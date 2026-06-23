Каждый год в мире тонут около 400 тысяч человек, и большинство из них — на глазах у людей, которые ничего не заметили. Дело в том, что реальное утопление почти не похоже на драматичную сцену из фильмов с криками и размахиванием руками. Хотя даже на Титанике у вас был шанс спастись. Но в жизни люди чаще всего тонут тихо, быстро и пугающе незаметно. Разберём по шагам, что чувствует человек, когда тонет, почему он не зовёт на помощь и как эти знания помогают спасать жизни.

Первые секунды под водой: инстинкт и паника

Когда человек неожиданно оказывается в воде и не достаёт до дна, включается древний инстинкт — точно такой же, как есть козявки из носа: ноги начинают искать опору. Найти её не получается, и именно в этот момент запускается паника — главный враг тонущего.

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Паника превращает спокойного человека в источник хаотичных движений. Он сильнее машет руками и ногами, сердце колотится быстрее, а вместе с этим стремительно тратится кислород. Получается замкнутый круг: чем сильнее страх, тем активнее движения, тем быстрее наступает кислородное голодание. Что-то похожее происходит и с организмом в других острых состояниях — например, когда чувствует человек, когда отрывается тромб и тело реагирует мгновенно и неконтролируемо.

Почему тонущий человек не может позвать на помощь

Это, пожалуй, самое важное и неожиданное. В кино тонущий кричит и зовёт на помощь, но в реальности он молчит. Причина проста: чтобы кричать, нужно дышать, а у тонущего каждый глоток воздуха уходит только на то, чтобы выжить ещё пару секунд.

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Человек, который борется за воздух, физически не может одновременно махать руками, звать на помощь и удерживать голову над водой. Вся энергия уходит на короткие отчаянные вдохи. Со стороны это выглядит почти спокойно — будто человек просто замер в воде. Именно поэтому утопление часто остаётся незамеченным, даже когда рядом находятся другие люди.

Что происходит с лёгкими и мозгом при утоплении

Когда кислорода критически не хватает, тело перестаёт терпеть. Наступает момент, когда человек непроизвольно делает вдох под водой — и вместо воздуха в дыхательные пути попадает вода.

Вода вызывает кашель, а кашель приводит к новым вдохам — и в лёгкие заливается ещё больше жидкости. Мозг, оставшийся без кислорода, очень быстро перестаёт справляться: человек теряет сознание. С этого момента счёт идёт буквально на минуты, потому что нервные клетки гибнут от кислородного голодания крайне быстро. Интересно? Подписывайтесь на наш канал в МАКС, там еще больше интересных историй и разборов.

Главных причин, по которым люди тонут, на самом деле немного:

Опьянение — алкоголь притупляет рефлексы и чувство опасности. О том, что при этом творится с нервной системой, мы рассказывали в материале про то, что происходит в мозге, когда человек напивается до беспамятства

— алкоголь притупляет рефлексы и чувство опасности. О том, что при этом творится с нервной системой, мы рассказывали в материале про то, что происходит в мозге, когда человек напивается до беспамятства Паника — превращает любую сложную ситуацию в воде в смертельно опасную

— превращает любую сложную ситуацию в воде в смертельно опасную Потеря сознания до попадания воды в лёгкие — например, из-за удара или теплового удара

Тихое утопление: почему его не замечают рядом

Из всего вышесказанного складывается главный парадокс: тонущий человек почти не привлекает внимания. Нет криков, нет брызг, нет театральных взмахов руками. Есть тихий человек с запрокинутой головой, который пытается сделать вдох.

Именно поэтому трагедии случаются на людных пляжах и в бассейнах (после которых, кстати, волосы могут становиться зелеными), где вокруг десятки людей. Окружающие просто не считывают происходящее как опасность — им кажется, что человек отдыхает на воде или дурачится. Понимание этой тихой картины утопления — едва ли не самый полезный навык, который стоит держать в голове у воды.

Как держаться на воде и не утонуть

Хорошая новость в том, что объёма лёгких любого человека достаточно, чтобы не утонуть, если перестать паниковать. Главное — расслабиться и дать телу всплыть. Вот несколько простых техник.

Лист бумаги — чем больше площади тела вы расположите параллельно поверхности воды, тем увереннее будете на ней лежать

— чем больше площади тела вы расположите параллельно поверхности воды, тем увереннее будете на ней лежать Поплавок — сделайте хороший вдох и перестаньте двигать руками и ногами; полный воздуха объём лёгких удержит вас на поверхности

— сделайте хороший вдох и перестаньте двигать руками и ногами; полный воздуха объём лёгких удержит вас на поверхности Пузырь — если вы под водой и потеряли ориентацию, выпустите немного воздуха изо рта: куда он пойдёт, там и поверхность

Если нужно не просто держаться, но и двигаться к берегу, займите горизонтальное или слегка вертикальное положение и работайте руками плавными волнообразными движениями, будто раздвигаете и соединяете воду. Ногами делайте плавные круговые движения попеременно. Так под вами создаётся опора из воды, которая позволяет и удержаться, и продвинуться вперёд.

Как правильно спасать тонущего человека

Желание немедленно броситься в воду понятно, но в одиночку и без подготовки это опасно — тонущий в панике способен утопить и спасателя. Поэтому действовать нужно по порядку.

Сначала привлеките как можно больше внимания и постарайтесь вызвать спасателей Только после этого идите на помощь — иначе рискуете оказаться в воде вдвоём в беспомощном состоянии Подплывайте к человеку сзади: спереди он в панике может вцепиться в вас и потянуть вниз Возьмите пострадавшего за плечо или за волосы, приподняв таз вперёд, и так транспортируйте его к берегу, по пути успокаивая

Если тонущий всё же крепко схватил вас и потянул вниз, есть контринтуитивный, но рабочий приём: наберите воздух и специально «утоните». Как только человек почувствует, что опоры в вас больше нет, он рефлекторно отпустит — и вы сможете снова зайти к нему сзади.

Что вспоминают спасённые после утопления

Люди, которых удалось спасти от утопления, нередко описывают одно и то же: всё произошло гораздо тише и быстрее, чем они ожидали. Не было сил кричать, не было времени на раздумья — только инстинктивная борьба за воздух и стремительно нарастающая паника. Этот опыт хорошо объясняет, почему утопление так коварно: оно не выглядит как катастрофа ни изнутри, ни снаружи.

Главный вывод простой: вода опасна не своей глубиной, а тем, как незаметно разворачивается беда. Понимание того, что тонущий молчит и почти не двигается, плюс пара освоенных техник держаться на воде — это то, что реально снижает риск. А самый надёжный способ обезопасить себя и близких — научиться уверенно плавать и не входить в воду в состоянии опьянения.