Стоит насыпать хомяку корм, как он начинает исчезать с невероятной скоростью, а сам зверёк буквально раздувается на глазах. Причём иногда толще становятся не только щёки, но и шея. Мы уже рассказывали о запасливости хомяков, но самое удивительное — то, как устроены их природные «карманы». В них помещается гораздо больше еды, чем кажется, а используют их зверьки не только для переноски съестного.

Защёчные мешки хомяка заканчиваются далеко не у щёк

У хомяка есть два эластичных кармана, расположенных по обе стороны рта. Они находятся под кожей и способны сильно растягиваться. Причём защёчные мешки тянутся вдоль головы и шеи до плеч и даже дальше.

Согласно ветеринарному справочнику, при полном заполнении этих мешков ширина головы и плеч хомяка может увеличиваться более чем вдвое. Так что если зверёк внезапно стал похож на маленького бодибилдера, вполне возможно, что он просто сходил за продуктами.

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Сколько еды помещается в хомячьих щёках

В документальном фильме BBC Earth показали, что хомяк способен переносить в защёчных мешках до 20% собственного веса. Для зверька весом 120 граммов это целых 24 грамма еды. Представьте, что человек весом 70 килограммов отправился за покупками и уместил 14 килограммов продуктов за щеками!

При этом защёчные мешки не участвуют в пищеварении, а находящаяся в них еда остаётся относительно сухой. Удобно, если собираешься хранить зёрна и семечки про запас.

Хомяк набивает щёки даже тогда, когда не голоден

В природе долго сидеть на открытом месте и спокойно обедать опасно: можно самому стать чьим-нибудь обедом. Гораздо выгоднее быстро собрать пищу и унести её в укрытие.

Как и белки, прячущие еду, хомяки создают запасы на случай нехватки пищи. Даже у домашнего зверька, которому регулярно наполняют кормушку, этот инстинкт никуда не исчезает.

Поэтому пустая миска вовсе не означает, что хомяк всё съел или остался голодным. Возможно, он просто перенёс весь корм в свою кладовую.

Куда хомяк выгружает еду и что ещё носит за щеками

Добравшись до укрытия, хомяк помогает себе передними лапками, выталкивая содержимое мешков обратно в рот. Со стороны это иногда выглядит так, будто зверька тошнит, хотя на самом деле он просто разгружает запасы.

Дикие хомяки устраивают кладовые в норах, а домашние прячут корм в домике, под наполнителем или в укромных уголках клетки.

Кстати, ветеринары отмечают, что в защёчных мешках хомяки переносят не только еду, но и материалы для обустройства гнезда. А самки в редких случаях могут переносить таким способом даже детёнышей.

Хомячьи запасы не стоит выбрасывать целиком

Обнаружив при уборке клетки приличную горку семечек, не спешите её выбрасывать. Полное исчезновение кладовой может вызвать у питомца стресс. Специалисты рекомендуют:

оставлять часть чистых и сухих запасов;

ежедневно убирать несъеденные свежие овощи и фрукты, чтобы они не загнивали;

если кладовую пришлось полностью убрать, заменять её примерно таким же количеством свежего корма;

не увеличивать порцию только потому, что кормушка быстро опустела.

А ещё можно рассыпать часть корма по наполнителю. Так хомяк сможет самостоятельно искать еду, как в природе.

Постоянно надутые щёки могут быть признаком болезни

В защёчных мешках иногда застревает пища, а острые кусочки корма могут повредить их стенки. Это способно привести к воспалению и образованию гнойника.

Стоит насторожиться, если:

щека долго остаётся раздутой даже после отдыха в домике;

хомяк постоянно трёт мордочку лапками;

изо рта появился неприятный запах;

зверёк плохо ест, худеет или становится вялым;

изо рта выступает розовая или красная ткань.

Не пытайтесь самостоятельно выдавить или достать содержимое защёчного мешка. Его стенки легко травмировать. В такой ситуации лучше как можно скорее обратиться к ветеринару, специализирующемуся на грызунах.