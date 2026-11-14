Первая московская хрущевка стоит до сих пор. И она совсем не похожа на обычные пятиэтажки

Точное количество хрущевок в России посчитать невозможно. Но известно, что на сегодняшний день в стране эксплуатируется около 11 млн квадратных метров жилья этого типа. Эти пятиэтажные дома с маленькими кухнями считаются символами СССР, но большинству людей многие факты о них неизвестны. Вот знаете ли вы, в каком году и где была построена первая хрущевка? А ведь адрес этого дома никто не скрывает, и он находится в Москве.

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Дом на улице Гримау, 16 в Новых Черемушках

В середине 1950-х на юго-западе Москвы начали строить новый жилой район, Новые Черемушки. Его экспериментальная часть называлась 9-й квартал. Архитекторы проверяли там разные способы строительства. Им нужно было придумать дом, который можно строить быстро, дешево и в огромных количествах, причем так, чтобы каждая семья получала отдельную квартиру, а не комнату в коммуналке.

Дом на Гримау, 16 достроили одним из первых, в 1957 году. Исследователь Московского городского педагогического университета называет авторами проекта архитекторов Евгения Иохелеса и Елену Хлыстову. Стены дома собирали из готовых панелей, перекрытия между этажами делали из железобетона. Получилось похоже на конструктор: крупные детали делали на заводе, а на стройке оставалось их соединить.

Выглядел дом очень скромно: ровные стены, обычные окна, небольшие балконы, почти никаких украшений. Зато такая простота помогала экономить материалы, деньги и время.

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Зачем понадобились быстрые и дешевые дома

Сегодня хрущевки ассоциируются с тесными кухнями и одинаковыми фасадами. В 1950-е годы на них смотрели совсем иначе. После войны в стране отчаянно не хватало жилья. Люди годами жили в бараках, общежитиях и коммуналках, где несколько семей делили одну кухню, туалет и ванную. На этом фоне даже маленькая, но своя квартира была огромным шагом вперед.

В экспериментальном квартале строили дома разной конструкции, высоты и из разных материалов. Проверяли не только прочность стен, но и удобство планировки. В квартиры заселяли жильцов, а потом изучали, насколько им удобно жить. Этот опыт потом использовали, когда проектировали дома для массового строительства.

Архитекторы думали и о дворах. Они хотели сделать зеленый район с дорожками, деревьями и местами для отдыха. Во дворе дома на Гримау даже построили небольшой фонтан, который сохранился до наших дней. Для массового строительства такие украшения потом сочли слишком дорогими.

Чем первый дом отличался от типовых пятиэтажек

Главное отличие в том, что дом на Гримау был экспериментальным, а не типовым. В нем четыре этажа, хотя символом советских городов позже стали пятиэтажки. Пятый этаж в типовых сериях позволял поселить больше семей и обойтись без лифта.

Потом поменялся и сам подход. Первые экспериментальные дома могли заметно отличаться друг от друга, а позже проектировщики старались сделать все детали одинаковыми. Стены, перекрытия и окна выпускали сериями, а целые районы вырастали гораздо быстрее, чем из кирпича.

За скорость пришлось платить метрами. В следующих сериях хрущевок кухни стали маленькими, ванную часто совмещали с туалетом, а через одну комнату иногда приходилось проходить в другую. Логика была простой: пусть квартира будет небольшой, зато отдельной.

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В Ленинграде панельный дом построили на два года раньше

В Ленинграде на улице Полярников, 10 пятиэтажный панельный дом сдали 1 ноября 1955 года. Его спроектировали архитектор Александр Васильев и инженер Зиновий Каплунов. Монтаж и отделка заняли всего 102 дня.

В доме было 30 квартир, и по меркам будущих хрущевок довольно просторных. Кухни площадью от 10 до 14 квадратных метров, потолки до трех метров, встречались даже четырехкомнатные квартиры. По сути, это был панельный дом с удобствами, как в сталинских домах.

Через три дня после сдачи, 4 ноября 1955 года, в СССР приняли постановление об устранении «архитектурных излишеств»: строить нужно было еще проще и дешевле. Поэтому ленинградский дом считают важным предшественником хрущевок, но не настоящей хрущевкой: для новой жилищной политики он оказался слишком просторным и дорогим. Здание тоже сохранилось.

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Дом на Гримау стоит до сих пор, но музеем пока не стал

Московский дом на улице Гримау, 16 существует. В материале МГПУ от 20 февраля 2026 года он показан как сохранившийся образец экспериментального жилья. Рядом можно увидеть другие дома того времени и тот самый фонтан, поэтому весь квартал интересен как место, где искали формулу массового жилья.

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У дома обсуждали музейное будущее, но подтверждений, что музей к ноябрю 2026 года уже открылся, нет. Поэтому говорить, что здание стало музеем или полностью расселено, пока нельзя.