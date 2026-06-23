Молния может ударить через розетку: какие приборы лучше отключить до грозы

Молния не обязательно должна ударить прямо в ваш дом, чтобы превратить телевизор в груду металлолома. Достаточно попадания в столб за пару кварталов, и электрический скачок побежит по проводам прямиком в вашу розетку. А все потому, что вы нажали выключить на пульте, но вилку из стены не выдернули. Прибор просто заснул, но остался на связи с сетью. И для молнии этого более чем достаточно, чтобы сломать технику.

Может ли молния попасть в дом через розетку

Когда мы слышим фразу про молнию из розетки, воображение рисует фантастическую картину, где огненная вспышка вылетает прямо из стены. На самом деле процесс выглядит иначе, но от этого он не становится менее разрушительным. Удар молнии в дом наносится не напрямую, а через длинную сеть коммуникаций.

Любая розетка это лишь конечная точка огромной проводящей системы. Электрические провода тянутся по улицам, соединяются с трансформаторами, щитками и заземляющими контурами. Если молния ударяет в опору линии электропередач или даже просто в землю рядом с кабелем, возникает мощнейший электромагнитный импульс.

Длинные уличные провода срабатывают как гигантские антенны. Они ловят этот импульс и по цепи передают его прямо в ваш домашний щиток. Оттуда ток расходится по всем комнатам. Именно так гроза и розетки становятся опасным сочетанием для любой электроники, которая физически подключена к сети.

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Чем опасен скачок напряжения при молнии

Стандартная бытовая техника рассчитана на работу при напряжении 220–230 В. Вся внутренняя электроника, блоки питания и тонкие микросхемы созданы с небольшим запасом прочности для обычных сетевых колебаний. Но при ударе молнии счет идет на тысячи вольт.

Такой кратковременный скачок напряжения подобен удару кувалдой по хрупким платам. Ток настолько силен, что он легко пробивает базовую изоляцию внутри прибора. В результате выходят из строя материнские платы, плавятся контакты, сгорают сетевые порты и HDMI-разъемы.

Самое обидное в такой ситуации то, что восстановить технику после удара молнии практически невозможно. Замена сгоревшей платы управления на современном телевизоре или стиральной машине часто стоит почти как новое устройство. Поэтому защита от скачков напряжения это очень даже нужная вещь на случай грозовых дождей.

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Почему во время грозы сгорает техника

Многих удивляет, как может сгореть телевизор, если экран не светился, а прибор был выключен. Проблема кроется в современных технологиях, потому что подавляющее большинство нашей домашней электроники никогда не отключается полностью.

Устройства находятся в режиме ожидания. Внутри телевизора, микроволновки или кофемашины продолжает работать встроенный блок питания, датчики приема сигнала от пульта или модуль Wi-Fi. То есть физическая связь с электросетью сохраняется каждую секунду, пока вилка находится в стене. Если вы не знаете, какие приборы нужно отключать от сети в повседневной жизни, то во время грозы правило одно, отключать нужно все самое ценное.

Даже если вы обесточите прибор механическим тумблером на корпусе, при прямом и сильном импульсе ток способен перескочить через миллиметровый зазор разомкнутого контакта. Единственный гарантированный способ разорвать цепь это вытащить вилку.

Какие устройства нужно отключать в грозу

Если шторм только надвигается, стоит пройтись по дому и обесточить самую уязвимую и дорогую технику. Чем больше в устройстве умной электроники, тем выше шанс, что она не переживет импульс.

Вот список того, что нужно отключать в первую очередь:

Компьютеры, ноутбуки на зарядке, мониторы и внешние жесткие диски;

Телевизоры, игровые приставки, саундбары и смарт-колонки;

Умную кухонную технику: кофемашины, микроволновки, мультиварки с электронными дисплеями;

Стиральные и посудомоечные машины, особенно если гроза обещает быть затяжной;

Антенны, спутниковые ресиверы и кабели от телевизоров.

Крупную технику без сложной электроники вроде старых холодильников часто оставляют работать, чтобы не испортились продукты. Однако если у вас современный холодильник с сенсорным экраном и инверторным компрессором, при сильной буре в частном доме лучше отключить и его, если это позволяет время.

Нужно ли вынимать зарядки и роутер из розетки в грозу

Особое внимание стоит уделить устройствам, которые соединяют ваш дом с интернетом. Wi-Fi-роутеры и модемы сгорают одними из первых, потому что удар приходит не только со стороны силовой розетки, но и через кабель интернет-провайдера, который часто тянется по крышам и фасадам зданий. Если роутер останется в сети, импульс может пройти сквозь него и по сетевому кабелю Ethernet ударить прямо в материнскую плату подключенного компьютера.

Что касается смартфонов, многих волнует, можно ли пользоваться телефоном в грозу. Ответ: да, можно, если он не подключен к зарядному устройству. Сам по себе мобильный телефон в руках не притягивает молнии, но если он заряжается от стены, то становится частью домашней электросети. Вынимайте зарядные блоки из розеток и пользуйтесь гаджетами от аккумулятора.

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Помогают ли сетевые фильтры и удлинители в грозу

Существует популярный миф, что обычный пластиковый удлинитель с красной светящейся кнопкой защитит технику. На самом деле, дешевые удлинители это просто разветвители питания, в них нет никакой защиты от мощных импульсов.

Более дорогие устройства — настоящие сетевые фильтры с функцией УЗИП, действительно могут сгладить небольшие скачки. Однако ни один бытовой сетевой фильтр не способен полностью поглотить энергию прямого или очень близкого удара молнии.

Надежная защита должна строиться на нескольких уровнях. Для частного дома это внешний молниеотвод, правильное заземление, установка мощного УЗИП прямо в электрощитке и только затем — качественные сетевые фильтры для отдельных компьютеров и телевизоров. Но даже при такой системе физическое отключение вилки остается самым безопасным методом.

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Как вести себя дома во время сильной грозы

Главное правило безопасности — делать все заранее. Отключать технику нужно тогда, когда гром еще только приближается. Если буря уже бушует прямо над вашим домом, молнии сверкают, а раскаты грома звучат без задержки, лезть руками к розеткам и проводам категорически нельзя.

Службы спасения и метеорологи дают четкие рекомендации, как вести себя в помещении. По данным National Weather Service, в пик шторма рекомендуется держаться подальше от розеток, щитков и любых кабелей. Также не рекомендуется принимать душ, мыть посуду и касаться металлических труб и кранов, так как водопровод тесно связан с заземлением дома и может проводить ток.

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Оставайтесь в глубине комнаты, не стойте у открытых окон или на балконе. Если гроза застала вас врасплох, просто оставьте технику как есть, ведь ваша жизнь и здоровье важнее любого сгоревшего телевизора. Переждите бурю, почитайте книгу и дождитесь, пока после последнего раската грома пройдет хотя бы 30 минут.