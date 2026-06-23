Что мешает человеку отрастить потерянную конечность? Ученые нашли важную подсказку

Мы привыкли считать, что потеря руки или ноги необратима. Что организм, в отличие от ящериц и морских звезд, не умеет отращивать утраченное, и ампутация ставит крест на надежде восстановить конечность. Но что, если все не так? Недавнее исследование американских ученых показало, что у млекопитающих, включая нас с вами, есть скрытый режим регенерации, который мы просто не умеем включать. Ученые нашли способ разбудить этот механизм, и, кажется, границы возможностей нашего тела гораздо шире, чем мы думали.

Почему у людей нет регенерации конечностей

Когда саламандра или морская звезда теряет часть тела, на месте раны образуется бластема , особое скопление клеток, из которых постепенно вырастает новая конечность. У людей и других млекопитающих эволюция пошла по пути скорости и безопасности, пожертвовав способностью к восстановлению.

Любое серьезное повреждение тканей запускает экстренный протокол защиты. В кровь выбрасываются тромбоциты, лейкоциты очищают рану от мертвых клеток, а затем на место прибывают фибробласты. Эти специализированные клетки стремительно закрывают прореху, стягивая ее жесткими нитями коллагена и фибронектина.

В результате тело быстро рубцует ткань, чтобы избежать смертельно опасных инфекций. Из-за этого клетки теряют гибкость и упускают возможность сформировать регенеративную бластему. По сути, организм накладывает грубую, но надежную заплатку вместо того, чтобы заново вырастить конечность.

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Как ученые запустили регенерацию у мышей

Команда биологов под руководством Кена Мунеоки задалась целью выяснить, могут ли фибробласты, уже находящиеся в месте травмы, поменять свою роль. Ученые предположили, что если дать клеткам правильные химические сигналы, они откажутся от создания шрама и переключатся на режим строительства. О результатах исследования рассказали авторы сайта Refractor.

Эксперимент на мышах с ампутированными пальцами состоял из нескольких ключевых этапов:

На закрытую культю нанесли белок, стимулирующий деление клеток (FGF2) ;

; Под воздействием белка ткани сформировали полноценную бластему , доказав, что процесс восстановления не заблокирован окончательно;

, доказав, что процесс восстановления не заблокирован окончательно; Затем в рану поместили микроскопическую гранулу с костным морфогенетическим белком 2 (BMP2) ;

; Эта добавка заставила клетки вырастить новые фрагменты костей и сухожилий.

Это доказывает, что при правильном биохимическом вмешательстве существующие клетки млекопитающих способны вести себя так же, как у регенерирующих амфибий.

Смогут ли врачи отращивать людям руки и ноги

Несмотря на впечатляющий результат, получить идеальный новый палец у мышей пока не вышло. Образовавшиеся структуры не смогли самостоятельно покрыться новой кожей, а их форма была далека от оригинала. Чтобы собрать из новых костей, связок и кровеносных сосудов полностью рабочий орган, требуется невероятно сложная координация роста.

Вопрос о том, может ли человек восстанавливать части своего тела целиком, по-прежнему остается открытым. Выращивание новых рук или ног все еще остается недостижимой целью для современной науки. Текущие результаты это лишь базовая демонстрация того, что физиологический механизм существует.

Тем не менее, открытие имеет огромный практический смысл для хирургии. По словам исследователей, если медики научатся хотя бы немного смещать клеточный баланс от рубцевания в сторону регенерации, это радикально улучшит заживление тяжелых травм. Врачи смогут минимизировать образование грубых шрамов на внутренних органах и возвращать пациентам подвижность суставов после серьезных повреждений.

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Теперь стало понятно, что биологические инструменты для регенерации уже заложены в нашем теле, и нужно лишь подобрать точный химический сигнал, чтобы ими воспользоваться. Дальнейшие исследования помогут выяснить, как именно можно безопасно управлять поведением фибробластов в человеческих ранах.