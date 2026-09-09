Вишневый сок вместо снотворного: что показали эксперименты

Вера Макарова

В соцсетях вишневый сок объявили природным снотворным: ролики с хештегом #TartCherryJuice собрали в TikTok больше 30 миллионов просмотров. У этой моды есть основа: в небольшом эксперименте люди, которые две недели пили такой сок, спали в среднем на 84 минуты дольше. Речь идёт именно о кислой вишне, той самой, что растёт на дачах, а не о сладкой черешне. Доказательства пока скромные, и врачи советуют его как мягкое подспорье для сна, а не как лекарство от хронической бессонницы. Зато механизм у него понятный, а побочные эффекты сводятся к одному — сахару.

Кислая вишня содержит мелатонин и вещества, которые могут поддерживать его выработку. Фото.

Кислая вишня содержит мелатонин и вещества, которые могут поддерживать его выработку

Снотворное без утренней тяжести

Главная причина популярности — обещание легко уснуть и проснуться свежим. Люди, которые делятся опытом в сети, сравнивают сок с привычными средствами: успокаивающими антигистаминными таблетками и мелатонином в капсулах. После них утро нередко начинается с вялости и «ватной головы». Вишневый сок такого эффекта не даёт: это обычный напиток, а не препарат.

Отзывы в соцсетях — не доказательство, но здесь они совпадают с мнением диетологов. Многие специалисты советуют сок клиентам как натуральный помощник для сна, если пить его время от времени, а не заменять им лечение. Несколько клинических проверок это подтверждают: засыпать становится проще, а сон — длиннее.

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Триптофан, мелатонин и воспаление: три звена одной цепи

Вишня богата полифенолами, растительными веществами с противовоспалительным действием, и витамином C. Считается, что именно они запускают цепочку, которая заканчивается крепким сном. Звучит странно: при чём тут воспаление? Связь, как выяснилось, прямая.

В организме есть фермент IDO, который разрушает аминокислоту триптофан, и воспаление его подстёгивает. А триптофан — сырьё, из которого тело делает мелатонин, гормон цикла сна и бодрствования, и серотонин, отвечающий за настроение. Логика такая: меньше воспаления — меньше фермента, больше триптофана, а значит, больше мелатонина. У людей, пивших сок, анализы крови действительно показали рост уровня триптофана.

Есть и второй путь, совсем простой. В самой вишне содержится мелатонин, и после недели вечерних порций концентрата он в заметных количествах появлялся в анализах мочи участников. То есть сок одновременно подкидывает организму готовый гормон сна и помогает вырабатывать собственный.

Плюс полтора часа сна: проверено на десятках человек

Самая показательная проверка выглядела так. Люди с бессонницей две недели пили вишневый напиток утром и за два часа до сна, потом делали перерыв и ещё две недели пили пустышку с вишневым вкусом, не зная, где что. Сон записывали полисомнографией: датчики фиксируют мозговые волны, движения глаз, пульс, дыхание и уровень кислорода в крови. На соке участники спали дольше на 84 минуты и реже ворочались без сна: выросла так называемая эффективность сна, доля времени в постели, проведённая именно во сне.

В небольшом исследовании вишневый сок увеличил продолжительность сна в среднем на 84 минуты. Фото.

В небольшом исследовании вишневый сок увеличил продолжительность сна в среднем на 84 минуты

Другие проверки дали похожую картину. В одной 20 человек неделю получали по вечерам около 30 миллилитров концентрата, и у них выросли общее время сна и его эффективность. В другой пожилые люди с бессонницей две недели пили смесь с вишневым соком на ночь, и тяжесть бессонницы у них снизилась заметнее, чем у тех, кому досталась пустышка.

Важная оговорка: во всех этих экспериментах участвовали десятки человек, а не тысячи, и длились они одну-две недели. Это первые свидетельства, а не окончательный вердикт. Сок работает как мягкий помощник, а хроническую бессонницу он не лечит.

Бонус для мышц, суставов и сердца

Сон — не единственная причина, по которой вишню любят врачи. Ей приписывают поддержку иммунитета, пользу для работы мозга и сердца, помощь в контроле веса. Формулировка «может помочь» здесь не случайна: эти эффекты правдоподобны, но доказаны хуже, чем влияние на сон.

Лучше всего изучена спортивная сторона. Порция сока до или после тяжёлой тренировки ускоряет восстановление мышц и уменьшает боль в них на следующий день. Объяснение простое: антиоксиданты вишни гасят свободные радикалы, агрессивные молекулы, которые повреждают клетки после нагрузки. Тем же механизмом объясняют и давнюю народную практику: вишней издавна лечили подагру и боли в суставах.

Сколько сахара в стакане и кому нужна осторожность

У вишневого сока есть обратная сторона, о которой в восторженных роликах не говорят. Даже в стопроцентном соке без добавленного сахара в стакане объёмом 240 миллилитров 25 граммов сахара и 100 килокалорий. Это природные сахара самой ягоды, но для организма разницы мало: пить такой стакан перед сном — всё равно что съесть пять кусочков рафинада.

Даже сок без добавленного сахара содержит много природных сахаров, поэтому размер порции имеет значение. Фото.

Даже сок без добавленного сахара содержит много природных сахаров, поэтому размер порции имеет значение

С соками из магазина всё ещё хуже. Некоторые производители добавляют сахар, и тогда в порции набирается 35 граммов и больше — примерно как в банке газировки. Читайте состав: вам нужен сок прямого отжима из вишни без слова «сахар» в списке ингредиентов.

Людям с диабетом стоит сначала посоветоваться с врачом. Вечерний скачок глюкозы в крови может перевесить любую пользу для сна. Вариант обхода — экстракт вишни в капсулах: те же полифенолы и мелатонин без сахарной нагрузки.

Схема приёма, которая сработала в экспериментах

Сок — не таблетка, дозировки в инструкции нет. Но у тех, кому он помог, режим был примерно одинаковым.

  • Выбирайте сок именно из кислой вишни без добавленного сахара (лучше всего изучен сорт Монморанси).
  • Пейте по стакану дважды в день: утром и за два часа до сна. Второй вариант — около 30 миллилитров концентрата вечером.
  • Не ждите чуда с первой ночи: эффект накапливался за одну-две недели регулярного приёма.
  • Используйте сок как поддержку на время, а не как постоянную замену лечению. Если бессонница держится неделями, причина скорее в стрессе, режиме или здоровье, и разбираться с ней должен врач.

Вишневый сок разумно попробовать тем, кто хочет обойтись без таблеток и не страдает диабетом: терять здесь почти нечего, кроме лишней сотни калорий. А вот следить за наукой стоит дальше: чтобы сок из народного средства стал признанным, его должны проверить на сотнях людей и в течение месяцев, а не двух недель.

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