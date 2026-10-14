Может ли растение съесть человека, как в кино

Хищные растения существуют, и одним из них является венерина мухоловка. Они действительно ловят и переваривают добычу, но их рацион обычно ограничен насекомыми и мелкими животными. Возникает вопрос: а что, если жертвой станет человек? Звучит как сюжет фантастики, но учёные изучали этот вопрос, и ответ не так очевиден, как может показаться.

Растение-людоед живёт только в кино

Самое известное растение-людоед — Одри II из музыкальной комедии «Магазинчик ужасов» 1986 года. Она похожа на огромную венерину мухоловку и даже захлопывает «пасть» так же, как настоящая ловушка. Только мухоловка ловит насекомых, а Одри II ест людей.

Кенни Куган держит известный питомник хищных растений в Северной Каролине. Он подтверждает, что растения-людоеды придуманы. Зато растения, которые ловят и переваривают насекомых, вполне реальны, и их очень много. Человеку они не опасны, а вот для мелких животных и птиц бывают смертельно опасными. Об этом рассказали авторы сайта Popular Science.

Хищник, который всё равно питается солнцем

Хищное растение совмещает два способа питания. Оно цветёт и, как любое растение, само делает себе питание из света, воды и углекислого газа. Но ещё оно приманивает, ловит и переваривает мелких животных. По словам Кугана, из добычи растение получает недостающие минералы и питательные вещества, а основную энергию даёт солнце.

Для большинства хищных растений добыча необходима, потому что без неё они не выживают. Так, без витаминов растение может погибнуть, хотя энергию оно берёт из другого источника.

Насекомые заменяют удобрения на бедной почве

Хищные растения растут на всех континентах, кроме Антарктиды. Обычно это солнечные места с очень бедной и кислой почвой, где почти нет питательных веществ. Особенно им подходят болота и заболоченные низины Северной Каролины и Флориды: там много солнца и воды.

Венерина мухоловка в дикой природе растёт только в Каролинах. Росянка Трейси растёт и в Каролинах, и во Флориде, где цветёт рядом с саррацениями — хищными растениями, у которых листья свёрнуты в кувшинчики.

Куган объясняет хищничество так: растения приспособились добывать питание там, где почва почти пустая. Азот, фосфор и другие нужные вещества они не могут взять из земли, поэтому получают их из насекомых.

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Трава аристида нашла другой способ

Не все растения на бедных болотах стали хищниками. На юго-востоке США много аристиды — жёсткой травы с мощными корнями. Она живёт в долгом союзе с особыми грибами: грибы прикрепляются к корням и помогают извлекать питание из бедного песка.

Куган сравнивает это с распределением мест в экосистеме: свободных «должностей» немного. Одни растения научились ловить добычу, другие пошли по пути сотрудничества с грибами.

Растения становились хищниками не меньше 12 раз

Учёные насчитывают примерно 800–860 видов хищных растений, и новые находят до сих пор. Цветковые растения существуют больше 140 миллионов лет, и за это время хищничество появлялось у них независимо как минимум дюжину раз.

Значит, у хищных растений не было общего предка, который однажды научился есть насекомых. Разные группы пришли к этому сами, и получились разные ловушки:

липкие, к которым приклеивается насекомое;

захлопывающиеся, как у мухоловки;

ловчие ямы и кувшинчики, из которых добыча не может выбраться.

Большинство этих ловушек появилось сравнительно недавно — примерно от 8 до 72 миллионов лет назад.

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Росянки и пузырчатки растут и на болотах России

Хищные растения можно найти и в России. Мухоловок у нас нет, но на болотах северо-запада и центра страны растёт росянка — круглолистная и английская. Её листья покрыты волосками с капельками клейкой жидкости, похожей на росу. Отсюда и название.

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В центральных районах европейской части России встречается водное хищное растение — пузырчатка. Ещё одно растение-охотник — жирянка, которая растёт по берегам ручьёв и на болотах. Все они ловят мелких насекомых и рачков, так что, гуляя по болоту, бояться их не нужно.