7 забытых фильмов, которые вернут во времена VHS и DVD

Многие картины из девяностых и нулевых постепенно исчезли из массового обсуждения, уступив место современным франшизам. Мы помним их лишь отрывками: летающий в космосе загородный дом, воюющие на газоне куклы или огромный говорящий дракон. Сейчас самое время стряхнуть пыль с этих историй, чтобы посмотреть на них взрослым взглядом и оценить то, что мы упускали в детстве.

Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров (1994)

Трое не слишком умных преступников похищают малыша Бинка из богатой семьи ради выкупа, но ребенок умудряется сбежать. Он отправляется в долгое путешествие по Чикаго, переползая по опасной стройке, заглядывая в зоопарк и пересекая оживленные улицы. Малыш в точности повторяет маршрут из своей любимой книжки, пока похитители пытаются его поймать, раз за разом попадая в болезненные ловушки.

Сценарий картины написал Джон Хьюз, автор оригинального «Один дома», поэтому механика истории работает безупречно. Лента функционирует как классический живой мультфильм с абсолютно условной физикой: злодеи получают несовместимые с жизнью травмы, но комично отряхиваются и бегут дальше. В России комедия стала хитом на видеокассетах и до сих пор удерживает уверенные оценки зрителей, ощущаясь сегодня как идеальный полуторачасовой аттракцион без попыток быть серьезным кино.

Сердце дракона (1996)

Разочарованный в былых идеалах рыцарь Боуэн и последний живущий на Земле дракон Драко объединяются, чтобы хитростью зарабатывать деньги на суеверных крестьянах. Огромный ящер картинно нападает на деревню, рыцарь театрально его побеждает, а затем напарники делят полученное золото. Эта странная дружба двух стареющих циников прерывается, когда им приходится вступить в настоящую борьбу с жестоким королем Эйноном, которого Боуэн когда-то обучал благородству.

Для своего времени лента стала настоящим прорывом в компьютерной графике и даже получила номинацию на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Мимику и глубокий голос фантастическому существу подарил Шон Коннери, благодаря чему Драко получился живым, саркастичным и глубоким персонажем. Хотя технологии рендеринга с тех пор шагнули далеко вперед, химия между главными героями работает отлично и заставляет сопереживать им вплоть до невероятно тяжелого финала.

Мышиная охота (1997)

Два брата получают в наследство полуразрушенный особняк, который при детальном осмотре оказывается архитектурным шедевром стоимостью в миллионы долларов. Чтобы выгодно продать здание на аукционе, нужно решить лишь одну мелкую бытовую проблему: выселить из стен единственную мышь. Маленький грызун наотрез отказывается уходить и отвечает на ловушки братьев так, словно много лет проходил элитную диверсионную подготовку, вынуждая героев нанять эксцентричного дезинсектора в исполнении Кристофера Уокена.

Это первый полнометражный проект Гора Вербински, который несколько лет спустя снимет «Звонок» и «Пиратов Карибского моря». Режиссер намеренно сделал картинку мрачной, дорогой и слегка готической, наполнив семейную комедию ощутимой долей качественного черного юмора. Масштаб разрушений к концу противостояния переходит все разумные границы, превращая простую идею о поимке вредителя в визуально безупречный хаос с высочайшим рейтингом доверия зрителей.

Солдатики (1998)

Крупная корпорация решает выпустить две новые серии умных игрушек: агрессивных военных «Коммандос» и мирных фантастических монстров «Горгонитов». Желая опередить конкурентов, инженеры устанавливают в пластиковые фигурки настоящие армейские микропроцессоры, из-за чего искусственный интеллект начинает воспринимать заложенную программу буквально. Пластиковые солдаты объявляют полномасштабную войну против своих противников, а заодно и против обычных людей, которые пытаются остановить этот абсурд.

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В детстве картина воспринималась как увлекательная фантастика про оживших кукол, собирающих осадные орудия из канцелярских принадлежностей и кухонных приборов. При пересмотре взрослым взглядом становится очевидно, что режиссер Джо Данте снял жесткую и умную сатиру на агрессивный маркетинг. Руководство компании совершенно не волнует безопасность детей — им просто нужен громкий технологичный продукт, в то время как устрашающие с виду инопланетяне оказываются мирными философами.

Эволюция (2001)

В американской пустыне падает метеорит, приносящий на Землю инопланетные одноклеточные организмы, способные выживать в любых условиях. Эти создания проходят миллиарды лет биологического развития за несколько дней: от простейших пещерных слизней до гигантских летающих рептилий и опасных приматов. Очень быстро правительству и группе ученых становится ясно, что человечество всерьез рискует уступить место новой доминирующей форме жизни.

Изначально сценарий писался как серьезный фантастический хоррор, но режиссер Айван Райтман переработал концепцию и превратил историю в комедийную пародию на собственных «Охотников за привидениями». Картина безотказно работает благодаря прямолинейному абсурду. Чего стоит только легендарная развязка, где мощным оружием массового поражения становится шампунь от перхоти из-за высокого содержания соединений селена.

Агент Коди Бэнкс (2003)

Обычный пятнадцатилетний школьник тайно работает полевым агентом ЦРУ, виртуозно владеет боевыми искусствами, метко стреляет и использует передовые шпионские гаджеты. Его главная и единственная проблема заключается в том, что он совершенно не умеет общаться с девушками и впадает в ступор при любом разговоре. Руководство поручает ему сблизиться с дочерью похищенного ученого, из-за чего подростку приходится неловко совмещать смертельно опасные тайные миссии, подготовку домашнего задания и первые свидания.

Лента навсегда запечатлела идеальную подростковую мечту начала двухтысячных: скейтборд, лазеры в наручных часах, взломанные ноутбуки и секретные подземные базы казались недостижимым идеалом. Фильм со звездой молодежных сериалов Фрэнки Мунизом не претендует на звание шедевра и имеет весьма средние оценки, но прекрасно работает как ностальгическая капсула времени. Он показывает уникальную эпоху, когда искренние шпионские боевики для школьников могли на равных конкурировать в прокате с крупными блокбастерами.

Затура (2005)

Два вечно ссорящихся брата находят в старом подвале механическую настольную игру, и первый же сделанный ход буквально выбрасывает их загородный дом в открытый космос. Каждая новая вытянутая карточка материализует смертельную угрозу: разрушительный метеоритный дождь пробивает потолок гостиной, на кухне появляется обезумевший робот, а снаружи здание атакуют кровожадные инопланетные ящеры. Вернуть дом обратно на родную планету можно только одним способом — переборов страх и доиграв партию до финала.

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Режиссер Джон Фавро, задолго до работы над вселенной Marvel, решил использовать минимум цифровых эффектов, поэтому дорогие декорации физически разваливались на части прямо во время съемок. Картина несправедливо провалилась в прокате на фоне славы оригинального «Джуманджи», хотя литературно является ее прямым продолжением и написана тем же автором.

Пересмотр этих картин сегодня дает не просто теплое чувство ностальгии по эпохе видеосалонов и первым DVD-дискам. Это отличная возможность увидеть, как голливудские авторы решали сложные визуальные задачи с помощью аниматроники и физических декораций в эпоху до повсеместного зеленого экрана. Такие ленты абсолютно не боятся смешивать жанры, легко добавляют в семейные истории щепотку пугающего черного юмора и, самое главное, рассказывают плотные законченные сюжеты без прицела на бесконечные многолетние франшизы.