В MAX появились каналы, которые не стыдно читать: вот 10 лучших

Рамис Ганиев

MAX уже давно не выглядит как пустой мессенджер, в котором можно только написать родственникам и получить в ответ голосовое на три минуты. Внутри появляются каналы на любой вкус, прямо как в телеграме. И это удобно, потому что не нужно искать новости по всему интернету, когда можно собрать нормальную ленту прямо в приложении. Я собрал небольшой список каналов в MAX, на которые действительно можно подписаться без ощущения, что вы случайно открыли рекламную витрину из 2012 года. В подборке есть полезные, познавательные и развлекательные каналы, чтобы в ленте было не только «срочно» и «шок», но и что-то человеческое.

По данным на апрель 2026 года, в мессенджере MAX зарегистрировано более 192 000 каналов разных тематик

MAX • Анонсы

Начать логично с официального канала MAX. Да, звучит скучно, но это тот случай, когда подписка действительно может пригодиться.

В канале «MAX • Анонсы» публикуют новости мессенджера, информацию об обновлениях, новых функциях и важных изменениях. Если вы пользуетесь приложением регулярно, это простой способ не пропустить полезные функции MAX, которые обычно появляются тихо, а потом все делают вид, что знали о них с рождения.

Пример поста MAX • Анонсы

Канал особенно пригодится тем, кто хочет понимать, как развивается MAX и какие функции в нем появляются. Не самый развлекательный пункт в подборке, зато полезный.

AppleInsider.ru #новости

Если вам интересны новости Apple, iPhone, iPad, Mac и всем этим дорогим металлическим великолепием, канал AppleInsider.ru в MAX стоит добавить в подписки одним из первых.

Здесь публикуют новости про Apple, обновления iOS, полезные инструкции, советы по настройке гаджетов и разборы новых функций. Формат удобный: открыл, быстро понял, что случилось, закрыл и пошел дальше жить свою сложную цифровую жизнь.

Пример поста AppleInsider.ru #новости

Канал подойдет не только фанатам Apple, которые готовы спорить о цвете корпуса до потери человеческого облика, но и обычным пользователям iPhone. Особенно тем, кто хочет выжимать из смартфона больше, чем камера, будильник и бесконечная прокрутка ленты.

AndroidInsider.ru #новости

Для пользователей Android тоже есть отдельный полезный канал — AndroidInsider.ru. И это не просто новости ради новостей, а нормальная лента про смартфоны, приложения, обновления, настройки и гаджеты.

В канале можно найти советы по Android, разборы новых функций, подборки приложений, новости производителей и полезные инструкции. Особенно удобно, что материалы написаны простым языком: без ощущения, что вам нужно сначала закончить инженерный факультет, а потом уже понять, где включается нужная настройка.

Пример поста из канала AndroidInsider.ru #новости

Если у вас Samsung, Xiaomi, Honor, Pixel или любой другой Android-смартфон, канал поможет быстрее узнавать о важных изменениях и фишках системы.

Hi-News.ru #новости

Канал Hi-News.ru в MAX — для тех, кто любит научные факты, технологии, космос, медицину, необычные исследования и странные вопросы вроде «почему фламинго розовые» или «что будет, если упасть с третьего этажа». Нормальные люди такими вопросами не задаются, поэтому мы, конечно, задаемся и пишем про это.

В канале публикуются анонсы свежих материалов Hi-News.ru: простые объяснения сложных явлений, научные новости, интересные факты о человеке, природе, животных, космосе и технологиях. Это хороший вариант для тех, кто хочет каждый день узнавать что-то новое, но не хочет читать научную статью размером с инструкцию к атомной станции.

Пример поста Hi-News.ru #новости

Подписка подойдет всем, кто любит научпоп без занудства и хочет держать мозг в рабочем состоянии, а не использовать его только для выбора мемов.

Наука

Канал «Наука» в MAX — еще один хороший вариант для тех, кто любит познавательный контент. Здесь можно найти материалы о научных открытиях, технологиях, природе, космосе и необычных фактах об окружающем мире.

Такой канал удобно читать, когда хочется не просто убить время, а хотя бы сделать вид, что вы его инвестировали. Посты подходят для быстрой прокрутки: можно открыть в дороге, за завтраком или вечером, когда мозг уже отказывается воспринимать длинные тексты, но еще способен удивляться.

