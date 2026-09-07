Как размножается виноград без косточек, если у него нет семян

Все же любят кишмиш? Ну, тот виноград без косточек, который можно есть и не плеваться. Да, он чуть дороже обычного, но зато как приятно набить им рот. Однако задумывались ли вы, как такой виноград размножается? Ведь не может же быть так, чтобы всё это был один и тот же урожай. Само собой. Но разгадка проще, чем кажется: готовый сорт размножают совсем не так, как обычные сорта, привлекая к процессу даже ученых и целые лаборатории. Интересно? Тогда читайте дальше. А если вам интересны другие тайны, почитайте, какие технологии Незнайка предсказал еще 60 лет назад.

Косточки в кишмише закладываются, но не твердеют

Первый вопрос, на который ответа у многих из нас нет, звучит так: а должны ли быть косточки в кишмише вообще? Ну, поскольку плод — это репродуктивный орган растения, то да. Как это работает: пыльца попадает на цветок, происходит оплодотворение, завязывается ягода, а внутри неё формируется твёрдая косточка с живым зародышем. Интересно, кстати, что косточка бывает даже в пенисе, хоть это и не фрукт, и не ягода.

У бессемянных сортов первые шаги те же. Цветок опыляется и оплодотворяется, гроздь завязывается, и ягоды дорастают до размера перчинки. А дальше пути расходятся: зародыш внутри семени оказывается нежизнеспособным, и семя перестаёт развиваться, пока сама ягода продолжает наливаться и созревать. Этот механизм называют стеноспермокарпией: плод растёт, а семя останавливается на полпути. Хотя, что интересно, виноградные косточки могут помочь в борьбе с рядом серьезных заболеваний.

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Поэтому косточки у кишмиша не отсутствуют, а недоразвиты. Разрежьте ягоду, и внутри можно разглядеть мягкие следы семян, которые так и не стали твёрдыми. Это похоже на стройку, где заложили фундамент и бросили: дом вокруг достроен, а внутри остался контур того, что могло бы вырасти.

Важно не путать этот механизм с бессемянными арбузами. Там семена не появляются по другой причине, и объяснение для винограда на арбузы переносить нельзя.

Черенок даёт точную генетическую копию лозы

Если семян нет, откуда берутся лозы? Растениям не обязательно размножаться семенами. Многие из них, включая дикий виноград, умеют размножаться клонально: на определённых точках роста вдоль побега появляются корни. Стоит им коснуться почвы, как они укореняются, и рядом появляется дочернее растение, генетически идентичное материнскому. Говорят даже, что виноград можно вырастить на Марсе.

Люди пользуются этой особенностью тысячи лет, чтобы размножать растения с нужными качествами. Черенок бессемянной лозы укореняют, и он вырастает в такую же лозу с такими же ягодами без косточек. Именно так виноградник может состоять из десятков рядов одного сорта без единого посаженного семечка. Исходная бессемянная лоза сама по себе плохо справилась бы с размножением, но человек взял эту задачу на себя.

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У клонального размножения есть жёсткое ограничение: оно копирует, но не создаёт. Черенок повторяет родителя один в один, и получить этим путём новый сорт с другими качествами невозможно. Для этого нужен другой инструмент.

Новые сорта выращивают из семян, которые нельзя посадить в землю

Селекция строится на скрещивании: пыльцу одного сорта переносят на цветки другого и выращивают потомство, среди которого ищут удачные комбинации признаков. С бессемянным родителем возникает очевидная проблема. Его семена недоразвиты, и в почве они не прорастут.

Учёные нашли обходной путь: незрелые семена бессемянного винограда научились выращивать в стерильных условиях. Доля успеха не всегда высока, но часть таких семян всё же превращается во взрослые лозы. Так у селекционеров появляется возможность использовать бессемянные сорта как родителей и получать от них потомство с новыми сочетаниями признаков.

Дальше схема замыкается. Из полученных сеянцев отбирают лучшие, и только эти единичные растения размножают черенками. Новый сорт рождается в лаборатории один раз, а потом многократно копируется в поле. Размножение готового сорта и выведение нового — две разные задачи с разными методами, и смешивать их не стоит.

Ген бессемянности ищут на 18-й хромосоме

Механизм остановки понятен, а вот его первопричина известна не до конца. Развитие зародыша блокирует так называемый ингибитор развития семян (Seed Development Inhibitor, SDI), и учёные ищут гены, которые отвечают за его появление. По данным недавних исследований, за бессемянность может отвечать ген на сравнительно небольшом участке хромосомы 18. Это рабочая гипотеза, а не окончательный ответ: формулировка «может отвечать» здесь принципиальна.

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Если ген и его положение подтвердятся, селекционерам станет проще переносить бессемянность в новые столовые сорта, у которых уже есть другие нужные качества. Хотя всё это не важно: кишмиш — это просто вкусная ягода, а его селекция людей мало волнует. Главное, чтобы было вкусно.