Показываю, что мне пришло с AliExpress. 10 классных находок, которые вам понравятся

На прошлой неделе я забрал с почты сразу три посылки с из Китая — и это ещё не всё, что пришло с Али за последний месяц. Собрал всё вместе, разложил на столе и понял: тут набралась полноценная подборка. От портативной консоли до шнурков, которые превращают кроссовки в слипоны. Показываю, что реально пришло, и рассказываю, что из этого стоит внимания.

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Sony PS Vita Slim — наконец закрыл гештальт из нулевых

Есть вещи, которые ты хотел в юности, но так и не купил — а потом они исчезли из продажи. PS Vita 2000 Slim как раз из таких. Заказал в апреле, потому что понял: ещё пару лет, и найти её в приличном состоянии будет совсем сложно. Версия Slim легче и тоньше оригинала, экран IPS на 5 дюймов, есть Wi-Fi, а в комплекте идёт карта памяти — можно сразу накидать игр и не думать про хранилище.

Библиотека у Vita до сих пор отличная: Persona 4 Golden, Gravity Rush, Uncharted Golden Abyss — всё это вы не найдёте на других портативках. Подключение через USB-C переходник решает вопрос с зарядкой, а сама консоль помещается в любую сумку. Если вы тоже когда-то прошли мимо Vita — сейчас, пожалуй, последний шанс это исправить.

Цена: 14 750 рублей

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Машинка для катышков Xiaomi — я спас три свитера за вечер

Раньше вещи, которые покрывались катышками, переходили из статуса выходных в статус домашних. Ведь не будешь носить такое на людях. Потом я взял машинку Xiaomi, и оказалось, что многое из моего гардероба еще может неплохо послужить. Прошёлся по домашней кофте, которую уже стыдно было надевать при гостях, — и она реально стала выглядеть прилично. Лезвия из нержавеющей стали, в комплекте сразу запасной набор, что для меня критично: такие мелочи я потом никогда отдельно не заказываю.

Корпус приятный, зарядка через USB-C, контейнер для срезанных катышков легко снимается и чистится. Xiaomi не стали экономить на моторе — он достаточно мощный, чтобы справляться с плотным трикотажем, но при этом не дырявит ткань. За вечер я прогнал через неё три свитера и флисовый плед. Точно одна из тех вещей, которые окупаются за первое же использование.

Цена: 1 582 рублей

Купить машинку Xiaomi

Портативный душ на аккумуляторе — беру на дачу каждые выходные

На даче у меня нет нормального душа — есть летний, который работает только когда солнце прогреет бак. В пасмурный день это просто ледяная струйка, от которой хочется сбежать. Поэтому я взял и купил портативный душ на аккумуляторе, и теперь всё просто: опускаешь насос в ведро или таз с тёплой водой, нажимаешь кнопку — и получаешь вполне приличный напор. Встроенный аккумулятор заряжается через USB, одного заряда хватает на несколько полноценных помывок.

Сам модуль компактный, влагозащищённый, весит граммов 200. В комплекте шланг и лейка с переключением режимов. Жаль, встроенного нагревателя нет. Но после работы на участке это просто спасение. Подойдёт и для походов, и для мытья машины, и для того, чтобы ополоснуть собаку после прогулки. За эти деньги — вещь, которая реально меняет качество дачной жизни.

Цена: 2 040 рублей

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Набор для домашних роллов как в ТикТоке

Всё началось с пары видео в ленте, где люди спокойно крутят роллы на кухне. Алгоритмы решили, что я будущий суши-мастер, и две недели подряд подкидывали рецепты. В итоге я сдался и заказал набор для приготовления роллов — и знаете, это оказалось проще, чем я думал. В комплекте формы для круглых и треугольных роллов, коврик, нож, ложка для риса и вилка — всего около десяти предметов.

Первые роллы получились кривоватые, но уже на третий раз дочь сказала, что «почти как в ресторане». Формочки реально помогают: закладываешь рис, начинку, прижимаешь — и получается ровный цилиндр без танцев с бамбуковым ковриком. Пластик плотный, моется легко, ничего не сломалось за месяц активного использования. За 1 250 рублей вы получаете развлечение на вечер и навык, который потом экономит деньги на доставке.

Цена: 1 250 рублей

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GameSir Nova 2 Lite — геймпад, который понимает всё подряд

Сенсорное управление в мобильных играх — это когда пальцы закрывают половину экрана, а персонаж идёт не туда. Особенно обидно в шутерах и гонках. GameSir Nova 2 Lite решает эту проблему: геймпад подключается по Bluetooth, 2.4 ГГц и USB-C, работает с Android, iOS, ПК, Steam и Nintendo Switch. По сути, один контроллер на все устройства в доме.

