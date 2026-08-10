Что нельзя класть в компост: эти ошибки совершают даже опытные дачники

Компостирование как настоящая магия: скидываешь кухонные очистки в кучу, а на выходе получаешь бесплатное и очень полезное органическое удобрение для сада. Но компостная яма — это не мусорное ведро. Некоторые привычные отходы могут замедлить разложение, привлечь вредителей или испортить будущий компост.

Мясо, кости и молочные продукты как источник гнили

Если вам жалко выбрасывать остатки сыра, мясные обрезки или рыбные кости, лучше отправьте их в обычное мусорное ведро. В домашнем компосте такие продукты легко становятся источником гнили и резкого неприятного запаха.

К тому же молочная продукция содержит много жиров. Они мешают нормальному доступу кислорода, который необходим для разложения пищевых отходов аэробными бактериями. А запах мяса, рыбы и молочных продуктов быстро привлекает грызунов и насекомых.

Опасность экскрементов питомцев и больных растений

Многие дачники ошибочно полагают, что любые продукты жизнедеятельности животных полезны для почвы. На самом деле добавлять фекалии собак или кошек категорически нельзя. В них могут содержаться опасные бактерии и паразиты вроде токсоплазмы, которые способны пережить домашнее компостирование. Позже, когда вы удобрите этой землёй грядки с овощами, патогены могут попасть на ваш стол.

То же самое касается ботвы, поражённой вредителями или болезнями. Температура в домашнем компостере редко поднимается настолько, чтобы гарантированно уничтожить споры грибков или личинки. Бросив заражённый куст помидора в общую кучу, вы рискуете разнести инфекцию по всему участку.

Скрытый пластик: наклейки на фруктах и глянцевый картон

Обычный картон отлично разлагается, но глянцевую упаковку лучше в компост не отправлять: она может содержать покрытия и типографскую краску. Кроме того, любой материал с пластиковой плёнкой, например обёрточная бумага, не разложится вместе с органикой и со временем превратится в мелкие частицы пластика. А мы уже рассказывали, как микропластик вредит растениям.

Особое внимание стоит уделить магазинным фруктам и овощам. Перед тем как отправить банановую кожуру в компост, обязательно снимите маленькие ярлычки. Эти наклейки на фруктах обычно сделаны из пластика и вместе с кожурой не разлагаются.

Как угольная зола и цитрусовые нарушают кислотный баланс

Древесную золу иногда используют как удобрение, а вот пепел от угля и угольных брикетов для мангала лучше в компост не добавлять. В нём могут оставаться нежелательные примеси и химические добавки. Кроме того, большое количество золы повышает уровень pH и может нарушить работу микроорганизмов в компосте.

С цитрусовыми тоже важна мера. Из-за высокого содержания лимонной кислоты большое количество апельсиновых и лимонных корок способно сделать среду слишком кислой. Несколько корок компосту не повредят, но вываливать туда сразу отходы после десятка цитрусовых не стоит. Также лучше избегать скошенной травы, если недавно вы обрабатывали газон пестицидами или гербицидами.

Безопасная органика для идеального дачного удобрения

Список запретов может показаться большим, но полезных компонентов для перегноя всё равно гораздо больше. Чтобы получить хороший компост, смело отправляйте в яму следующие отходы:

очистки овощей и фруктов в умеренном количестве

измельчённую яичную скорлупу и кофейную гущу вместе с бумажными фильтрами

заварку от чая и измельчённую газетную бумагу без цветной печати

опавшие листья, солому и необработанную траву с участка

опилки, волосы и шерсть питомцев

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Главное в компосте — баланс. Жирные, заражённые и обработанные химикатами отходы лучше оставить для мусоровоза, а обычной растительной органике дать спокойно превратиться в удобрение для огорода.