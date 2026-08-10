Космонавт оторвался от МКС и начал улетать. Есть ли шанс вернуться

Давайте представим страшную картину, когда космонавт во время выхода в открытый космос отрывается от станции и начинает медленно удаляться. В фильмах это почти всегда смертельный приговор, поэтому космонавты выходили в космос без страховки только один раз за всю историю. Но в реальности все может быть не так однозначно. И шанс на возвращение есть, однако он зависит от множества факторов.

Космонавт не улетит к звездам, а останется возле Земли

Международная космическая станция постоянно падает на Землю, но из-за огромной скорости в 7,7 километра в секунду поверхность планеты постоянно «закругляется» под ней, позволяя станции оставаться на орбите. Человек, работающий снаружи, движется вокруг Земли точно с такой же скоростью.

Если космонавт случайно отпустит поручень и потеряет связь со станцией, эта огромная скорость никуда не исчезнет. Он не сорвется вниз, а просто окажется на чуть-чуть другой околоземной орбите. Проблема заключается в разнице скоростей. Даже легкий толчок, придающий ускорение всего в 10 сантиметров в секунду относительно МКС, приведет к тому, что через минуту человек отдалится на шесть метров, а через десять минут счет пойдет на десятки метров.

На Земле нас быстро останавливает трение и сопротивление воздуха. В вакууме тормозить нечему, поэтому даже слабая инерция будет медленно, но неумолимо уносить человека вдаль. Причем траектория будет казаться странной, и из-за законов орбитальной механики космонавт может отдаляться не по прямой, а смещаться вверх, вниз или даже по дуге относительно станции.

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Полететь обратно к МКС не получится

Самый распространенный миф заключается в том, что в невесомости можно двигаться, размахивая руками и ногами. Без воздуха или воды, от которых можно оттолкнуться, эти движения позволят лишь изменить ориентацию тела в пространстве, но человек продолжит лететь по прежней траектории.

Теоретически можно использовать закон сохранения импульса и бросить тяжелый инструмент в сторону, противоположную желаемому направлению полета. Но на практике метнуть легкий гаечный ключ так, чтобы получить нужный вектор тяги и вернуться к шлюзу, почти невозможно.

Помощь от станции тоже вряд ли придет. МКС это огромная и неповоротливая конструкция, маневры которой тщательно просчитываются. Станция не может резко сдать назад или развернуться. Использовать пристыкованные корабли в качестве экстренного такси тоже не выйдет, потому что подготовка к отстыковке требует времени и расчетов. Напарник по выходу в космос сможет помочь только в первые секунды, пока до отлетевшего еще можно дотянуться.

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Главная защита космонавта похожа на страховку альпиниста

Тактика выживания в подобной ситуации различается у американских астронавтов и российских космонавтов, поскольку их скафандры оснащены по-разному.

Американский скафандр EMU имеет встроенное устройство SAFER. Это небольшой аварийный реактивный ранец, работающий на сжатом газе. Если астронавт теряет контакт со станцией, он может активировать этот ранец, стабилизировать свое вращение и с помощью джойстика направить себя обратно к МКС. Для этого экипаж регулярно проходит тренировки на симуляторах.

В российском скафандре «Орлан-МКС» штатного реактивного ранца пока нет. Отечественные инженеры создавали подобные прототипы, но в современную экипировку они не встроены. Поэтому главная защита российского космонавта это жесточайшая дисциплина страховки. При работе за бортом действует правило двух страховок: два надежных карабина либо один канат и жесткое удержание конструкции рукой. Передвижение происходит так, чтобы ни на секунду не остаться без физической связи с МКС.

Скафандр не даст человеку жить в космосе бесконечно

Если вернуть космонавта не удалось, его главными врагами станут не радиация или космический холод, а ограниченность ресурсов системы жизнеобеспечения. Современный скафандр это автономный микро-корабль, который поддерживает давление, подает кислород и отводит углекислый газ.

Запаса этих ресурсов, а также заряда аккумуляторов хватит лишь на ограниченное время. В такой ситуации >счет идет на часы, а для эффективного спасения напарниками только на первые минут. Когда системы откажут, условия внутри скафандра станут несовместимыми с жизнью.

При этом сам скафандр еще очень долго будет кружить вокруг Земли. На высоте полета МКС присутствует крайне разреженная атмосфера. Ее молекулы будут постепенно тормозить объект, и лишь спустя долгое время скафандр войдет в плотные слои атмосферы и сгорит. Эффектного и быстрого падения с неба не произойдет.

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За всю историю космонавтики случайных отрывов не было

Существует знаменитая фотография человека, висящего в космосе над Землей без всякой страховки. Это астронавт Брюс Маккэндлесс, который в 1984 году действительно удалялся от шаттла на 100 метров.

Но это не была авария. Маккэндлесс тестировал массивную установку для маневрирования MMU, которая позволяла совершать полноценные полеты вокруг корабля. Позже от нее отказались в пользу компактной и исключительно аварийной системы SAFER.

Согласно материалам Роскосмоса и историческим данным NASA, реальная работа в космосе защищена сразу несколькими слоями безопасности, чтобы полностью исключить потерю экипажа:

строгое использование поручней при любом перемещении;

постоянное применение двух фалов переменной длины;

непрерывный контроль со стороны напарника и Центра управления полетами;

страховка всех используемых инструментов, чтобы они тоже не стали космическим мусором.

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Именно благодаря этим строгим протоколам кинематографический сценарий с улетающим в пустоту человеком до сих пор остается лишь фантастикой. Физически это возможно, и последствия будут катастрофическими, но инженеры и сами космонавты делают все, чтобы страховочный трос никогда не подвел.