Пример поста из канала Наука

Если вам нравится формат коротких научно-популярных материалов без лишней академической пыли, этот канал стоит добавить в ленту.

Научный — Наука и Факты

Еще один канал для любителей фактов, открытий, космоса, технологий, биологии, физики, истории и всего, что заставляет на секунду оторваться от бытового хаоса.

«Научный — Наука и Факты» собирает познавательные материалы на разные темы: от устройства Вселенной до человеческого организма и современных технологий. Это канал для тех, кто любит короткие объяснения и хочет периодически получать в ленту что-то умнее, чем очередной спор в комментариях.

Пример поста из канала Научный — Наука и Факты

Формат хорошо подходит для чтения каждый день, потому что не нужно специально садиться за большой материал, можно просто открыть пост и узнать что-то новое за пару минут.

Путешествия Почти Бесплатно

Канал «Путешествия Почти Бесплатно» пригодится тем, кто любит поездки, но не любит смотреть на цены билетов с ощущением, что его лично ограбила авиационная мафия.

В канале публикуют дешевые билеты, туры, горящие предложения и идеи для поездок. Это удобно, если вы не хотите каждый день вручную заходить на десятки сайтов и ловить скидки, как охотник на мамонта, только вместо копья — банковская карта.

Пример поста из канала Путешествия Почти Бесплатно

Канал особенно полезен тем, кто гибко выбирает даты и направления. Иногда выгодные предложения появляются внезапно, и тут главное — увидеть их раньше, чем они исчезнут.

Mash на спорте

Если спорт для вас — это эмоции, результаты, громкие события и короткие новости без многоэтажной аналитики, можно подписаться на Mash на спорте.

Канал пишет о спортивных событиях, матчах, турнирах, спортсменах и всем, что происходит вокруг большого спорта. Формат простой: быстро, понятно, без необходимости держать в голове биографию каждого игрока с детского сада.

Пример поста из канала Mash на спорте

Подойдет тем, кто хочет быть в курсе главных спортивных новостей, но не планирует превращаться в человека, который на семейном ужине объясняет тактическую схему футбольного клуба.

В поисках годных книг

Канал «В поисках годных книг» — для тех, кто хочет читать, но каждый раз застревает на выборе. Потому что книг слишком много, времени слишком мало, а отзывы иногда написаны так, будто их составлял человек после третьей чашки растворимого кофе.

Автор канала смотрит популярные новинки, фэнтези, детективы, юмор, научную фантастику и другие жанры. Это удобно, когда хочется найти что-то новое, но не хочется самостоятельно копаться в бесконечных списках и рекомендациях.

Пример поста ищ канала В поисках годных книг

Канал может пригодиться тем, кто часто думает, что бы почитать вечером, и в итоге снова открывает телефон. Тут хотя бы есть шанс выбрать книгу, а не просто провалиться в ленту.

Финансовые тонкости

Деньги — тема неприятная, но полезная. Особенно когда они куда-то исчезают, а вы вроде бы ничего особенного не покупали. Канал Финансовые тонкости помогает чуть лучше понимать личные финансы, вклады, кредиты, ипотеку, инвестиции и пенсии.

Автор пишет об экономике и деньгах простым языком, делится опытом и объясняет вещи, которые многим приходится узнавать уже после ошибки. А это, как известно, самый дорогой формат обучения, придуманный человечеством.

Пример поста из канала Финансовые тонкости

Канал подойдет тем, кто хочет внимательнее относиться к расходам, понимать финансовые продукты и не попадаться на слишком красивые обещания.

Какие каналы в MAX выбрать

Если хотите собрать нормальную стартовую ленту в MAX, можно начать с нескольких направлений. Для технологий подойдут AppleInsider.ru и AndroidInsider.ru, для научпопа — Hi-News.ru, «Наука» и «Научный — Наука и Факты».

Как бы вы ни относились к MAX, со временем он превращается в удобную ленту с новостями, фактами, советами и развлечениями. Главное — не подписываться на все подряд, иначе вместо полезной подборки снова получится информационная свалка. Мы ведь вроде пытались от нее сбежать.