Эргономика здесь на уровне: стики с эффектом Холла не страдают дрифтом, триггеры аналоговые, корпус удобно лежит в руках. Есть вибрация и гироскоп. При цене меньше двух тысяч рублей — это серьёзный конкурент геймпадам за 4-5 тысяч. Для мобильного гейминга и казуальных сессий на ПК — более чем достаточно.

Цена: 1 820 рублей

Купить GameSir

Салфетка-прокладка для MacBook — пользуюсь больше года

Если у вас MacBook, вы наверняка замечали жирные следы на экране — точно по контуру клавиш. Это масло с пальцев переносится при закрытии крышки, и выглядит это отвратительно. Я положил микрофибровую салфетку для MacBook между экраном и клавиатурой еще весной — и с тех пор дисплей остаётся чистым.

Помимо защитной функции, салфетка отлично протирает экран: убирает отпечатки, пыль и разводы за один проход. Материал — плотная микрофибра, стирается в машинке, не теряет свойств. За 120 рублей вы получаете вещь, которая стоит у Apple 1 900 рублей (да, у них есть салфетка за эти деньги, и нет, она не в 15 раз лучше).

Цена: 120 рублей

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Baseus MagSafe-зарядка — стоит на тумбочке с февраля

Оригинальная MagSafe-зарядка от Apple стоит около 5 000 рублей, и при этом делает ровно то же самое, что беспроводная зарядка Baseus за тысячу. Мощность до 15 Вт, поддержка стандартов Qi и Qi2, магнитное крепление — телефон прилипает к ней и не сползает. Я поставил её на тумбочку у кровати в феврале и с тех пор просто кидаю iPhone перед сном: утром всегда полный заряд.

Магниты здесь сильные — если взять телефон одной рукой, зарядка не отваливается, приходится снимать специально. Корпус компактный, кабель USB-C в комплекте. Единственное — блока питания нет, но если у вас есть любой адаптер на 20 Вт, этого хватит с запасом. Для тех, кто до сих пор заряжает iPhone проводом — попробуйте магнитную зарядку, обратно не захочется.

Цена: 1 030 рублей

Купить зарядку Baseus

Эластичные шнурки без завязок — заказываю уже второй раз

Казалось бы, шнурки — что тут может быть интересного? А потом вдеваешь эластичные шнурки с металлическими фиксаторами и понимаешь, что больше не хочешь возвращаться к обычным. Кроссовки превращаются в слипоны: нога входит и выходит без единого движения рук, при этом внешне всё выглядит как нормальная шнуровка. Металлические цилиндрики-фиксаторы держат натяжение так, что ничего не болтается и не ослабевает.

Я поставил такие на беговые кроссовки еще в прошлом году — с тех пор ни разу не подтягивал. Заказал второй комплект на повседневные. Цветов в ассортименте — штук тридцать, подобрать под любую обувь не проблема. За 70 рублей вы получаете вещь, которая экономит пару минут каждый день. Мелочь, но за год набегает.

Цена: 73 рублей

Купить шнурки

Кабель Baseus USB-C — тот провод, который всегда нужен

Устройств с USB-C в доме уже больше, чем розеток: смартфоны, планшет, наушники, повербанк, электробритва. А кабелей почему-то вечно не хватает. Я заказал пару кабелей Baseus USB-C про запас, и они оказались на удивление толковыми для своей цены. Поддержка зарядки до 60 Вт при токе 3А — этого хватает для большинства смартфонов и даже части ноутбуков.

Оплётка тканевая, на ощупь плотная, не перегибается и не скручивается в узлы. Разъёмы с усиленным креплением — люфта нет. Длина метр, что для большинства сценариев достаточно. Честный минус: при активном использовании оплётка через полгода-год может начать лохматиться у разъёма, но за 220 рублей это расходник, а не инвестиция. Берите сразу два-три, не пожалеете.

Цена: 220 рублей

Купить кабель Baseus

Кухонный таймер с большим экраном — перестал жечь еду

Знакомая ситуация: поставил варить яйца, ушёл проверить телефон, потом ещё на минутку заглянул в ленту — и вот вода уже выкипела, а яйца стреляют по кухне. Раньше я пользовался таймером на смартфоне, но его легко смахнуть или не услышать. Кухонный таймер с крупным LCD-экраном — совсем другое дело: отдельные кнопки для быстрого набора минут и секунд, понятный старт/стоп, и сигнал, который слышно из соседней комнаты.

Цифры на экране большие, видно с расстояния метра-двух. Есть магнит на задней стенке — крепится прямо на холодильник или вытяжку. Работает от батарейки, которая входит в комплект. Устройство элементарное, но именно такие мелочи делают готовку спокойнее. Поставил время, ушёл — таймер напомнит.

Цена: 380 рублей

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