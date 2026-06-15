Говорят, скоро в России полностью отключат мессенджер MAX — что случилось

Вокруг национального мессенджера MAX, где уже набралось большое количество классных каналов, снова шум, и на этот раз повод технический. Американский центр сертификации Let’s Encrypt отзывает TLS-сертификат, параллельно то же самое делает бельгийская GlobalSign. А значит, сервис рискует перестать работать, как только это произойдет. И, надо сказать, что ждать осталось недолго, т.к. срок действия текущего сертификата истекает 4 сентября 2026 года. Звучит как полная катастрофа, но на деле всё устроено сложнее, и в этом стоит разобраться спокойно.

Что случится с веб-версией MAX 4 сентября

TLS-сертификат — это то, что стоит за замочком в адресной строке браузера. Без него браузер считает соединение небезопасным и либо показывает пугающее предупреждение, либо вообще не пускает на сайт. Именно 4 сентября 2026 года это произойдёт с веб-версией MAX на max.ru.

Конкретно это значит следующее: зайти на сайт MAX через Chrome, Safari или Firefox станет затруднительно. Браузер начнёт предупреждать об опасности или закроет доступ совсем. Для тех, кто переписывается в MAX с компьютера через браузер, это реальная проблема.

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А вот c приложением MAX на смартфоне все будет в порядке и дальше. Мессенджер на Android и других мобильных платформах использует собственные протоколы шифрования, которые не зависят от TLS-сертификата веб-сайта. Звонки, сообщения, каналы — всё это живёт отдельно от веб-версии и после 4 сентября никуда не денется.

Почему западные центры отзывают сертификат MAX

Причина прямая — санкции. Let’s Encrypt это американская некоммерческая организация, GlobalSign — компания из Бельгии. Обе работают в рамках западных санкционных режимов и не могут оказывать услуги тем, кто попал в санкционные списки. Это не эмоциональное «мы против MAX», а стандартная автоматическая процедура для любой подсанкционной структуры.

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Именно так в 2022–2024 годах потеряли сертификаты многие российские банки и сервисы. MAX просто дошёл до своей очереди.

Важно понять разницу: блокировка MAX здесь не прямая, а инфраструктурная. Никто не нажимает кнопку «отключить». Просто западная сертификационная инфраструктура перестаёт его обслуживать. Поэтому и существуют российские альтернативы — включая собственный удостоверяющий центр Минцифры. Теоретически MAX может переехать на российский сертификат: Яндекс Браузер его принимает, а вот Chrome и Safari — нет.

Хронология вытеснения MAX из западной инфраструктуры

Отзыв сертификата — не первое событие в этой истории и, скорее всего, не последнее. Если выстроить цепочку, складывается системная картина:

Cloudflare поставил домену max.ru метку шпионского ПО — метку сняли через сутки, но осадок остался;

Apple удалила приложение MAX из App Store 3 июня 2026 года, официально сославшись на санкции, и возврата не предполагается;

HUAWEI скрыла MAX в AppGallery за пределами России, и для пользователей из других стран приложение стало недоступно;

теперь — отзыв TLS-сертификата сразу двумя независимыми центрами.

Это не разрозненные случайности. MAX последовательно выдавливается из западной интернет-инфраструктуры — не запретом и не централизованной блокировкой, а тем, что западные сервисы один за другим прекращают его обслуживать. Кстати, эта логика напоминает истории других сервисов под санкциями, где постепенное отключение оказывалось важнее громких запретов.

Будет ли работать MAX на Android

Android-версия MAX устойчивее всего к происходящему, как и канал Сундук Али-Бабы, где каждый день выходят подборки лучших товаров с АлиЭкспресс. Google Play пока MAX не трогал, RuStore работает на российской инфраструктуре и западным санкциям не подчиняется, а APK с официального сайта доступен всегда. Установить и пользоваться MAX на Android можно независимо от всей TLS-истории.

Реальный риск тут другой — уведомления. Push-уведомления на Android работают через сервис Firebase от Google (облачная служба, которая доставляет сообщения приложениям). Если Google однажды отключит MAX от Firebase, уведомления просто перестанут приходить — ровно так, как это уже случилось на iPhone после удаления из App Store. Пока этого не произошло, но прецедент показывает, что сценарий не фантастический.

То есть опасность для обычного пользователя сейчас не в том, что приложение умрёт завтра. Риск в постепенном сужении инфраструктурной поддержки: каждое следующее событие делает сервис чуть менее стабильным для тех, кто живёт за пределами России.

Что будет с MAX в 2026 году и дальше

Здесь стоит честно посмотреть на природу проекта. MAX — это инфраструктурный мессенджер государственного значения. Его делали не ради глобальной конкуренции с Telegram, а чтобы у российских граждан был работающий мессенджер внутри страны после блокировки конкурентов. С этой задачей он справляется.

А вот глобальная экспансия MAX — закрытая история. Западная инфраструктура её не допустит: HUAWEI уже убрала MAX из международного AppGallery, Apple — из App Store по всему миру.

Итог простой. MAX продолжит работать в России через Android-приложение, RuStore и APK, как и наш макс-канал, на который обязательно стоит подписаться. Веб-версия после 4 сентября либо переедет на российский TLS-сертификат — и тогда будет открываться только в совместимых браузерах, либо фактически перестанет быть удобным инструментом. Как глобальный мессенджер MAX не работает и вряд ли станет; как российский государственный сервис — продолжит.

За этой историей интересно наблюдать ещё и потому, что она наглядно показывает, насколько привычный нам интернет держится на невидимой инфраструктуре доверия — сертификатах, магазинах приложений, облачных уведомлениях. Если вам нравятся такие разборы того, как устроены повседневные вещи, обратите внимание и на другие материалы — например, про точную дату и время отключения света в Час Земли. А следующая точка, за которой стоит следить в истории MAX, — 4 сентября и судьба его сертификата.