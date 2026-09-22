Что такого в «Острове забвения» — новом мультфильме DreamWorks со 100% рейтингом?

За несколько дней до премьеры новый мультфильм DreamWorks «Остров забвения» неожиданно получил 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Это оригинальная история, действие которой происходит на Филиппинах в 1990-х. В центре сюжета — две подруги, чья дружба проходит проверку в мире, вдохновленном филиппинским фольклором. Критики отметили необычную рисовку и серьезные темы, которые редко встречаются в анимации. Кажется, это то, что мы обязательно будем смотреть осенью.

Лучший мультфильм DreamWorks в 2026 году

Сразу после снятия эмбарго на публикацию обзоров агрегатор Rotten Tomatoes зафиксировал у мультфильма «Остров забвения» 100% свежести. Важно понимать, что на момент середины сентября выборка состояла из 28 отзывов. Оценка почти наверняка снизится после массового проката, но для студии это все равно отличный результат. Журналисты хвалят эмоциональную глубину, визуальный стиль и уважительное отношение к азиатской культуре.

Дополнительный интерес вызывает статус проекта. В отличие от бесконечных продолжений известных франшиз, это полностью оригинальная история. Зрители давно ждали крупный релиз, не опирающийся на старых персонажей или экранизации популярных книг. К тому же за проект отвечают режиссеры Джоэль Кроуфорд и Хануэль Меркадо, которые работали над успешным «Котом в сапогах 2».

Сюжет мультфильма «Остров забвения»

События разворачиваются на Филиппинах в 1990-е годы. Подруги Джо и Раисса готовятся к тяжелому расставанию, так как одна из них уезжает учиться в США. В эпоху без смартфонов и мессенджеров такой переезд ощущался как конец отношений. В последнюю ночь девушки находят загадочный портал и переносятся на остров Накали, где обитают существа из местных сказок.

Главный сюжетный конфликт строится вокруг потери памяти. Чем дольше героини находятся в волшебном мире, тем стремительнее исчезают их воспоминания. Чтобы вернуться домой, им придется пожертвовать историей своей многолетней дружбы.

Авторы наполнили мир филиппинским фольклором. В отличие от античных мифов, эти легенды почти неизвестны массовому западному зрителю. В кадре появляются демоны, духи и даже мананангал — жутковатое существо, способное отделять верхнюю часть тела.

Если хотите обсудить новость с другими читателями, заходите в наш Telegram-чат!

График проката в российских кинотеатрах

Мировой релиз картины назначен на 25 сентября 2026 года. Официальной единой даты выхода в России на данный момент нет. Крупные студии не работают в стране напрямую, поэтому централизованного старта от дистрибьютора не планируется.

Несмотря на это, некоторые отечественные кинотеатры уже добавили мультфильм в свои афиши. Даты сильно разнятся в зависимости от конкретной сети: одни залы указывают 8 октября, другие планируют показы на 29 октября. Зрителям придется проверять расписание в своих городах индивидуально.

Кому стоит посмотреть новую работу студии

Проект рассчитан на аудиторию, которой нравятся более сложные семейные ленты вроде «Дикого робота» или «Тайны Коко». За ярким визуалом и шутками скрывается метафора взросления и неизбежных перемен в жизни. Это история не только для детей, но и для взрослых, переживающих разлуку с близкими.

При этом впечатлительным малышам сеанс может не подойти. Картина получила рейтинг PG из-за пугающих сцен с монстрами и грубоватого юмора. Кроме того, некоторые критики ругают слишком быстрый темп повествования, который способен утомить зрителей, не привыкших к гиперактивной смене кадров.

Смесь японского аниме и Человека-паука

Визуальный стиль стал одним из главных поводов для обсуждения. Создатели отказались от фотореалистичного 3D в пользу намеренно резких движений и нарисованных от руки текстур. Подобный подход стал популярен после выхода анимационной ленты «Человек-паук: Через вселенные», и здесь он используется для передачи нестабильности человеческой памяти.

В сценах с воспоминаниями картинка часто переключается в классический 2D-формат. Рецензенты отмечают сильное влияние Studio Ghibli и современного аниме. Мир острова выглядит одновременно сказочным и пугающим, отражая внутреннее состояние главных героинь.

Несколько фактов о создании картины

Чтобы сделать мир более аутентичным, команда привлекла к работе специалистов и артистов, тесно связанных с культурой региона:

Ключевые эпизоды в формате 2D рисовали художники из манильской студии Snipple Animation Studios .

. В озвучке приняли участие известные исполнители, включая обладательницу «Оскара» H.E.R. и актрису Лизу Соберано.

Саундтрек сочетает хиты девяностых, традиционные инструменты и треки филиппинских групп BINI и SB19 .

. Отношения персонажей частично списаны с реальной многолетней дружбы режиссеров картины Джоэля Кроуфорда и Хануэля Меркадо.

Читайте также: Фильмы с неожиданным концом, которые хочется посмотреть дважды

Редкий оригинальный проект в эпоху сиквелов

Высокие оценки доказывают, что зрители соскучились по смелым экспериментам. Студия не просто выпустила красивую сказку, а подняла сложный вопрос о том, что остается от отношений людей после расставания и переезда в другое место.

А какие мультфильмы любите вы? Пишите в нашем Telegram-чате!

Хотя рейтинг на агрегаторах неизбежно скорректируется после массовой премьеры, проект уже закрепил за собой статус одного из самых необычных мультфильмов года. Качественная анимация, свежий сеттинг и отсутствие привязки к старым франшизам сделали свое дело — картину действительно хочется посмотреть и обсудить.