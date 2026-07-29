Внутри старого компьютера есть детали, которые стоят дороже всего ПК

Обычный старый компьютер, пылящийся на балконе, может принести неожиданную прибыль, если подойти к делу с умом. Сдавать системный блок целиком крайне невыгодно, поскольку в пунктах приема за него предложат сущие копейки. Гораздо умнее заглянуть внутрь, потому что некоторые старые детали и позолоченные платы охотно покупают коллекционеры, сервисные центры и переработчики электронного лома.

Как выгодно продавать компьютер на запчасти

Самая частая ошибка владельцев старой техники — принести неразобранный компьютер в пункт приема. За комплектный металлический ящик весом около восьми килограммов могут дать всего 15–40 рублей за килограмм. В итоге на руки вы получите смешные 120–320 рублей.

Чтобы получить больше денег, исправную деталь нужно продавать для дальнейшего использования, а неисправную сдавать как электронный лом. Даже если ваша видеокарта или материнская плата уже не тянет современные игры, ее могут искать для промышленного оборудования, бюджетной сборки или восстановления старых компьютеров.

Поиск актуальной цены комплектующих компьютера всегда стоит начинать с сайтов объявлений. Найдите точную модель вашей детали, проверьте ее работоспособность и посмотрите, за сколько отдают аналогичные варианты. Только после этого имеет смысл сравнивать потенциальную выгоду с ценами приемщиков лома.

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Почему старые керамические процессоры дорого стоят

Удивительно, но чем древнее процессор, тем больше в нем ценных элементов. Современный чип может быть в тысячи раз мощнее своего предка, но в его корпусе и контактах практически нет драгоценных металлов.

В старых керамических процессорах использовались массивные позолоченные ножки и элементы корпуса, богатые по своему составу. Согласно прайсам профильных площадок вроде Crodac, актуальным на конец июля 2026 года, обычный процессор эпохи Pentium 4 оценивается всего в 200–450 рублей за килограмм. А вот старые керамические чипы из 1980–1990-х годов могут принимать по ставке от 7000 до 16 200 рублей за килограмм.

Важно помнить, что цифры указаны за килограмм, а реальная деталь весит мало. Современный чип весом 35 граммов принесет вам около 14 рублей. Зато керамический процессор массой 40 граммов по максимальной ставке потянет уже на 600 рублей. Некоторые экземпляры и вовсе представляют интерес для коллекционеров, поэтому всегда проверяйте маркировку в интернете.

Сколько стоит старая оперативка и жесткий диск

Оперативная память ценится переработчиками из-за контактных площадок. В прайсах ее разделяют по цвету: модули с желтыми контактами считаются более дорогими и принимаются в среднем по 1500–3950 рублей за килограмм. Планки с белыми или серебристыми контактами уходят дешевле, от 600 до 1800 рублей.

Интересная ситуация складывается с жесткими дисками (HDD). Целый накопитель содержит много тяжелого алюминия и стали, поэтому его принимают всего по 20–110 рублей за килограмм. Все ценные и цветные металлы сосредоточены на небольшой зеленой плате внизу диска.

Плата управления жестким диском стоит значительно дороже самого накопителя, и ее могут оценивать в 1050–2500 рублей за килограмм. Однако разбирать рабочий жесткий диск ради сдачи платы в лом не имеет смысла. Исправный накопитель без поврежденных секторов почти всегда выгоднее продать целиком.

Как подготовить системный блок к продаже на запчасти

Легкая сортировка деталей перед походом в пункт приема заметно увеличивает выплату. Чтобы получить максимум, достаточно провести базовую разборку.

вынуть материнскую плату, оперативную память и процессор;

снять видеокарту и звуковую карту;

открутить накопители и оптический привод;

сложить кабели и шлейфы отдельно;

снять крупные алюминиевые радиаторы охлаждения.

Чего делать точно не стоит, так это ломать текстолит, срезать контакты ножницами, выпаивать микросхемы или пытаться растворить платы кислотой. «Разграбленную» плату со следами варварского вмешательства переведут в самую дешевую категорию лома, и вы потеряете деньги.

Перед продажей накопителей обязательно позаботьтесь о своих данных. Обычное удаление файлов и быстрая очистка корзины не уничтожают информацию, и будущий владелец сможет легко восстановить ваши пароли или фотографии. Для классических жестких дисков эксперты советуют использовать программы для полного стирания (затирания нулями). Для SSD-накопителей лучше применять функцию Secure Erase через фирменные утилиты производителей.

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Как выгодно сдать компьютер в пункт приема

Системные блоки, старые платы и жесткие диски относятся к электронным отходам IV класса опасности. Просто так выбрасывать их в мусорный контейнер неэкологично, поэтому передача техники на переработку или вторичное использование это еще и забота о природе.

Чтобы не остаться в минусе при расхламлении, соблюдайте простой порядок действий:

Сфотографируйте системный блок изнутри и перепишите все маркировки с деталей; Проверьте, какие из комплектующих включаются и работают без сбоев; Выставьте рабочие детали поштучно на сайтах объявлений; Проверьте нерабочие, но редкие элементы по каталогам, их могут купить на запчасти сервисные центры; Оставшийся мертвый хлам рассортируйте по категориям и отправьте фотографии нескольким приемщикам лома для сравнения цен.

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Никогда не соглашайтесь на быструю оценку, пока не посмотрите, что именно скрывается внутри корпуса. Иногда одна планка старой памяти или древний процессор стоят дороже всего системного блока, сданного целиком недобросовестному скупщику.