Как айсберги меняют жизнь на Земле: ученые сделали невероятное открытие

Ледники Гренландии выбрасывают в океан вчетверо больше айсбергов, чем четверть века назад, и последствия этого оказались куда глубже, чем рост уровня моря. А ведь еще недавно мы считали, что самое страшное, что может произойти из-за ледников, — это затопление Санкт-Петербурга. Однако теперь учёные из Технического университета Дании обнаружили, что айсберги переносят камни и осадки на глубоководное дно и фактически создают там новые места обитания для морских организмов, которые могут изменить особенности развития нашей планеты.

Сколько айсбергов добавилось в Арктике за 25 лет

Главная цифра исследования звучит почти неправдоподобно: в проливе Фрама число айсбергов выросло в четыре раза с 2000 года. Этот пролив лежит между северо-восточной Гренландией и Шпицбергеном, и через него проходит значительная часть ледового стока из Арктики.

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Причина проста и напрямую связана с потеплением, которое меняет климат на Земле. Чем быстрее тают ледники Гренландии, тем активнее они «откалывают» куски льда. Этот процесс, кстати, называют отёлом ледника. И речь не только о количестве: учёные заметили, что айсберги всё чаще идут крупными группами. Доля скоплений из более чем пяти айсбергов (как из Гренландии, так и из российской Арктики) растёт примерно на 4,5% за десятилетие.

Как айсберги переносят камни на дно океана

Самое неожиданное в работе — это механизм, который раньше почти не учитывали. Айсберги работают как природные грузовые баржи: внутри льда вмёрзли камни, галька и осадочные породы, которые ледник когда-то соскрёб с суши.

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Когда айсберг откалывается и уходит в открытое море, он несёт этот груз с собой — иногда на несколько сотен километров от берега. Постепенно лёд тает, и весь каменный балласт падает на дно. Получается, что твёрдые породы оказываются там, где обычно лежит только мягкий ил.

Исследователи собирали образцы прямо во время экспедиции на ледоколе Polarstern летом 2025 года. На фотографиях экспедиции видно, как у основания вмёрзших айсбергов образуются талые озерца, окрашенные в бурый цвет тем самым осадком, что заперт внутри льда.

Как камни на глубине создают новую жизнь

Чтобы понять важность находки, нужно представить, как выглядит глубоководное дно. Это в основном однообразная мягкая равнина из ила, где зацепиться буквально не за что. А многим морским организмам нужна твёрдая опора: кораллам, губкам, моллюскам и другим существам, которые крепятся к поверхности и фильтруют воду.

Именно поэтому крупные камни, сброшенные айсбергами, превращаются в островки жизни. Учёные называют это «твёрдыми донными местообитаниями» — по сути, это новые точки, к которым может прикрепиться жизнь посреди илистой пустыни.

По словам авторов, прослеживается прямая климатическая цепочка: изменения на поверхности ледника усиливают поток айсбергов, а тот увеличивает количество твёрдого грунта на глубоком дне. То есть таяние льда на суше перестраивает экосистемы за сотни километров от берега.

Чем рост числа айсбергов опасен для судоходства

У этой истории есть и сугубо практическая сторона. По мере потепления в Арктике открываются новые судоходные маршруты — там, где раньше был сплошной лёд, теперь можно пройти на корабле. Это привлекает грузовые и торговые суда, которым короткий северный путь экономит время и топливо.

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Но чем больше айсбергов дрейфует в этих водах, тем выше риск встретить их прямо на курсе. А столкновение с айсбергом — это совсем не абстрактная угроза, и история «Титаника» напоминает об этом до сих пор. Так что увеличение ледового трафика напрямую касается безопасности будущей арктической навигации.

Что это меняет в понимании таяния ледников

Обычно, когда говорят о таянии гренландского льда, вспоминают прежде всего повышение уровня моря. И это действительно так: лёд тает, вода прибывает, побережья оказываются под угрозой.

Но новая работа показывает, что последствия не ограничиваются уровнем океана. Один и тот же процесс одновременно меняет жизнь на глубоководном дне и усложняет судоходство. Это хороший пример того, как климатические изменения связывают между собой явления, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными.

Важно понимать, что речь идёт не о «спасении» океана: появление новых местообитаний — это не плюс и не минус, а перестройка привычных экосистем. Что именно вырастет на этих новых каменных островках и как это повлияет на пищевые цепочки Арктики, учёным ещё предстоит выяснить. Но сам факт того, что айсберги работают как доставщики жизни на дно, заметно меняет картину происходящего в северных морях.