Меня мучила изжога, но я нашел выход: причины и способы избавиться

На днях я вечером решил выпить чая, причем пакетированного, потому что он вкуснее. Выпил я много, но потом меня скрутило так, что хотелось просто лечь и не шевелиться. За грудиной жгло, во рту стоял кислый привкус, в общем, удовольствие сомнительное. Изжога была мучительной, поэтому я полез разбираться, откуда берется изжога, что в этот момент происходит внутри человека и как от этого избавиться. Делюсь своими новыми знаниями, однажды это тоже поможет вам.
Отчего возникает изжога
Первое заблуждение, которое стоит отбросить: изжога — это не слишком много кислоты в желудке. Кислота там нужна, она переваривает пищу, убивает микробов и при этом не разъедает наш желудок. Проблема начинается, когда содержимое желудка поднимается обратно в пищевод. Врачи называют это гастроэзофагеальный рефлюкс.
Между пищеводом и желудком есть мышечное кольцо, нижний пищеводный сфинктер. Он работает как клапан: открывается, когда еда проходит вниз, и закрывается после. Но если этот сфинктер ослаблен или расслабляется не вовремя, кислота и пища поднимаются вверх. А пищевод, в отличие от желудка, совершенно не рассчитан на контакт с кислотой, поэтому мы чувствуем жжение, кислый привкус, иногда боль в груди, тошноту, кашель или охриплость.
Если такие эпизоды случаются редко — это просто рефлюкс. Если часто и с осложнениями — это уже гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).
Самые частые причины изжоги
Список причин изжоги довольно длинный, причем у каждого человека свой набор провокаторов. Кого-то накрывает от кофе, кого-то от жирного, а кого-то, как меня, от чая на пустой желудок.
Вот продукты, которые часто вызывают изжогу:
- кислые продукты — цитрусовые, томаты;
- алкоголь;
- шоколад;
- кофе и другие источники кофеина;
- жирная пища;
- мята;
- острые блюда.
Но дело не только в еде. Большие порции, поздний ужин, лишний вес, курение, беременность, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы — все это может ослаблять сфинктер или повышать давление в желудке. Также не стоит забывать, что изжогу могут вызывать лекарства. Об этом обычно можно узнать в инструкции, в разделе побочных эффектов.
Чем опасна частая изжога для желудка и пищевода
Один эпизод после плотного ужина или, как в моем случае, после чая на голодный желудок — это обычно не катастрофа. Но если изжога приходит регулярно и вы начинаете к ней привыкать, это повод насторожиться.
Без лечения изжога может приводить к серьезным последствиям:
- воспаление пищевода;
- язвы и кровотечения;
- сужение пищевода и проблемы с глотанием;
- пищевод Барретта — изменение слизистой, которое у небольшой части пациентов может перейти в аденокарциному пищевода;
Есть еще одна неочевидная опасность: изжога может маскироваться под боль в сердце, и наоборот. Изжога, стенокардия и даже инфаркт иногда ощущаются очень похоже. Даже врачи не всегда могут отличить их только по жалобам. Если боль в груди сочетается с одышкой, слабостью, холодным потом или отдает в руку, спину, шею или челюсть — это не ситуация для самолечения. В таких случаях нужно обязательно вызвать скорую помощь.
Что делать, чтобы не было изжоги
Лучше всего изжогу вообще не допускать. Я покопался в интернете и составил такой список рекомендаций, которые помогут забыть об изжоге.
- Не есть за 3–4 часа до сна. Если жжет по ночам или стоит лечь — и понеслось, начинать надо именно с этого;
- Уменьшить порции. Набитый желудок растягивается, давление в нем растет, и кислоте проще прорваться наверх;
- Приподнять изголовье кровати на 10–20 см. Именно кровать, а не подушки — дополнительные подушки могут увеличить давление на живот и сделать хуже;
- Найти свои пищевые триггеры. На пару недель уберите главных подозреваемых: жирное, алкоголь, кофе, шоколад, мяту, острое, цитрусовые, томаты, а потом возвращайте по одному и смотрите, что именно вас цепляет;
- Снизить вес, если есть избыток. Это не морализаторство, а голая механика: меньше давит на живот — реже забрасывается кислота.
- Не носить тугую одежду и ремни. В интернете советуют избегать вещей, которые сдавливают талию;
- Не курить и ограничить алкоголь. Курение ослабляет нижний пищеводный сфинктер и способствует ГЭРБ.
Каждый из этих пунктов звучит банально, но они работают именно в связке. Мне, например, хватило перестать пить чай и кофе на пустой желудок, и эпизоды практически прекратились.
Как избавиться от изжоги быстро
Если же изжога началась, можно избавиться от нее без таблеток:
- Сесть или встать ровно. Не ложитесь и не сгибайтесь пополам: в вертикальном положении кислоте сложнее забрасываться обратно в пищевод;
- Ослабить ремень, штаны и тесную одежду. Давление на живот усиливает изжогу, так что животу надо дать место, а не устраивать ему тиски;
- Выпить немного воды маленькими глотками. Это может частично смыть кислоту со стенок пищевода и снизить жжение, но не надо заливать в себя литр — желудок не бассейн;
- Пожевать жвачку без сахара 20–30 минут. Слюны станет больше, вы будете чаще сглатывать, и кислота быстрее уйдет из пищевода. Лучше без мяты, потому что у некоторых она только усиливает рефлюкс;
- Если изжога началась ночью, можно приподнять верх тела или лечь на левый бок. Лучше поднять именно корпус, а не просто голову на подушках: так желудочному содержимому сложнее подниматься вверх.
Когда при изжоге нужно обратиться к врачу
Не всякая изжога требует визита к доктору. Но есть ситуации, когда откладывать не стоит:
- изжога появляется почти каждый день;
- изменения образа жизни и аптечные средства не помогают;
- пища застревает в горле или больно глотать;
- частая тошнота или рвота;
- необъяснимая потеря веса или аппетита;
- кровь в рвоте или черный стул;
- постоянная или непонятная боль в груди.
Любой из этих признаков — повод для обследования, а не для советов из интернета.
Итог довольно простой. Разовая изжога это просто бытовая неприятность, которую часто можно убрать, просто изменив пару привычек: не есть перед сном, не переедать, найти свои триггеры. Частая изжога — уже возможный признак ГЭРБ, и тут нужен врач и нормальное лечение. Лечиться содой, терпением и надеждой на авось — это, пожалуй, три худших стратегии после советов с форумов.
