Чугун, нержавейка или антипригарная сковорода: на чём лучше жарить?

Можно выбрать правильное масло для жарки, но всё равно получить прилипшую яичницу или мясо без аппетитной корочки. И дело не обязательно в рецепте. Иногда достаточно сменить сковороду, чтобы привычные блюда стали получаться заметно лучше.

На антипригарной сковороде проще жарить яйца и блины

Яичница с целым желтком, нежный омлет, тонкие блины, рыба — всё это проще готовить на антипригарной поверхности. Продукты почти не прилипают, а масла требуется совсем немного. Большинство таких сковородок сравнительно лёгкие, быстро нагреваются и легко моются.

Но есть ограничение: антипригарное покрытие не любит сильный нагрев. Поэтому для стейков и длительного обжаривания на высокой температуре такая посуда не лучший выбор. Особенно вредно оставлять пустую сковороду на раскалённой конфорке.

Чугун лучше подходит для мяса с румяной корочкой

Чугунная сковорода тяжёлая и нагревается небыстро. Зато она отлично удерживает тепло, даже когда на неё кладут холодный кусок мяса. Поэтому на чугуне удобно жарить стейки, котлеты, курицу и картофель с хрустящей корочкой.

Ещё одно преимущество — долговечность. При правильном уходе чугун может служить десятилетиями. А защитный слой из запечённого масла постепенно делает поверхность менее липкой. Производитель Lodge объясняет, что этот слой можно восстанавливать самостоятельно.

Но есть и минусы. Чугун требует тщательной сушки после мытья и периодического смазывания маслом. Его нельзя надолго замачивать и мыть в посудомоечной машине, иначе появится ржавчина. А томатные и другие кислые блюда лучше не тушить в обычном чугуне слишком долго: они могут повредить защитный слой.

Нержавейка универсальна, но к ней нужно привыкнуть

Сковороды из нержавеющей стали хорошо переносят высокие температуры, не требуют создания защитного масляного слоя и подходят даже для блюд с томатами или лимонным соком. На них удобно обжаривать мясо, курицу, овощи и готовить соусы. Особенно практичны модели с толстым многослойным дном, которое помогает распределять тепло.

Главная претензия к нержавейке — еда прилипает. Но часто дело в неправильном нагреве. Нужно сначала разогреть сковороду на среднем огне, затем добавить масло и только потом продукты.

Мясо не стоит переворачивать слишком рано. Когда образуется корочка, оно обычно легче отделяется от поверхности. А вот с яичницей и нежной рыбой без навыка справиться сложнее.

Зато нержавейка неприхотлива в уходе. Её можно мыть обычным средством для посуды, а многие модели допускают и посудомоечную машину.

Какая сковорода безопаснее для здоровья

Нельзя сказать, что один материал всегда безопаснее остальных. Важнее качество посуды и то, как ею пользуются.

Например, популярное тефлоновое покрытие само по себе не делает сковороду опасной. По оценкам, при правильном использовании вреда для здоровья не ожидается. Главный риск связан с сильным перегревом. Такую посуду советуют не нагревать выше 260 °C.

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У нержавейки и чугуна нет подобного антипригарного покрытия, зато имеются свои нюансы. Например, некоторые виды нержавеющей стали содержат никель, что важно людям с аллергией на него.

И ещё один момент: антипригарный слой со временем изнашивается, а обычный чугун и нержавейка способны служить десятилетиями. Если покрытие стало хуже работать, стоит проверить, не пора ли менять сковороду.

Универсальной сковороды для всех блюд нет

Для яичницы, омлета, блинов и нежной рыбы удобнее антипригарная. Она подойдёт тем, кто любит готовить быстро, с минимумом масла и без лишних хлопот.

Для стейков, котлет и жареной картошки хорош чугун. Особенно если вы любите румяную корочку и готовы уделять немного времени уходу за посудой.

Для повседневной готовки самых разных блюд стоит присмотреться к нержавейке. Она долговечна, не боится кислых соусов и не требует особого ухода, но придётся научиться правильно её разогревать.

Если место на кухне позволяет, самая практичная комбинация — две сковороды: антипригарная для деликатных блюд и нержавейка или чугун для сильной обжарки. Так не придётся заставлять одну сковороду делать то, с чем другая справляется гораздо лучше.