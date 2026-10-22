Как понять, что матрас пора менять, хотя он выглядит как новый

Матрас может выглядеть почти новым, но после сна вы всё чаще чувствуете себя разбитым. Дело не обязательно в стрессе или недосыпе: со временем внутренние слои теряют упругость, хотя снаружи этого не видно. И если вы заодно сомневаетесь в состоянии подушки, вот когда её пора менять.

Тело замечает износ раньше глаз

Один из первых признаков — утренняя скованность и боль после сна. Вы просыпаетесь с неприятными ощущениями в пояснице, плечах или бёдрах, а чтобы окончательно проснуться, приходится какое-то время разминаться. Если это повторяется регулярно, стоит проверить, насколько хорошо матрас поддерживает тело.

Другой сигнал — вы стали чаще ворочаться и просыпаться ночью. Матрас может оказаться слишком мягким, жёстким или просто потерять способность равномерно распределять нагрузку. В результате приходится постоянно искать удобное положение.

Разумеется, боль в спине не всегда связана с кроватью. Если она сохраняется или усиливается, не стоит списывать всё на матрас — лучше обратиться к врачу.

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На матрасе появились незаметные провалы

Снимите постельное бельё и внимательно осмотрите поверхность. Насторожить должны вмятины, бугры и участки, которые больше не восстанавливают форму. Особенно хорошо это заметно в местах, где обычно лежат плечи и бёдра.

Есть и другие признаки износа: пружины начали скрипеть, края проседают, ткань порвалась или появился стойкий неприятный запах. Если обнаружилась плесень, матрас также нельзя считать пригодным только потому, что он сохранил форму.

При этом отсутствие видимых повреждений ничего не гарантирует. Наполнитель может постепенно терять упругость внутри, а пружины — хуже справляться с нагрузкой. Поэтому целая обивка ещё не означает, что матрас хорошо поддерживает тело.

В гостях вы спите лучше, чем дома

Обратите внимание на одну простую вещь: как вы спите в гостинице, у друзей или на даче. Если там вы регулярно засыпаете быстрее и просыпаетесь бодрее, а дома ворочаетесь всю ночь, причина может быть в старом матрасе.

Особенно показательно, если в другой кровати исчезает привычная утренняя скованность. Впрочем, дело может быть и в температуре комнаты, подушке, шуме или режиме сна. Поэтому один удачный ночлег ничего не доказывает, но повторяющаяся разница — повод присмотреться к своей постели.

Сколько лет матрасу — уже много?

Ориентир для большинства матрасов — примерно 7–10 лет. Такие сроки приводят специалисты Sleep Foundation, однако универсального срока годности нет. Всё зависит от качества материалов, конструкции, нагрузки и ухода.

Некоторые модели начинают заметно проседать раньше, другие дольше сохраняют упругость. Матрас, на котором каждую ночь спят двое, может изнашиваться быстрее, чем тот, что используют время от времени.

Если вы не помните, когда покупали свой, попробуйте найти чек, гарантийный талон или заказ в интернет-магазине. Возраст сам по себе не обязывает выбрасывать матрас, но после нескольких лет использования стоит внимательнее оценивать его состояние.

Не всегда виноват именно матрас

Прежде чем тратиться на новый, проверьте основание кровати. Сломанные ламели, прогнувшееся основание или недостаточная опора могут создавать ощущение, будто просел сам матрас. Если проблема в кровати, замена одного матраса может не помочь.

Важна и жёсткость. Слишком мягкая поверхность позволяет телу чрезмерно проваливаться, а слишком твёрдая может создавать неприятное давление на плечи и бёдра. Матрас должен подходить именно вам, а не быть максимально жёстким. Мы уже объясняли, почему.

Если утром болит шея, обратите внимание и на подушку. А если вы спите на боку или животе, положение тела тоже может влиять на ощущения после пробуждения. О том, как позы для сна связаны с комфортом, мы рассказывали отдельно.

Что можно сделать, прежде чем покупать новый

Если матрас ещё не сильно изношен, попробуйте несколько простых действий.

Проверьте основание кровати. Оно должно быть ровным и обеспечивать предусмотренную производителем поддержку.

Оно должно быть ровным и обеспечивать предусмотренную производителем поддержку. Поверните матрас на 180 градусов , поменяв местами изголовье и изножье, если это разрешено производителем. Переворачивать его другой стороной можно только в том случае, если модель рассчитана на использование с обеих сторон.

, поменяв местами изголовье и изножье, если это разрешено производителем. Переворачивать его другой стороной можно только в том случае, если модель рассчитана на использование с обеих сторон. Используйте защитный чехол. Он помогает уберечь поверхность от влаги, загрязнений и преждевременного износа.

Он помогает уберечь поверхность от влаги, загрязнений и преждевременного износа. Не рассчитывайте на топпер как на ремонт. Дополнительный слой может временно изменить ощущения от поверхности, но не восстановит внутреннюю поддержку просевшего матраса. Подробнее об этом — в разборе провисания матраса.

Если матрас потерял форму, имеет глубокие вмятины или больше не обеспечивает комфортную поддержку, такие меры проблему не решат. В этом случае разумнее подобрать замену, чем годами пытаться приспособиться к неудобной кровати.