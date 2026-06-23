Мои покупки на AliExpress, без которых я не представляю свою жизнь

Я давно заметил одну штуку: самые полезные покупки с AliExpress — это не смартфоны и не планшеты, а какая-нибудь мелочь за 200-300 рублей, которая незаметно меняет привычку. Кабель-брелок на ключах, насадка на пылесос, чехол за 70 рублей — и ты уже не понимаешь, как раньше без этого жил. Я собрал десять таких вещей, которые реально прижились в моём быту. Ни одна из них не стоит дороже пары чашек кофе в кофейне (ладно, одна стоит), но каждая экономит нервы, время или деньги.

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Прозрачный чехол для Apple Watch — защищает часы от царапин

Если у вас Apple Watch, вы наверняка знаете это чувство: задеваешь рукой угол стола и замираешь, прокручивая в голове стоимость замены экрана. Я устал считать такие моменты и взял прозрачный чехол для Apple Watch — просто чтобы перестать нервничать. Бампер из силикона, плотно садится на корпус и практически не меняет внешний вид часов.

Носил его всю весну — ни одной царапины на экране, хотя бился о дверные проёмы раз пять точно. Снимается и надевается за секунду, не мешает зарядке и не перекрывает датчики. За 70 рублей это, пожалуй, самая выгодная страховка для гаджета, который стоит в сотни раз дороже.

Цена: 70 рублей

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USB-C кабель-брелок — висит на ключах и выручает постоянно

Раньше я каждый раз рылся в рюкзаке в поисках кабеля, а когда находил — он был скручен в узел с наушниками. Теперь у меня на ключах висит компактный USB-C кабель-брелок, и проблема исчезла. Штука размером с ключ от машины, но поддерживает до 240 Вт и USB4 — это не декоративная болтанка, а полноценный кабель.

Я повесил его на связку в ноябре и с тех пор доставал раз двадцать: подзарядить телефон от павербанка в метро, перекинуть файлы с ноутбука, дать другу кабель на пять минут. Длина небольшая — около 12 см, но для экстренной подзарядки этого хватает.

Цена: 390 рублей

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Фен Xiaomi H501 SE — купил жене вместо Dyson, и она довольна

Жена полгода намекала на фен Dyson, а я полгода делал вид, что не слышу. Потом нашёл на AliExpress высокоскоростной фен Xiaomi H501 SE и решил рискнуть. Скорость воздушного потока — 62 м/с, ионизация для снижения статики, несколько температурных режимов с цветовой индикацией на корпусе. Сушит волосы заметно быстрее, чем старый фен, и при этом не пересушивает.

Взял его в феврале, жена пользуется каждый день. Фен лёгкий, рука не устаёт даже при длинных волосах. Единственное — шнур мог бы быть подлиннее, иногда не дотягивается до зеркала без удлинителя. Но за 2 800 рублей вместо 30+ тысяч за Dyson — это честная сделка.

Цена: 2 800 рублей

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Лазерная насадка на пылесос — я наконец вижу всю шерсть

Знакомая ситуация: пропылесосил пол, посмотрел — вроде чисто. А потом упал луч солнца, и ты видишь, что шерсть, пыль и крошки никуда не делись. Лазерная насадка для пылесоса решает именно эту проблему: зелёный лазерный луч подсвечивает мельчайшие частицы на полу и обивке, которые обычно сливаются с поверхностью.

Насадка крепится на трубу практически любого пылесоса, работает от встроенного аккумулятора. Раньше я делал два-три прохода по ковру и надеялся на лучшее — теперь вижу каждый волос и точно знаю, когда пол действительно чистый. Особенно актуально для владельцев собак и кошек. 250 рублей — и уборка из лотереи превращается в нормальный процесс с понятным результатом.

Цена: 250 рублей

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HUAWEI FreeBuds SE 3 — мои «рабочие лошадки» на каждый день

Дорогие наушники страшно потерять, а дешёвые обычно звучат так, что лучше бы потерял. Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE 3 — золотая середина: звук чистый, сбалансированный, сидят в ушах плотно и не выпадают даже на бегу. Подключаются моментально, переключаются между устройствами без танцев с бубном.

Я взял их в апреле и с тех пор таскаю в кармане куртки каждый день. Заряда хватает на полный рабочий день с кейсом, так что я просто утром надел — вечером убрал. Никаких задержек звука в видео, никаких обрывов Bluetooth в метро.

Цена: 2250 рублей

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Щётка-фен для собак — сушу пса вдвое быстрее

После дождевой прогулки с собакой начинается квест: помыть лапы, вытереть, высушить, попутно не дать псу отряхнуться на всю прихожую. Щётка-фен для домашних животных совмещает расчёсывание и сушку в одном корпусе — вы проводите по шерсти, а тёплый воздушный поток продувает её изнутри. Шерсть сохнет быстрее, колтуны не образуются, а собака спокойнее переносит процедуру, чем обычный фен.

Температура регулируется, так что можно подобрать комфортный режим и для мелкой собаки, и для крупной лохматой породы. Конструкция простая, моется легко.

Цена: 900 рублей

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GaN-зарядка на три порта — забрал в отпуск вместо трёх блоков

Раньше в поездки я брал три зарядных блока — для телефона, планшета и наушников. Теперь вместо этого зоопарка у меня одна GaN-зарядка на 65 Вт с тремя портами USB-C. Поддерживает быструю зарядку, раздаёт питание на три устройства одновременно, а благодаря технологии GaN корпус остаётся компактным и не перегревается.

Отдельный плюс — ярко-жёлтый корпус. Звучит как мелочь, но именно поэтому вы её не забудете ни в розетке отеля, ни на столе в коворкинге. Мощности хватает даже на ноутбук, если заряжать его отдельно. За 1 590 рублей — полная замена нескольким адаптерам.

Цена: 1 590 рублей

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Цена: 6 370 рублей

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Радиоуправляемый внедорожник — подарок, который я сам не смог отдать

Присматривал подарок для дочери и наткнулся на радиоуправляемый внедорожник с серьёзными характеристиками. Скорость до 50 км/ч, большие резиновые колёса, полный привод — это не пластиковая игрушка на два круга по комнате. В комплекте уже есть аккумулятор и пульт, так что из коробки можно сразу ехать.

Когда посылка пришла, я решил «проверить перед дарением» — и полчаса гонял по двору сам. Машинка уверенно едет по траве, грунту и мелкому гравию, подвеска реально отрабатывает неровности. Корпус крепкий, пока ни одного скола после нескольких кувырков. За 3 400 рублей — подарок, который точно не будет пылиться в углу.

Цена: 3 400 рублей

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Видеорегистратор 70mai M310 Plus — поставил и забыл

Видеорегистратор — одна из тех вещей, которые не нужны ровно до того момента, когда они очень нужны. Я поставил видеорегистратор 70mai M310 Plus на лобовое стекло прошлой зимой и с тех пор о нём не вспоминаю — он просто работает. Запись в Full HD, широкий угол обзора, автоматическое включение при запуске двигателя. Есть ночной режим и защита файлов при резком торможении — камера сама помечает важные моменты.

Корпус настолько маленький, что за зеркалом заднего вида его практически не видно. Не пищит, не мигает, не отвлекает. Запись идёт на карту памяти циклически — старые файлы затираются новыми, так что следить за объёмом не нужно. За 2 360 рублей — базовая безопасность на дороге без лишних заморочек.

Цена: 2360 рублей

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