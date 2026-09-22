Кнопка Turbo на старых компьютерах делала совсем не то, что обещало название

В девяностые годы на корпусах многих компьютеров, которые сегодня активно продаются на запчасти, можно было увидеть кнопку Turbo. Само слово намекало на ускорение работы. Однако далеко не все пользователи понимали, зачем она нужна. Некоторые жали на нее без всякого эффекта, другие старались не трогать. С этой кнопкой связано много мифов и заблуждений.

Кнопка Turbo не ускоряла компьютер

История началась с массового IBM PC образца 1981 года. Внутри стоял процессор Intel 8088 с тактовой частотой всего 4,77 МГц. Эта скорость стала золотым стандартом для разработчиков софта. Программисты того времени не привязывали скорость выполнения задач к реальному времени в миллисекундах. Они рассчитывали тайминги исходя из того, сколько операций в секунду может выполнить процессор.

Пока все компьютеры были одинаково медленными, система работала без сбоев. Но вскоре на рынке появились совместимые машины с процессорами на 8, 10 МГц и выше. Программы, написанные для старого железа, начали выполняться в ускоренном темпе. Поэтому производителям и понадобилась кнопка Turbo, которая замедляла работу компьютера. Да, она была нужна отнюдь не для ускорения.

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Ускорение ломало игровой процесс

Особенно сильно от роста мощности страдали игры. Движение персонажей в них строилось на простых циклах: изменить координату, выполнить несколько пустых операций для ожидания, снова изменить координату. На мощном процессоре цикл ожидания пролетал мгновенно.

В результате в играх вроде Digger или Wing Commander анимация ускорялась до такой степени, что персонажи моментально перелетали из одного конца экрана в другой. Управление становилось дерганым, а некоторые события срабатывали раньше времени, приводя к программным ошибкам. Чтобы в это можно было играть, компьютер нужно было принудительно затормозить. И это делалось как раз при помощи кнопки Turbo.

Единого стандарта работы Turbo не существовало

С инженерной точки зрения функция работала логично: обычным состоянием компьютера была полная скорость, а нажатие кнопки Turbo переводило систему в медленный режим совместимости. Однако конкретный механизм замедления зависел от материнской платы.

Самые простые системы действительно сбрасывали тактовую частоту процессора, например, с 8 МГц до базовых 4,77 МГц. Более сложные платы могли не трогать частоту самого чипа, а вместо этого добавляли искусственные задержки в работу оперативной памяти или отключали внешний кэш.

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Откуда взялось название и причем здесь маркетинг

Одной из первых машин с такой функцией считается Eagle PC Turbo, выпущенный в 1984 году. Компьютер работал на частоте около 8 МГц, и производителю пришлось добавить режим совместимости с медленными IBM PC.

Назвать кнопку на корпусе Slow («медленно») было бы маркетинговым самоубийством — никто не хотел покупать заведомо медленный компьютер. А вот слово Turbo ассоциировалось со спортивными автомобилями и мощностью. Производители подали идею так: компьютер обладает невероятной турбо-скоростью, которую пользователь при желании может отключить для старых задач.

Индикатор мегагерц на корпусе оказался декорацией

Рядом с заветной кнопкой часто располагался цифровой дисплей, который показывал значения вроде 33, 40 или 66. Логично было предположить, что это встроенный измеритель тактовой частоты процессора. На деле же он не собирал никаких данных с материнской платы.

Это была простая панель, на которой сборщик компьютера с помощью перемычек жестко задавал два числа. При одном положении кнопки на экран подавалось питание для вывода цифры 66, при другом — 33. Индикатор никак не проверял реальную производительность железа и служил скорее приятным визуальным дополнением.

Программные таймеры отправили физическую кнопку в прошлое

Эпоха переключателей скорости завершилась с массовым распространением процессоров Pentium и корпусов стандарта ATX. Разработчики софта изменили подход к программированию: они начали привязывать события к аппаратному таймеру реального времени. Теперь игровой движок отсчитывал миллисекунды, а не процессорные циклы.

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Снижать частоту конкретного мощного чипа потеряло смысл, так как зоопарк архитектур разросся, и простая срезка мегагерц больше не гарантировала совместимости с DOS-программами. Сегодня функцию аппаратной кнопки выполняют программные эмуляторы вроде DOSBox, которые виртуально занижают количество выполняемых операций для старого софта.