7 забытых фильмов, которые вернут во времена VHS и DVD

Рамис Ганиев

Многие картины из девяностых и нулевых постепенно исчезли из массового обсуждения, уступив место современным франшизам. Мы помним их лишь отрывками: летающий в космосе загородный дом, воюющие на газоне куклы или огромный говорящий дракон. Сейчас самое время стряхнуть пыль с этих историй, чтобы посмотреть на них взрослым взглядом и оценить то, что мы упускали в детстве.

Персонажи разных фильмов из нашей молодости

Персонажи разных фильмов из нашей молодости

Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров (1994)

Трое не слишком умных преступников похищают малыша Бинка из богатой семьи ради выкупа, но ребенок умудряется сбежать. Он отправляется в долгое путешествие по Чикаго, переползая по опасной стройке, заглядывая в зоопарк и пересекая оживленные улицы. Малыш в точности повторяет маршрут из своей любимой книжки, пока похитители пытаются его поймать, раз за разом попадая в болезненные ловушки.

Сценарий картины написал Джон Хьюз, автор оригинального «Один дома», поэтому механика истории работает безупречно. Лента функционирует как классический живой мультфильм с абсолютно условной физикой: злодеи получают несовместимые с жизнью травмы, но комично отряхиваются и бегут дальше. В России комедия стала хитом на видеокассетах и до сих пор удерживает уверенные оценки зрителей, ощущаясь сегодня как идеальный полуторачасовой аттракцион без попыток быть серьезным кино.

Кадр из фильма Младенец на прогулке

Кадр из фильма Младенец на прогулке

Сердце дракона (1996)

Разочарованный в былых идеалах рыцарь Боуэн и последний живущий на Земле дракон Драко объединяются, чтобы хитростью зарабатывать деньги на суеверных крестьянах. Огромный ящер картинно нападает на деревню, рыцарь театрально его побеждает, а затем напарники делят полученное золото. Эта странная дружба двух стареющих циников прерывается, когда им приходится вступить в настоящую борьбу с жестоким королем Эйноном, которого Боуэн когда-то обучал благородству.

Для своего времени лента стала настоящим прорывом в компьютерной графике и даже получила номинацию на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Мимику и глубокий голос фантастическому существу подарил Шон Коннери, благодаря чему Драко получился живым, саркастичным и глубоким персонажем. Хотя технологии рендеринга с тех пор шагнули далеко вперед, химия между главными героями работает отлично и заставляет сопереживать им вплоть до невероятно тяжелого финала.

Кадр из фильма Сердце дракона

Кадр из фильма Сердце дракона

Мышиная охота (1997)

Два брата получают в наследство полуразрушенный особняк, который при детальном осмотре оказывается архитектурным шедевром стоимостью в миллионы долларов. Чтобы выгодно продать здание на аукционе, нужно решить лишь одну мелкую бытовую проблему: выселить из стен единственную мышь. Маленький грызун наотрез отказывается уходить и отвечает на ловушки братьев так, словно много лет проходил элитную диверсионную подготовку, вынуждая героев нанять эксцентричного дезинсектора в исполнении Кристофера Уокена.

Это первый полнометражный проект Гора Вербински, который несколько лет спустя снимет «Звонок» и «Пиратов Карибского моря». Режиссер намеренно сделал картинку мрачной, дорогой и слегка готической, наполнив семейную комедию ощутимой долей качественного черного юмора. Масштаб разрушений к концу противостояния переходит все разумные границы, превращая простую идею о поимке вредителя в визуально безупречный хаос с высочайшим рейтингом доверия зрителей.

Кадр из фильма Мышиная охота

Кадр из фильма Мышиная охота

Солдатики (1998)

Крупная корпорация решает выпустить две новые серии умных игрушек: агрессивных военных «Коммандос» и мирных фантастических монстров «Горгонитов». Желая опередить конкурентов, инженеры устанавливают в пластиковые фигурки настоящие армейские микропроцессоры, из-за чего искусственный интеллект начинает воспринимать заложенную программу буквально. Пластиковые солдаты объявляют полномасштабную войну против своих противников, а заодно и против обычных людей, которые пытаются остановить этот абсурд.

