Черная мамба на самом деле не черная: что еще вы не знали об этой змее?

Рамис Ганиев

У черной мамбы репутация одного из самых страшных существ Африки, но кинематограф и городские легенды сильно исказили реальность. Черная чешуя и целенаправленная охота на людей — это лишь малая часть мифов об этой змее. На самом деле ее биология и повадки скрывают куда более сложные и удивительные механизмы выживания. Да, черная мамба действительно самая быстрая змея в мире. Но демонизировать ее точно не стоит.

Змея черная мамба опасна, но она никогда целенаправленно не охотится на людей. Фото.

Змея черная мамба опасна, но она никогда целенаправленно не охотится на людей

Настоящий цвет черной мамбы и секрет ее названия

Самый простой способ удивить человека, сказать правду о внешности этой рептилии. В дикой природе черная мамба обычно не черная.

Ее тело чаще всего имеет серый, оливково-серый или бурый оттенок. Свое угрожающее название змея получила исключительно за черную внутреннюю часть пасти. Об этом, например, сказано в энциклопедии Британика.

Когда рептилия чувствует опасность, она широко раскрывает рот, и этот темный «провал» работает как яркий предупреждающий сигнал для врагов. Из-за названия многие представляют себе угольно-черного монстра, но настоящая мамба выглядит куда менее кинематографично.

Черная пасть черной мамбы. Источник изображения: YouTube. Фото.

Черная пасть черной мамбы. Источник изображения: YouTube

Черная мамба и охота на людей

Эту рептилию часто описывают как агрессивного хищника, который якобы специально выслеживает и преследует человека. Но специалисты по змеям утверждают обратное: черная мамба старается уйти от людей при любой удобной возможности.

Опасной она становится только в том случае, если ее загнали в угол, случайно наступили рядом или отрезали путь к спасению. Если мамба напугана, она не нападает сразу, а дает четкие предупреждающие сигналы:

  • приподнимает переднюю часть тела над землей;
  • широко раскрывает рот, демонстрируя ту самую черную пасть;
  • слегка расширяет шею, готовясь к возможному броску.

Парадокс заключается в том, что эта змея действительно смертоносна, но не из-за врожденной злобы. Она просто очень нервная и пугливая, а в качестве защиты использует мощнейшее природное оружие.

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Какая скорость у черной мамбы

Среди всех рептилий эта змея считается одной из самых стремительных. По данным исследователей, она способна разгоняться примерно до 19 км/ч, передвигаясь по земле с частично приподнятой головой.

Однако популярный образ рептилии, которая на огромной скорости несется за джипом или туристом по саванне, сильно преувеличен. Свою выдающуюся скорость мамба использует для бегства, а не для погони. Если поблизости есть спасительные кусты, нора или трещина в камнях, она предпочтет мгновенно скрыться в укрытии.

Из чего состоит яд черной мамбы

Опасность этой змеи кроется не только в силе яда, но и в его сложном химическом составе. Ее яд представляет собой сложный коктейль, в котором содержатся десятки белков и специфических токсинов. Главную роль в нем играют альфа-нейротоксины и дендротоксины. Одни компоненты нарушают передачу сигналов в мышцах, а другие блокируют работу нервных клеток.

Именно из-за этого коктейля последствия развиваются стремительно. При серьезном укусе проблемы с дыханием могут начаться менее чем за полчаса, а без экстренного введения сыворотки исход становится фатальным всего через несколько часов.

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Зачем ученые добывают яд черной мамбы

Самый неожиданный факт об этой рептилии связан с современной наукой. В яде одной из самых опасных змей планеты обнаружили вещества, которые могут стать основой для новых обезболивающих.

Ученые исследуют компоненты змеиного яда для создания новых лекарств

Ученые исследуют компоненты змеиного яда для создания новых лекарств

Исследователи выделили из яда особые пептиды, получившие название мамбальгины. В лабораторных условиях эти молекулы эффективно подавляют боль, воздействуя на определенные ионные каналы нервной системы человека. Об этом рассказано в научном портале PubMed.

Это совершенно не значит, что укус черной мамбы обладает лечебным эффектом. Речь идет исключительно о точечном выделении конкретных молекул. Они помогают фармацевтам понять механизмы боли и могут вдохновить на создание препаратов, не вызывающих такого привыкания, как классические анальгетики.

Чем опасны детеныши черной мамбы

У этих рептилий не бывает безопасного и беззаботного периода взросления. Молодые змеи вылупляются из яиц полностью функциональными и с уже развитыми ядовитыми железами.

Самка черной мамбы не страдает материнским инстинктом. Она просто откладывает яйца в подходящем теплом укрытии или чужой норе, после чего навсегда уходит. Спустя пару месяцев инкубации детеныши пробивают скорлупу и становятся смертельно опасными уже через считанные минуты после рождения, начиная самостоятельную жизнь.

Детеныш черной мамбы вылупляется из яйца. Источник изображения: fishki.net. Фото.

Детеныш черной мамбы вылупляется из яйца. Источник изображения: fishki.net

Брачный танец черной мамбы

В сезон размножения в саванне можно наблюдать удивительную картину: две огромные змеи сплетаются телами и поднимают головы почти на метр над землей. Со стороны это плавное действие действительно напоминает спаривание, но на самом деле это борьба самцов за территорию и доступ к самке.

Во время такого турнира рептилии пытаются прижать голову соперника к земле, принципиально не используя при этом ядовитые укусы. Победитель получает право на продолжение рода, а проигравший уползает прочь.

Такое сложное поведение, в сочетании с отличным зрением и дневной активностью, делает мамбу уникальным существом. Она прекрасно замечает любые резкие движения, поэтому главная рекомендация при случайной встрече с ней это замереть и дать змее спокойно скрыться.

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Понимание реальных повадок черной мамбы разрушает образ бездумного монстра-убийцы. Это высокоразвитый, стремительный и очень осторожный хищник, который использует свое смертоносное оружие только для выживания в суровых условиях африканской природы, а теперь еще и помогает ученым развивать медицину.

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