С 2005 года прошло больше 20 лет. За это время из наших квартир пропало много привычных вещей, и некоторые из них при одном взгляде возвращают в середину нулевых. Я говорю не о советских стенках и дорогостоящем сегодня бабушкином хрустале, а о мелочах именно того времени. В 2005 году по телевизору шёл сериал «Не родись красивой», дети смотрели «Смешариков», на компьютерах стояла Windows XP, а «ВКонтакте» появится только через год. Многое из того быта я успел забыть, но стоит вспомнить одну вещь, и сразу накатывает ностальгия.

❗️ЧИТАЙ HI-NEWS.RU В МАКС — ВСЕ НОВОСТИ О ТЕХНОЛОГИЯХ ТЕПЕРЬ И ТАМ

Металлическая башня для CD и DVD

У телевизора или компьютера стояла высокая металлическая или пластиковая подставка с десятками прорезей, куда вставляли коробки с фильмами, музыкой и играми. Особенно много там было дисков вроде «10 фильмов на одном DVD» и «1000 лучших песен MP3». Гости любили разглядывать коллекцию и что-нибудь брали посмотреть. Когда фильмы и музыку перестали хранить на дисках, исчезли и такие башни.

Газета с телепрограммой на неделю

На журнальном столике лежала «Антенна-Телесемь» или местная газета с расписанием каналов, и интересные фильмы в ней обводили ручкой. Если кино начиналось в девять вечера, домашние дела старались закончить заранее: посмотреть его на следующий день было нельзя. Пропустил серию любимого сериала, значит, спрашивал у знакомых, что там было. Сейчас странно даже представить, что за расписание телепередач платили деньги.

Плёночная мыльница и конверты с фотографиями

Во многих семьях был компактный плёночный фотоаппарат, его называли мыльницей. Перед праздником покупали плёнку Kodak или Fujifilm на 24 или 36 кадров и снимали экономно, потому что каждый кадр стоил денег. После проявки в фотосалоне выдавали конверт со снимками и полосками негативов, и только тогда становилось понятно, кто моргнул, у кого красные глаза и что получилось размытым. Цифровые камеры в 2005 году уже набирали популярность, но плёнка ещё оставалась обычным делом.

Домашний телефон с говорящим АОН

Очень по-нулевому выглядел стационарный телефон с красным цифровым дисплеем и АОН, то есть автоматическим определителем номера. Некоторые модели механическим голосом зачитывали цифры входящего звонка, показывали время и помнили последние вызовы. Рядом лежала записная книжка с номерами родных, друзей и соседей. Телефон был общим на всю семью, поэтому трубку часто сначала брали родители того, кому ты звонил.

Комнатная антенна с усиками

На телевизоре стояла небольшая антенна с двумя раздвижными металлическими усиками. Стоило изображению зарябить, кто-то шёл искать идеальный угол наклона, а когда он отходил, картинка нередко портилась снова. По данным ВЦИОМ, в 2005 году телевизор был у 90% опрошенных россиян, а ЖК-телевизор только у 2%, так что такие антенны отлично вписывались в тогдашний быт.

Коробка с зарядками от кнопочных телефонов

Единого разъёма для зарядки тогда не было: у Nokia, Siemens, Samsung, Motorola и Sony Ericsson были свои штекеры. Поэтому дома копились зарядки, которые подходили только к определённым моделям. Они лежали в ящике стола или в коробке из-под мобильника вместе с инструкциями, запасными аккумуляторами и проводными гарнитурами со странными разъёмами. Сегодняшнему ребёнку сложно объяснить, почему нельзя было просто попросить зарядку у друга.

Пластиковая коробка с дискетами

Там, где уже появился компьютер, на столе стояла коробочка с разноцветными квадратными дискетами. Самые распространённые вмещали всего 1,44 МБ, и на них носили рефераты, документы, небольшие программы и картинки. На каждой была бумажная наклейка с подписью от руки. В 2005 году дискетами ещё пользовались, но их уже вытесняли компакт-диски и флешки.

Карточки для интернета и мобильной связи

Возле компьютера или телефона валялись карточки с защитным слоем, который стирали монеткой, чтобы увидеть код. С их помощью пополняли баланс мобильного или оплачивали интернет. Выход в сеть через модем был настоящим ритуалом: компьютер пищал и шипел, а после подключения домашний телефон оказывался занят. Постоянный интернет тогда ещё не казался чем-то само собой разумеющимся.

Плакаты из журналов на стенах

Стены и дверцы шкафов в детских комнатах украшали плакаты из Cool, Bravo, «Молотка» и других молодёжных журналов: Linkin Park, «Звери», HIM, Rammstein, «Тату», актёры сериалов и футболисты. Плакат аккуратно вынимали из середины журнала и клеили скотчем, а когда вкусы менялись, поверх старых кумиров появлялись новые. В ящиках столов лежали анкеты для друзей, наклейки и вырезки, и до соцсетей всё это помогало показать свои интересы. Сейчас то же самое делают через профили в соцсетях и подписки на любимые Telegram-каналы.

Сумочка для дисков на молнии

Круглая или прямоугольная сумочка с мягкими кармашками хранила альбомы, игры, фильмы, фотографии и записанные дома болванки с подписями маркером: «Музыка», «Игры», «Фото 2005» или «Windows XP». Её брали в гости, чтобы меняться музыкой и фильмами. Беда была в том, что диски царапались и переставали читаться, а вместе с ними пропадали фотографии.

Читайте также: 7 забытых фильмов, которые вернут во времена VHS и DVD

Если посмотреть на весь список, почти все эти вещи пропали по одной причине: их заменил смартфон. Телефон, фотоаппарат, телепрограмма, коллекция музыки и записная книжка теперь умещаются в кармане. Быт меняется быстро, примерно как вещи, которые выходят из моды, и через двадцать лет, наверное, так же умилительно будут выглядеть уже наши сегодняшние гаджеты.