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В детстве картина воспринималась как увлекательная фантастика про оживших кукол, собирающих осадные орудия из канцелярских принадлежностей и кухонных приборов. При пересмотре взрослым взглядом становится очевидно, что режиссер Джо Данте снял жесткую и умную сатиру на агрессивный маркетинг. Руководство компании совершенно не волнует безопасность детей — им просто нужен громкий технологичный продукт, в то время как устрашающие с виду инопланетяне оказываются мирными философами.

Кадр из фильма Солдатики

Кадр из фильма Солдатики

Эволюция (2001)

В американской пустыне падает метеорит, приносящий на Землю инопланетные одноклеточные организмы, способные выживать в любых условиях. Эти создания проходят миллиарды лет биологического развития за несколько дней: от простейших пещерных слизней до гигантских летающих рептилий и опасных приматов. Очень быстро правительству и группе ученых становится ясно, что человечество всерьез рискует уступить место новой доминирующей форме жизни.

Изначально сценарий писался как серьезный фантастический хоррор, но режиссер Айван Райтман переработал концепцию и превратил историю в комедийную пародию на собственных «Охотников за привидениями». Картина безотказно работает благодаря прямолинейному абсурду. Чего стоит только легендарная развязка, где мощным оружием массового поражения становится шампунь от перхоти из-за высокого содержания соединений селена.

Кадр из фильма Эволюция

Кадр из фильма Эволюция

Агент Коди Бэнкс (2003)

Обычный пятнадцатилетний школьник тайно работает полевым агентом ЦРУ, виртуозно владеет боевыми искусствами, метко стреляет и использует передовые шпионские гаджеты. Его главная и единственная проблема заключается в том, что он совершенно не умеет общаться с девушками и впадает в ступор при любом разговоре. Руководство поручает ему сблизиться с дочерью похищенного ученого, из-за чего подростку приходится неловко совмещать смертельно опасные тайные миссии, подготовку домашнего задания и первые свидания.

Лента навсегда запечатлела идеальную подростковую мечту начала двухтысячных: скейтборд, лазеры в наручных часах, взломанные ноутбуки и секретные подземные базы казались недостижимым идеалом. Фильм со звездой молодежных сериалов Фрэнки Мунизом не претендует на звание шедевра и имеет весьма средние оценки, но прекрасно работает как ностальгическая капсула времени. Он показывает уникальную эпоху, когда искренние шпионские боевики для школьников могли на равных конкурировать в прокате с крупными блокбастерами.

Кадр из фильма Агент Коди Бэнкс

Кадр из фильма Агент Коди Бэнкс

Затура (2005)

Два вечно ссорящихся брата находят в старом подвале механическую настольную игру, и первый же сделанный ход буквально выбрасывает их загородный дом в открытый космос. Каждая новая вытянутая карточка материализует смертельную угрозу: разрушительный метеоритный дождь пробивает потолок гостиной, на кухне появляется обезумевший робот, а снаружи здание атакуют кровожадные инопланетные ящеры. Вернуть дом обратно на родную планету можно только одним способом — переборов страх и доиграв партию до финала.

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Режиссер Джон Фавро, задолго до работы над вселенной Marvel, решил использовать минимум цифровых эффектов, поэтому дорогие декорации физически разваливались на части прямо во время съемок. Картина несправедливо провалилась в прокате на фоне славы оригинального «Джуманджи», хотя литературно является ее прямым продолжением и написана тем же автором.

Кадр из фильма Затура (2005)

Кадр из фильма Затура (2005)

Пересмотр этих картин сегодня дает не просто теплое чувство ностальгии по эпохе видеосалонов и первым DVD-дискам. Это отличная возможность увидеть, как голливудские авторы решали сложные визуальные задачи с помощью аниматроники и физических декораций в эпоху до повсеместного зеленого экрана. Такие ленты абсолютно не боятся смешивать жанры, легко добавляют в семейные истории щепотку пугающего черного юмора и, самое главное, рассказывают плотные законченные сюжеты без прицела на бесконечные многолетние франшизы.

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