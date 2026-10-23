Микроморт: единица измерения, которая показывает ваш риск умереть

Слова «очень опасно» и «почти безопасно» каждый понимает по-своему. Но существует единица, которая переводит риск в конкретное число. С помощью единицы измерения микроморт, можно сравнить лыжи, дайвинг, поездки и медицинские процедуры по уровню рискованности для жизни. Иногда результат удивляет, потому что привычные занятия оказываются опаснее тех, которых мы боимся.

Один микроморт равен одному шансу на миллион

Разберём на примере. Миллион человек занимаются одним и тем же: гуляют, едут на мотоцикле или прыгают с парашютом. Если шанс погибнуть за это время составляет один на миллион, риск равен одному микроморту.

Дальше всё считается простым умножением:

1 микроморт — вероятность смерти 1 на 1 000 000;

10 микромортов — 1 на 100 000;

100 микромортов — 1 на 10 000;

1000 микромортов — 1 на 1000.

Важная оговорка: это не гарантия, что из миллиона человек погибнет ровно один. Микроморт описывает статистическую вероятность. Если очень много людей много раз повторят одно и то же действие в одинаковых условиях, смертельных случаев в среднем будет столько, сколько предсказывает расчёт.

Эта тема вызывает много споров. Присоединяйтесь к обсуждению в нашем Telegram-чате!

Термин придумал Рональд Говард в 1970-х

Слово предложил американский учёный Рональд Говард в 1970-х годах. Оно собрано из приставки «микро-», то есть одна миллионная, и латинского слова mors — «смерть».

Широко известным понятие сделал британский статистик Дэвид Шпигельхальтер. С помощью микромортов он объяснял людям, насколько велики на самом деле риски обычной жизни. Вместе с коллегой Майком Пирсоном он подробно разобрал эту идею в материале Кембриджского университета 2010 года.

Читайте также: Люди удивительно точно предсказывают свою смерть, но почти все делают одну ошибку

Лыжи, акваланг и наркоз в микромортах

Учёные действительно считали микроморты для разных занятий. Вот несколько значений из доклада Британской медицинской ассоциации «Risk: What’s Your Perspective?».

Занятие Риск Шанс погибнуть Один день на горных лыжах 0,5 микроморта 1 на 2 000 000 Обычный день жизни, внешние причины (Великобритания) около 1 микроморта 1 на 1 000 000 Одно погружение с аквалангом 5 микромортов 1 на 200 000 Плановая процедура под общим наркозом 10 микромортов 1 на 100 000

У этих цифр есть ограничение. Это исторические британские оценки: доклад вышел в 2012 году и опирается на ещё более ранние данные. Переносить их на Россию или на 2026 год напрямую нельзя.

Возьмём акваланг. Пять микромортов значат, что на миллион погружений статистически приходится около пяти смертельных исходов. Вероятность маленькая, но не нулевая, и для конкретного человека она зависит от подготовки, исправности снаряжения, глубины и других условий.

Риск есть даже у самого обычного дня. По расчётам Шпигельхальтера на статистике Англии и Уэльса за 2008 год, шанс умереть от внешних причин был около одного микроморта в сутки. Сюда входят несчастные случаи, убийства и самоубийства, но не болезни.

Микроморты складываются, но не копятся в теле

Микроморты не похожи на полоску здоровья в компьютерной игре. Набрать тысячу и «закончиться» нельзя: после опасного занятия в организме ничего не остаётся.

Но если повторять рискованное действие, общий шанс плохого исхода растёт. Допустим, одно занятие стоит пять микромортов. Повторите его десять раз в тех же условиях, и суммарный риск будет примерно 50 микромортов, то есть около 0,005%. Это всё ещё мало, но больше, чем после одного раза.

Микроморт измеряет только вероятность смерти. Он ничего не говорит о вреде для организма или о том, сколько человеку осталось жить.

Почему средняя цифра не равна вашему личному риску

Если у занятия десять микромортов, это не значит, что все рискуют одинаково. Для парашютиста многое зависит от опыта, снаряжения, погоды и того, соблюдает ли он правила. Так же и с наркозом: для здорового молодого человека и для пожилого пациента с тяжёлыми болезнями риски разные.

Вторая проблема в том, что статистика устаревает. Новая техника, более надёжное оборудование и строгие правила снижают число смертельных случаев. Поэтому старая таблица хорошо объясняет принцип, но не всегда годится, чтобы оценить опасность сегодня.

Для чего пригодны микроморты и где их предел

Главная польза микроморта в том, что он позволяет сравнить риски, которые на первый взгляд никак не связаны. Человек может бояться самолётов и спокойно садиться за руль, а микроморты переводят оба способа передвижения в одни единицы. Правда, честное сравнение учитывает расстояние или время в пути: риск одного перелёта нельзя ставить рядом с риском целого года поездок на машине.

Врачам микроморты помогают объяснять пациентам вероятность смертельных осложнений, а специалистам по безопасности — сравнивать разные занятия и профессии. Тем, кому интересно, как учёные оценивают угрозы, которых ещё нет, стоит почитать про загадочную «Болезнь X».

У метода есть пределы:

он учитывает только смерть и ничего не говорит о тяжёлых травмах или инвалидности;

он лучше подходит для отдельных опасных событий, чем для вреда, который копится десятилетиями, как от курения, плохого питания или малоподвижной жизни;

он описывает среднего человека, а не вас.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Микроморт не предсказывает смерть. Это линейка для маленьких рисков: она показывает, что страшные на вид занятия не обязательно кончаются бедой, а привычные не бывают совсем безопасными. Решать только по числу микромортов всё же не стоит: важно учитывать своё здоровье и опыт, пользу от занятия и последствия, которые не сводятся к смерти.