MAX не работает или не грузит — что делать

Если MAX у вас завис на загрузке, не присылает код подтверждения или вылетает при открытии видео — вы не одни. Российский мессенджер MAX становится обязательным каналом для домовых чатов, школ, банков и госорганов, поэтому в 2026 году от его работоспособности будет зависеть всё больше повседневных дел. Разберём частые причины сбоев, способы их починить и заодно объясним, почему без MAX скоро будет сложно обойтись, несмотря на слухи о его возможном отключении.

Почему не открывается MAX на телефоне

Чаще всего приложение не запускается не из-за поломки телефона, а из-за мелочей, которые легко проверить самому. MAX — относительно молодой сервис, и нагрузка на его серверы растёт по мере того, как туда переводят официальные чаты и каналы, подборку лучших из которых мы уже делали. Поэтому часть проблем связана не с вашим устройством, а с сервисом.

Вот что стоит проверить в первую очередь, если MAX не открывается:

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

есть ли стабильный интернет — переключитесь между Wi-Fi и мобильной сетью

не закончилось ли место в памяти телефона

установлена ли последняя версия приложения из официального магазина

не блокирует ли запуск антивирус или родительский контроль

не идут ли в этот момент технические работы на стороне сервиса

Если значок приложения открывается и тут же закрывается, проблема обычно в самом установленном файле — об этом ниже будет отдельный блок про переустановку.

MAX не грузит сообщения и видео — частые причины

Самая распространённая жалоба звучит так: приложение открылось, но сообщения, фото и видео не подгружаются или висят со значком вечной загрузки. Здесь почти всегда виноват один из трёх факторов.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Первый и главный — слабый или нестабильный интернет. Текст весит мало и доходит почти всегда, а вот фото, видео и кружки требуют нормальной скорости. Если у вас не грузит именно медиа, а текст приходит, дело почти наверняка в скорости соединения.

Второй фактор — переполненный кеш приложения. Со временем MAX накапливает временные файлы, и когда их становится слишком много, загрузка новых данных тормозит. Третий — сбой на серверах самого мессенджера, особенно в часы пик, когда туда массово пишут домовые и школьные чаты.

Что можно сделать, если MAX не грузит фото, видео или кружок:

Проверьте скорость интернета и переключите сеть Перезапустите приложение полностью, а не просто сверните его Очистите кеш MAX в настройках телефона — чаты при этом не удаляются Перезагрузите сам телефон, чтобы сбросить зависшие процессы Подождите 15–20 минут, если проблема массовая и на стороне сервиса

Очистка кеша помогает чаще всего, потому что не трогает переписку, но убирает накопившийся мусор, мешающий загрузке.

Что делать, если не приходит код подтверждения в MAX

Отдельная боль при регистрации или входе — код подтверждения не приходит на номер. Это блокирует доступ полностью, поэтому разберём отдельно.

Причины обычно простые. SMS с кодом может задерживаться из-за загрузки сетей оператора — иногда сообщение приходит через несколько минут. Бывает, что вы указали номер с ошибкой или забыли код страны. Ещё одна частая ситуация — у вас включена блокировка сообщений от неизвестных отправителей.

Если код для входа в МАКС не приходит, попробуйте по порядку:

проверьте, правильно ли введён номер телефона

подождите пару минут, не запрашивая код повторно сразу

убедитесь, что телефон ловит сеть и принимает обычные SMS

отключите блокировку сообщений с незнакомых номеров

запросите код повторно или выберите вход по звонку, если такая опция есть

Если ничего не помогает, иногда выручает временное отключение мобильного интернета — тогда SMS приходит по обычному каналу связи без конкуренции с интернет-трафиком. А в самом крайнем случае можно воспользоваться функцией восстановления профиля в МАКС через Mobile ID.

Как переустановить MAX без потери чатов

Когда приложение постоянно вылетает или зависает на старте, самый надёжный способ — переустановка. И главный страх здесь понятен: не пропадут ли переписки. Чаты в MAX хранятся на сервере и привязаны к номеру, поэтому при повторном входе они подгружаются обратно.

Чтобы переустановить MAX и сохранить доступ к чатам:

Убедитесь, что помните номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт Удалите приложение с телефона обычным способом Скачайте свежую версию из официального магазина приложений Войдите под тем же номером и подтвердите вход кодом Дождитесь, пока чаты и медиа синхронизируются заново

Переустановка МАКС часто решает проблемы, которые не лечатся очисткой кеша: повреждённые файлы приложения, конфликты после неудачного обновления и накопившиеся ошибки. По сути это перезапуск с чистого листа без потери самой переписки.

MAX тормозит и вылетает — как исправить

Если MAX работает, но заметно подтормаживает, медленно открывает чаты или вылетает при просмотре видео, причина обычно в ресурсах телефона. Мессенджер с видео, кружками и звонками требует и памяти, и места в хранилище.

Чаще всего помогает базовый набор действий: закрыть лишние приложения в фоне, освободить память телефона, обновить MAX до последней версии и перезагрузить устройство. На старых смартфонах с малым объёмом оперативной памяти тормоза могут быть и просто из-за слабого железа — тогда стоит хотя бы держать установленной последнюю, оптимизированную версию.

Если вы любите экспериментировать с приложениями, обратите внимание и на полезные нейросети — например, мы недавно рассказывали, почему DeepSeek нужно установить всем. Но в отличие от нейросетей, MAX в ближайшее время будет нужен не для развлечения, а по необходимости.

Что делать, если MAX не работает после обновления

Теперь главное: почему вообще стоит разбираться с работой MAX, даже если приложение вам не нравится. В конце 2025 года был подписан закон, расширяющий функции мессенджера, и MAX становится единым официальным каналом для целого ряда услуг.

Вот кого это коснётся в первую очередь:

жильцов многоквартирных домов — управляющие компании и ТСЖ обязаны вести домовые чаты в MAX, и информация об отключениях воды, ремонтах и собраниях считается доведённой до жильца, даже если он её не прочитал

родителей и студентов — официальные чаты классов и учебных групп, уведомления о расписании и изменениях идут через MAX

сотрудников госорганов и подведомственных организаций, которым рекомендовано перейти на российские мессенджеры

клиентов банков и операторов связи — с июня 2025 года их сотрудникам запретили использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами

Формально никто не штрафует за отсутствие приложения. Но на практике без MAX можно потерять доступ к привычным услугам и официальным уведомлениям. Аргумент «меня нет в этом чате» работать перестанет.

Личное общение при этом никто не запрещает: хотите — переписывайтесь где удобно. Это касается только официальной информации и сервисов. Кстати, если вам интересны и более приятные новости о наступающем годе, у нас есть материал о том, когда синоптики дали приятный прогноз.

Главный смысл происходящего в том, что MAX из необязательного приложения превращается в инструмент, без которого можно пропустить что-то важное — от собрания в школе до уведомления от банка. Поэтому имеет смысл заранее разобраться, как чинить его сбои, чтобы в нужный момент мессенджер не подвёл. А дальше стоит наблюдать, какие ещё услуги государство переведёт в этот единый канал связи.