Крупы в пакетиках кажутся удобными. Почему их лучше не есть каждый день?

Крупы в варочных пакетиках сами по себе не считаются вредными. Если внутри обычная гречка, рис, перловка или булгур без добавок, по питательности они почти не отличаются от крупы из пачки. Главный вопрос возникает не к самой крупе, а к пакетику, в котором ее кипятят. Не выделяется ли во время готовки микропластик, вызывающий воспалительные заболевания кишечника?

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Из чего делают пакетики для варки круп

Варочные пакетики обычно изготавливают из пищевого пластика, разрешенного для контакта с продуктами. Производители чаще всего указывают полиэтилен высокой плотности или другие виды пластика, специально предназначенные для еды. Это не случайный полиэтилен с кухни, а материал, прошедший проверку.

В США и Европе к таким материалам предъявляют особенно строгие требования. Очень важно, чтобы упаковка для еды не выделяла в пищу вещества в опасных количествах. В Евросоюзе это закреплено отдельными правилами о материалах, контактирующих с едой, а для пластика действует специальный регламент, EU No 10/2011, который задает допустимые нормы.

Важно отметить, что термин разрешенный пластик не означает, что материал не выделяет вообще ничего. Это значит, что выделение веществ просто не превышает допустимую норму. Полностью безвредного пластика, который при нагреве абсолютно ничего не отдает в воду, в природе не существует.

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Выделяет ли пластик вредные вещества при кипячении

Больше всего вопросов сейчас вызывают микропластик и нанопластик, то есть крошечные частицы, которые откалываются от пластика. Микро- и нанопластик находят в самых разных продуктах, но на сегодня нет достаточных данных, чтобы утверждать, что обнаруживаемые в еде уровни опасны для здоровья.

Есть и более тревожные эксперименты. В 2023 году в журнале Science of the Total Environment вышла работа о пищевых нетканых полипропиленовых пакетах. Авторы кипятили такие пакеты в воде один час и зафиксировали выделение пластиковых частиц. Сам факт того, что нагрев пластика в воде становится источником микрочастиц, исследование показало наглядно.

Однако переносить этот результат прямо на все пакетики с крупой нельзя. В работе изучались не конкретные мешочки с гречкой, а пищевые полипропиленовые пакеты, и кипятили их целый час, тогда как крупа в пакетиках обычно варится 10–20 минут. Так что утверждать, что любой пакетик с крупой дает столько же частиц, оснований нет.

Похожий принцип подтвердило проведенное в 2019 году исследование пластиковых чайных пакетиков. При заваривании одного такого пакетика при 95 градусах Цельсия, в воду может попадать большое количество микро- и нанопластиковых частиц. Это не про крупы, но это про то, что горячая вода и пластик вместе дают микрочастицы.

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Чем крупы в пакетиках отличаются от каш быстрого приготовления

Важно не путать варочные пакетики с порционными саше каш, которые достаточно залить кипятком. У каш быстрого приготовления главная проблема обычно не в упаковке, а в составе. В них нередко добавляют сахар, ароматизаторы, сухие сливки и соль.

Есть и эффект самой обработки. Сильно измельченные и обработанные овсяные хлопья усваиваются быстрее и сильнее поднимают сахар в крови. Обзор в British Journal of Nutrition показал, что овсянка быстрого приготовления дает более высокий гликемический ответ, чем менее обработанные овсяные продукты.

То есть варочный пакетик с чистой гречкой и саше с овсянкой и сахаром это две разные вещи. В первом случае спорят про пластик, во втором про сахар и скорость усвоения.

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Можно ли есть крупы в пакетиках каждый день

В итоге получается, что крупы в варочных пакетиках не так уж и опасны, если употреблять их лишь время от времени.

Но если вы едите гречку, рис, пшенку каждый день, разумнее выбирать обычную крупу без пакетика и варить ее в кастрюле, мультиварке или рисоварке. Так меньше контакт еды с нагретым пластиком, меньше упаковки и обычно ниже цена.

Чтобы свести лишний контакт с пластиком к минимуму, стоит соблюдать несколько простых правил:

варить только те пакетики, на которых прямо указано, что они подходят для кипячения;

никогда не использовать для варки обычные полиэтиленовые пакеты или упаковку, не предназначенную для нагрева;

не использовать поврежденные пакетики;

не варить крупу дольше, чем указано в инструкции;

рис по возможности готовить отдельно, чтобы можно было промыть и слить лишнюю воду.

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В общем, при возможности, лучше вообще покупать крупы без пакетиков. Тема микропластика в еде пока изучена не полностью, и именно поэтому осторожность с нагретым пластиком будет очень полезной привычкой.