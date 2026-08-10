Космонавт оторвался от МКС и начал улетать. Есть ли шанс вернуться

Рамис Ганиев

Давайте представим страшную картину, когда космонавт во время выхода в открытый космос отрывается от станции и начинает медленно удаляться. В фильмах это почти всегда смертельный приговор, поэтому космонавты выходили в космос без страховки только один раз за всю историю. Но в реальности все может быть не так однозначно. И шанс на возвращение есть, однако он зависит от множества факторов.

Космонавты могут случайно улететь в космос, но инженеры делают все возможное, чтобы этого не произошло. Фото.

Космонавты могут случайно улететь в космос, но инженеры делают все возможное, чтобы этого не произошло

Космонавт не улетит к звездам, а останется возле Земли

Международная космическая станция постоянно падает на Землю, но из-за огромной скорости в 7,7 километра в секунду поверхность планеты постоянно «закругляется» под ней, позволяя станции оставаться на орбите. Человек, работающий снаружи, движется вокруг Земли точно с такой же скоростью.

Если космонавт случайно отпустит поручень и потеряет связь со станцией, эта огромная скорость никуда не исчезнет. Он не сорвется вниз, а просто окажется на чуть-чуть другой околоземной орбите. Проблема заключается в разнице скоростей. Даже легкий толчок, придающий ускорение всего в 10 сантиметров в секунду относительно МКС, приведет к тому, что через минуту человек отдалится на шесть метров, а через десять минут счет пойдет на десятки метров.

На Земле нас быстро останавливает трение и сопротивление воздуха. В вакууме тормозить нечему, поэтому даже слабая инерция будет медленно, но неумолимо уносить человека вдаль. Причем траектория будет казаться странной, и из-за законов орбитальной механики космонавт может отдаляться не по прямой, а смещаться вверх, вниз или даже по дуге относительно станции.

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Полететь обратно к МКС не получится

Самый распространенный миф заключается в том, что в невесомости можно двигаться, размахивая руками и ногами. Без воздуха или воды, от которых можно оттолкнуться, эти движения позволят лишь изменить ориентацию тела в пространстве, но человек продолжит лететь по прежней траектории.

Теоретически можно использовать закон сохранения импульса и бросить тяжелый инструмент в сторону, противоположную желаемому направлению полета. Но на практике метнуть легкий гаечный ключ так, чтобы получить нужный вектор тяги и вернуться к шлюзу, почти невозможно.

Помощь от станции тоже вряд ли придет. МКС это огромная и неповоротливая конструкция, маневры которой тщательно просчитываются. Станция не может резко сдать назад или развернуться. Использовать пристыкованные корабли в качестве экстренного такси тоже не выйдет, потому что подготовка к отстыковке требует времени и расчетов. Напарник по выходу в космос сможет помочь только в первые секунды, пока до отлетевшего еще можно дотянуться.

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Главная защита космонавта похожа на страховку альпиниста

Тактика выживания в подобной ситуации различается у американских астронавтов и российских космонавтов, поскольку их скафандры оснащены по-разному.

Американский скафандр EMU имеет встроенное устройство SAFER. Это небольшой аварийный реактивный ранец, работающий на сжатом газе. Если астронавт теряет контакт со станцией, он может активировать этот ранец, стабилизировать свое вращение и с помощью джойстика направить себя обратно к МКС. Для этого экипаж регулярно проходит тренировки на симуляторах.

В российском скафандре «Орлан-МКС» штатного реактивного ранца пока нет. Отечественные инженеры создавали подобные прототипы, но в современную экипировку они не встроены. Поэтому главная защита российского космонавта это жесточайшая дисциплина страховки. При работе за бортом действует правило двух страховок: два надежных карабина либо один канат и жесткое удержание конструкции рукой. Передвижение происходит так, чтобы ни на секунду не остаться без физической связи с МКС.

Американская система SAFER позволяет астронавту выровнять положение тела и вернуться к шлюзу

Американская система SAFER позволяет астронавту выровнять положение тела и вернуться к шлюзу

Скафандр не даст человеку жить в космосе бесконечно

Если вернуть космонавта не удалось, его главными врагами станут не радиация или космический холод, а ограниченность ресурсов системы жизнеобеспечения. Современный скафандр это автономный микро-корабль, который поддерживает давление, подает кислород и отводит углекислый газ.

Запаса этих ресурсов, а также заряда аккумуляторов хватит лишь на ограниченное время. В такой ситуации >счет идет на часы, а для эффективного спасения напарниками только на первые минут. Когда системы откажут, условия внутри скафандра станут несовместимыми с жизнью.

При этом сам скафандр еще очень долго будет кружить вокруг Земли. На высоте полета МКС присутствует крайне разреженная атмосфера. Ее молекулы будут постепенно тормозить объект, и лишь спустя долгое время скафандр войдет в плотные слои атмосферы и сгорит. Эффектного и быстрого падения с неба не произойдет.

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За всю историю космонавтики случайных отрывов не было

Существует знаменитая фотография человека, висящего в космосе над Землей без всякой страховки. Это астронавт Брюс Маккэндлесс, который в 1984 году действительно удалялся от шаттла на 100 метров.

Брюс Маккэндлесс в открытом космосе без страховки. Фото.

Брюс Маккэндлесс в открытом космосе без страховки

Но это не была авария. Маккэндлесс тестировал массивную установку для маневрирования MMU, которая позволяла совершать полноценные полеты вокруг корабля. Позже от нее отказались в пользу компактной и исключительно аварийной системы SAFER.

Согласно материалам Роскосмоса и историческим данным NASA, реальная работа в космосе защищена сразу несколькими слоями безопасности, чтобы полностью исключить потерю экипажа:

  • строгое использование поручней при любом перемещении;
  • постоянное применение двух фалов переменной длины;
  • непрерывный контроль со стороны напарника и Центра управления полетами;
  • страховка всех используемых инструментов, чтобы они тоже не стали космическим мусором.

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Именно благодаря этим строгим протоколам кинематографический сценарий с улетающим в пустоту человеком до сих пор остается лишь фантастикой. Физически это возможно, и последствия будут катастрофическими, но инженеры и сами космонавты делают все, чтобы страховочный трос никогда не подвел.

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