Включили отопление — и вдруг начали чесаться ноги, руки или спина. Никакой сыпи, нового стирального порошка и подозрительной еды, а кожа всё равно зудит. Причём иногда так, что хочется чесаться без остановки. И дело может быть вовсе не в аллергии. Мы уже рассказывали, почему зимой воздух становится сухим. Оказывается, для нашей кожи это серьёзное испытание.

Батареи не сжигают влагу, но кожа всё равно сохнет

Когда холодный воздух с улицы попадает в квартиру и нагревается, его относительная влажность падает. В некоторых помещениях она опускается до 20–30% и даже ниже. И хотя дома тепло и уютно, коже от этого не очень хорошо.

На её поверхности есть защитный слой, который помогает удерживать воду. В сухом воздухе влага испаряется быстрее, а защитный барьер постепенно ослабевает. Кожа становится чувствительнее, появляется стянутость, шелушение и зуд. Именно об этом предупреждают дерматологи с началом отопительного сезона.

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Зуд бывает даже без покраснений и сыпи

Самое интересное, что кожа может чесаться, хотя внешне выглядит совершенно здоровой. У этого явления даже есть название — «зимний зуд».

Как объясняет дерматологический справочник, особенно часто страдают ноги: голени, область коленей и лодыжек. Неприятные ощущения нередко усиливаются вечером и ночью, а также при снятии одежды. С возрастом вероятность такой проблемы возрастает.

Добавить раздражения могут шерстяные свитеры, колючие колготки и тесная синтетическая одежда. Причём отсутствие сыпи ещё не доказывает, что аллергии нет. Просто сухость — одна из возможных причин зуда, и довольно распространённая.

Горячий душ только усугубляет ситуацию

Казалось бы, после холодной улицы нет ничего приятнее горячего душа. Но для пересушенной кожи это может стать последней каплей.

Горячая вода и агрессивное мыло смывают часть защитных жиров, из-за чего кожа теряет ещё больше влаги. Поэтому иногда тело начинает чесаться особенно сильно именно после мытья. Вот тут мы подробнее разбирали, почему кожа чешется после душа.

По рекомендациям академии дерматологии, лучше принимать тёплый душ не дольше 5–10 минут, пользоваться мягкими средствами без отдушек и не растирать тело полотенцем. Жёсткие мочалки и скрабы пока тоже стоит отложить.

Обычный крем может не справиться с сухостью

Лёгкого ароматизированного лосьона зимой иногда оказывается недостаточно. Для пересушенной кожи лучше подходят более плотные кремы и мази, которые помогают удерживать влагу.

В составе стоит искать глицерин, церамиды, вазелин или гиалуроновую кислоту. А вот средства с сильными отдушками могут дополнительно раздражать чувствительную кожу.

Есть и маленькая хитрость: наносить крем лучше сразу после душа, пока кожа ещё слегка влажная. Руки полезно смазывать после каждого мытья, а особенно сухие участки — несколько раз в день.

И нет, пить воду литрами сверх обычной потребности не нужно. Если организм не обезвожен, дополнительные стаканы воды не заменят увлажняющий уход.

Увлажнитель поможет, но сначала проверьте влажность

Прежде чем покупать прибор, измерьте влажность обычным гигрометром. По рекомендациям дома желательно поддерживать её в пределах 30–50%. Для отопительного сезона удобно ориентироваться примерно на 40–50%.

Если влажность уже нормальная, дополнительное увлажнение воздуха не требуется. А если она постоянно низкая, увлажнитель действительно может помочь.

Только не переусердствуйте: избыток влаги способствует появлению плесени. Сам прибор нужно регулярно мыть, менять в нём воду и не допускать образования конденсата на окнах.

Кстати, покупать технику необязательно. Мы недавно сравнивали увлажнитель и мокрое полотенце на батарее. Оказалось, старый домашний способ тоже работает, хотя и с ограничениями.

Не каждый зуд можно списать на отопление

Если кожа продолжает чесаться даже после изменения ухода и нормализации влажности, причину стоит искать вместе с врачом.

Особенно если зуд сильный, мешает спать, распространяется по всему телу, сопровождается воспалением или трещинами. Обратиться к врачу стоит и при зуде во время беременности.

Как напоминает британская Национальная служба здравоохранения, иногда зуд связан с экземой, заболеваниями щитовидной железы, печени или почек.

Главное — не пытаться заглушить любой зуд таблетками от аллергии. Если причина в сухости кожи, антигистаминные препараты не устранят её. А если дело не в сухом воздухе, можно просто упустить время.