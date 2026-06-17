Как косатки говорят по-человечески: учёные впервые записали невероятное

Исследователи морских млекопитающих впервые записали, как косатка, об опасности которой для человека ходят разные слухи, имитирует человеческую речь — включая отдельные слова и, среди прочего, звук, очень похожий на пукание. Это не значит, что кит понимал, что говорит, но сам факт впечатляет: животное с совершенно другим устройством голосового аппарата сумело воспроизвести то, что произносил человек. История звучит почти комично, но за ней стоит серьёзный научный вопрос: как именно животные учатся копировать чужие звуки и почему эта способность так важна для нашего собственного языка. Давайте разберёмся по порядку.

Кто кроме попугаев и воронов может имитировать человеческую речь

Известно, что лучше всего человеческую речь имитируют попугаи и вороны. Однако эксперимент, который провела международная команда с участием Группы изучения поведения животных и человека (GECAH) Мадридского университета Комплутенсе, дала совершенно неожиданные результаты. Сначала трёхлетнего самца косатки по имени Моана научили по команде издавать пять новых звуков, специально подобранных так, чтобы они максимально отличались от его естественного «репертуара».

Затем начиналась основная часть. 14-летняя самка по имени Вики пыталась воспроизвести эти звуки за Моаной — и делала это легко, неважно, слышала ли она их напрямую от сородича или из динамика. А дальше команда усложнила задачу: к набору добавили шесть человеческих звуков и фраз, скрип двери, звуки слона и весьма несолидный звук, похожий на пукание.

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В итоге косатка произносила такие слова, как «hello», «bye bye», «one, two, three» и «ah ha». Но важно понимать мотив: учёных интересовала не дрессировка ради зрелища, а сам феномен вокального подражания у животных.

Вокальное подражание у животных

Способность копировать звуки сородичей — куда более редкая вещь в природе, чем кажется. Среди приматов умение имитировать звуки практически уникально для человека, и лишь несколько далёких друг от друга групп птиц — тех же воронов и попугаев — и млекопитающих независимо развили такую же способность.

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Это и делает результат интересным. Косатки относятся как раз к тем редким животным, которые умеют подражать. У них даже зафиксированы групповые вокальные диалекты, которые исследователи называют традициями или культурами — и эти диалекты, по гипотезе, передаются не через гены, а через обучение. Грубо говоря, разные «семьи» косаток разговаривают с разным «акцентом», и малыши перенимают его от старших, а не получают по наследству.

Если вам интересно, как вообще учёные разбираются с тем, что передаётся через гены, а что — нет, загляните в материал о том, когда и как учёные впервые узнали про человеческие гены.

Как учёные оценивали точность имитации слов косаткой

Логичный вопрос: а вдруг исследователям просто показалось, что кит «говорит»? Чтобы исключить субъективность, команда проверила результат двумя способами.

Сравнили форму звуковой волны звуков косатки с исходными образцами — то есть провели объективный акустический анализ.

Дали записи шести независимым судьям, которые не знали деталей эксперимента, и попросили оценить, совпадают ли звуки кита с оригиналом.

Результат оказался убедительным. Копии были узнаваемыми и для слепых независимых наблюдателей, и по данным акустического анализа, хотя и не идеальными. Сами авторы подчёркивали: такая точность особенно примечательна, учитывая, что система звукопроизводства у косатки совершенно не похожа на человеческую.

Здесь и кроется главная необычность. У нас есть губы, язык, гибкие голосовые связки. У косатки звук рождается совсем иначе, ближе к носовым ходам и дыхательным структурам. То, что разными «инструментами» получаются похожие на слова звуки, — само по себе примечательный факт.

Что эксперимент с косаткой Вики НЕ доказывает о речи

Тут важно остановиться и не дать воображению убежать вперёд. Это не разговор кита с человеком и не понимание языка. Ничто в исследовании не указывает на то, что косатка осознавала смысл произносимых звуков — она их просто повторяла, пусть и красиво.

Хорошая аналогия — попугай, который чётко выговаривает «привет», но понятия не имеет, что это приветствие. Косатка сделала то же самое: точно скопировала акустический рисунок, не вкладывая в него смысла. Так что не ждите, что киты вот-вот начнут работать в колл-центрах или ставить спектакли по «Моби Дику».

Интересна и осторожная гипотеза авторов о том, откуда взялась эта способность. По их данным, чувственно-перцептивные и когнитивные навыки, которые задействуются при имитации звуков в воздухе, могут быть древними признаками, восходящими к наземным предкам китообразных. Напомним, что предки китов когда-то жили на суше — и, возможно, часть «навыков» осталась с тех времён.

Как опыты с косаткой Вики связаны с исследованиями языка китов сегодня

Этот эксперимент 2018 года хорошо ложится в более широкую картину. Язык китов оказался сложнее, чем считалось раньше. Проект Cetacean Translation Initiative (CETI) обнаружил у кашалотов гласные и даже дифтонги — особенность речи, которую раньше считали уникальной для человека.

По словам основателя и президента проекта CETI Дэвида Грубера, это открывает новую главу в понимании общения кашалотов: оказалось, что у них есть структуры, похожие на гласные и дифтонги, и что они развили совершенно независимый способ их производства. Конечная цель CETI амбициозна — изучить общение китов настолько глубоко, чтобы со временем «ответить» им.

Современные методы изучения животных и человека вообще становятся всё изобретательнее — от расшифровки звуковых сигналов до того, как учёные недавно просветили насквозь голову человека. Подходы разные, но логика одна: чем точнее инструменты, тем больше мы видим там, где раньше казалось, что смотреть не на что.

Главная ценность истории с косатками не в забавном видео, а в том, что она аккуратно очерчивает границу между подражанием и пониманием. Косатка способна скопировать наши звуки — это доказано. Понимает ли она их и есть ли у китов что-то похожее на настоящий язык — вопрос, на который наука только начинает искать ответ. И именно за этим стоит следить дальше.