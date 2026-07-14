Как полюбить себя: 8 популярных советов, которые делают только хуже

Совет «полюби себя» сегодня звучит буквально отовсюду:: его повторяют блогеры, психологи и коучи по отношениям. Но далеко не каждый популярный совет действительно помогает — некоторые, наоборот, мешают принять себя и выстроить здоровые отношения с собой. Разберём восемь рекомендаций, которые звучат красиво, но на деле работают против вас.

Почему «отстаивай границы всегда» ведёт к одиночеству

Первый совет: помнить только о своих личных границах, никаких компромиссов. Наступили на ногу — ответьте резко. Друг что-то не так понял — разрывайте общение. Муж забыл про просьбу — сразу к разводу. Кажется, что так вы себя защищаете.

На деле жёсткость без меры оставляет вас в полном одиночестве. Отстаивать личные границы важно, тут не поспоришь. Но там, где заканчиваются ваши границы, начинаются границы другого человека. Уважение к чувствам окружающих и умение договариваться — не слабость, а часть здоровых отношений.

Игнорировать проблемы и мыслить позитивно — не решение

Второй совет: игнорировать проблемы — «не думай о плохом, мысли позитивно». Вместо того чтобы разбираться с реальными трудностями, человеку предлагают повторять фразы вроде «я счастлива и успешна» или «всё будет хорошо».

Звучит вдохновляюще, но аффирмации не заменяют решения реальных проблем. Да, есть вещи, на которые мы правда не можем повлиять. Но большинство сложностей требуют трезвой оценки и продуманной реакции, а не мантр с закрытыми глазами. Аффирмации могут работать как настрой на нужный лад, но реальные проблемы они не решат.

Как перестать откладывать жизнь на потом и начать жить счастливо

Жалеть себя — это не забота

Третий совет: жалеть себя. Не хочется на тренировку? Не идите. Проснулись в плохом настроении перед учёбой? Прогуляйте. Легко принять такую жалость к себе за любовь и заботу.

Однако забота и потакание себе — не одно и то же. Настоящая любовь к себе проявляется в заботе о теле и психике, а не в оправдании любой лени. Иногда прислушаться к самочувствию действительно полезно — организм не машина. Но если этим объяснять отказ от всего подряд, счастливее вы точно не станете. Страх что-то менять в жизни часто маскируется именно под «я просто берегу себя» — об этом мы подробно писали в материале о том, почему мы боимся перемен.

Чем опасна привычка награждать себя едой

Четвёртый совет: награждать себя вкусной едой. Еда для нас — больше, чем топливо. Мы отмечаем праздники застольем, а победы — тортиком. И в этом нет ничего страшного: съесть шоколадку в конце тяжёлого дня иногда действительно приятно.

Проблема начинается, когда еда становится главным способом справляться с эмоциями. Привычка заедать любые чувства может привести к расстройству пищевого поведения, а это бьёт и по физическому, и по ментальному здоровью. Не случайно при стрессе так хочется сладкого: оно ненадолго даёт мозгу ощущение награды. Радовать себя вкусным — нормально. Заедать стресс, скуку и грусть каждый день — уже тревожный сигнал.

Почему нельзя слушать только себя

Пятый совет: слушать только себя. «Слушай своё сердце, оно не обманет» — знакомая фраза из фильмов и книг. Иногда интуиция и правда помогает, но полагаться на неё во всём не стоит.

Во-первых, наших знаний и навыков часто не хватает для верного выбора — в сложных вопросах разумнее прислушаться к тем, кто разбирается лучше. Во-вторых, за «внутренний голос» легко принять собственные тревоги. То, что кажется интуицией, нередко оказывается страхом или искажённым восприятием. Поэтому доверять только интуиции в новых и сложных ситуациях рискованно.

Еще больше познавательных материалов в нашем канале в MAX. Обязательно подпишись!

Планировать всё и всегда — путь к срывам

Шестой совет: планировать всё и всегда. Иногда заботу о себе сводят к железной дисциплине, чётким графикам и плану на каждый час. Мол, хочешь результата — следуй расписанию без отклонений.

Без дисциплины не обойтись, но чрезмерная жёсткость провоцирует срывы и откаты. Когда любой сбой в графике воспринимается как провал, мотивация быстро сгорает. Устойчивые привычки чаще строятся на маленьких шагах и регулярности, а не на попытке перестроить всю жизнь за один день. Гибкость — не враг дисциплины, а её здоровое дополнение. Иногда лучший план — разрешить себе отступить от плана.

Почему добрые люди часто бывают самыми одинокими

Вера, что вы можете изменить всё, мешает жить

Седьмой совет: верить, что только вы в силах изменить свою жизнь. Нам часто внушают, что человеку под силу всё, он способен изменить любую сферу жизни, а всё происходящее он «либо одобряет, либо позволяет». Звучит мотивирующе, но к реальности имеет мало отношения.

Мы не в силах контролировать всех людей и всё, что происходит вокруг. Есть вещи, на которые мы просто не можем повлиять — и это нормально. Попытка убедить себя, что абсолютно всё зависит только от нас, создаёт иллюзию контроля. Постоянно винить себя за то, на что вы повлиять не могли, — прямой путь к выгоранию.

Считать любовь к себе целью жизни

Восьмой совет: считать любовь к себе целью в жизни. И это незаметная ловушка. Если превратить любовь к себе в главную цель и постоянно на ней зацикливаться, эффект получится обратным.

Проблема в самой постановке задачи: любовь к себе нельзя выжать усилием воли. Даже прощение себя — не одноразовое решение, а постепенный процесс. Когда вы изо всех сил заставляете себя любить, забота о себе превращается в механическое действие без тепла. Любовь к себе — не пункт в списке достижений, а фоновое состояние, которое складывается из множества мелких выборов каждый день.

Здоровое отношение к себе держится на балансе, а не на крайностях. Забота о теле и психике, уважение к другим, трезвый взгляд на реальность и немного гибкости работают куда лучше громких лозунгов из соцсетей.