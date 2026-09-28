Более 40 лет в Атлантику сбрасывали радиоактивные бочки. Теперь они протекают

Вера Макарова

В Северо-Восточной Атлантике лежат бочки с радиоактивными отходами, которые Европа десятилетиями сбрасывала в океан. Подобные свалки опасных отходов находили и в других частях океана, но здесь речь идёт о радиоактивных материалах. Спустя десятилетия учёные добрались до бочек: французская экспедиция опустилась почти на 5 км и увидела, во что превратились контейнеры и что теперь происходит вокруг них.

Разлагающаяся радиоактивная бочка на дне Атлантического океана

Разлагающаяся радиоактивная бочка на дне Атлантического океана

Двести тысяч бочек на дне Северо-Восточной Атлантики

Во второй половине XX века несколько европейских стран избавлялись от радиоактивных отходов, сбрасывая их в океан. По данным французского Национального центра научных исследований (CNRS), с 1946 по 1990 год в международные воды Северо-Восточной Атлантики отправили больше 200 тысяч бочек. Они легли на абиссальные равнины, плоское глубоководное дно, на глубине больше 4000 метров.

Отработанного реакторного топлива в бочках не было. Туда в основном попадали низко- и среднеактивные отходы больниц, лабораторий, промышленных предприятий и других связанных с атомом производств. Отходы заливали цементом или битумом и запечатывали в металлические бочки.

Карта Атлантического океана с отмеченными местами сброса

Карта Атлантического океана с отмеченными местами сброса

С сегодняшней точки зрения такой подход выглядит странно, но тогда он опирался на другие представления о безопасности. От бочек не всегда требовали оставаться герметичными вечно: считалось, что короткоживущие радиоактивные вещества распадутся раньше, чем металл успеет разрушиться. Постепенное рассеивание остатков в океане считалось частью захоронения, а не аварией.

Робот UlyX нашёл бочки, батискаф Nautile их осмотрел

В архивах остались только примерные границы зон сброса, а про отдельные бочки и про то, как менялось дно вокруг них, там почти ничего нет. Проверить всё это на месте взялся проект NODSSUM под руководством CNRS. Первым шагом стала съёмка 2025 года: автономный подводный аппарат UlyX месяц прочёсывал часть района сброса гидролокатором и камерами и нанёс на карту 3355 бочек с точными координатами.

С мая по июнь 2026 года около 30 учёных вернулись в этот район на исследовательском судне Pourquoi Pas? с обитаемым батискафом Nautile. Аппарат совершил 20 погружений на глубину больше 4700 метров. Вблизи бочек команда брала пробы воды, донных осадков, микроорганизмов и морских животных.

Подводный аппарат исследует ржавые бочки радиоактивных отходов на дне океана

Подводный аппарат исследует ржавые бочки радиоактивных отходов на дне океана

Некоторые бочки ещё можно узнать, другие разъедены коррозией настолько, что наружу выступают цемент и битум. У нескольких контейнеров содержимое уже оказалось на дне рядом с ними.

Это не значит, что протекают все 200 тысяч бочек. Учёные подробно осмотрели лишь небольшую часть того, что нашли на карте, а на карту попала лишь малая доля всего сброшенного.

Кобальт-60 и ниобий-94 выдают источник утечки

В пробах нашлись радионуклиды, то есть радиоактивные разновидности химических элементов, характерные для сброшенных отходов. Кобальт-60 и ниобий-94 удалось связать именно с бочками. Цезия-137 и америция-241 оказалось больше, чем обычно остаётся в океане после атмосферных ядерных испытаний и прошлых аварий.

При этом общая активность оказалась низкой: с пробами можно работать без серьёзных дополнительных мер радиационной защиты. Nautile и его оборудование вернулись на поверхность без следов загрязнения.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Найти радионуклиды рядом с бочкой ещё не значит, что загрязнение разошлось по океану. У точечного источника концентрация обычно быстро падает с расстоянием: растворённые вещества в огромном объёме воды сильно разбавляются. Важнее понять, что происходит с ними дальше, когда они попадают в осадки, воду и живые организмы.

Губки и крабы поселились на ржавом металле

На бочках растут актинии и губки, рядом прячутся крабы, вокруг плавают рыбы и ползают голотурии, они же морские огурцы. Немецкий Институт Тюнена объясняет это просто: на абиссальной равнине почти одно мягкое дно, покрытое осадками, а бочки дают редкую твёрдую поверхность. Для губки, которой нужно к чему-то прикрепиться, ржавый бок контейнера мало чем отличается от камня.

Корродированная бочка с радиоактивными отходами на дне Атлантики

Корродированная бочка с радиоактивными отходами на дне Атлантики

Обилие жизни вокруг бочек не доказывает, что радиация на неё не влияет. Оно показывает лишь, что бочки стали частью рельефа дна. К тому же под «низкоактивными отходами» скрываются очень разные вещества, и последствия зависят от того, какие радионуклиды вытекают, в каком количестве и накапливаются ли они в организмах.

Именно поэтому животные, которые живут прямо на бочках, так интересны исследователям. Если радиоактивные вещества переходят в живые организмы, раньше всего это должно проявиться у губок и актиний, прикреплённых к металлу.

Остаётся ли радиоактивность возле бочек

Пробы взяли в пяти точках с бочками и на соседних каменистых участках, куда отходы не сбрасывали. Такое сравнение поможет отделить загрязнение от бочек от фоновой радиоактивности, которая есть в океане и без них. Лабораторные анализы покажут, какие именно радионуклиды есть в осадках, микроорганизмах и крупных животных у контейнеров.

Есть подсказка из других подводных ядерных объектов. У затонувшей советской атомной подводной лодки «Комсомолец» рядом с местом утечки фиксировали очень высокие концентрации, а уже на небольшом расстоянии они резко падали. Возможно, в Атлантике картина похожая, но это пока только гипотеза: отходы и условия на дне там другие, и прямого ответа такое сравнение не даёт.

Главный результат экспедиции пока не в выводах, а в данных. Впервые за десятилетия у учёных есть подробные карты, прямые наблюдения, замеры радиации и биологические пробы с мест, о которых знали в основном по архивам. Остаются ли радионуклиды у отдельных бочек или переходят в местную живность, станет ясно после анализа проб, и от этого зависит, как оценивать последствия полувекового сброса отходов в океан.

Новости по теме: Радиация
Может ли смартфон измерять радиацию. Новая разработка говорит, что да. Фото.
Может ли смартфон измерять радиацию. Новая разработка говорит, что да
Слоновья нога Чернобыля: самый радиоактивный объект АЭС. Фото.
Слоновья нога Чернобыля: самый радиоактивный объект АЭС
Почему на стенах Чернобыльской АЭС растет черный грибок. Фото.
Почему на стенах Чернобыльской АЭС растет черный грибок