Более 40 лет в Атлантику сбрасывали радиоактивные бочки. Теперь они протекают

В Северо-Восточной Атлантике лежат бочки с радиоактивными отходами, которые Европа десятилетиями сбрасывала в океан. Подобные свалки опасных отходов находили и в других частях океана, но здесь речь идёт о радиоактивных материалах. Спустя десятилетия учёные добрались до бочек: французская экспедиция опустилась почти на 5 км и увидела, во что превратились контейнеры и что теперь происходит вокруг них.

Двести тысяч бочек на дне Северо-Восточной Атлантики

Во второй половине XX века несколько европейских стран избавлялись от радиоактивных отходов, сбрасывая их в океан. По данным французского Национального центра научных исследований (CNRS), с 1946 по 1990 год в международные воды Северо-Восточной Атлантики отправили больше 200 тысяч бочек. Они легли на абиссальные равнины, плоское глубоководное дно, на глубине больше 4000 метров.

Отработанного реакторного топлива в бочках не было. Туда в основном попадали низко- и среднеактивные отходы больниц, лабораторий, промышленных предприятий и других связанных с атомом производств. Отходы заливали цементом или битумом и запечатывали в металлические бочки.

С сегодняшней точки зрения такой подход выглядит странно, но тогда он опирался на другие представления о безопасности. От бочек не всегда требовали оставаться герметичными вечно: считалось, что короткоживущие радиоактивные вещества распадутся раньше, чем металл успеет разрушиться. Постепенное рассеивание остатков в океане считалось частью захоронения, а не аварией.

Робот UlyX нашёл бочки, батискаф Nautile их осмотрел

В архивах остались только примерные границы зон сброса, а про отдельные бочки и про то, как менялось дно вокруг них, там почти ничего нет. Проверить всё это на месте взялся проект NODSSUM под руководством CNRS. Первым шагом стала съёмка 2025 года: автономный подводный аппарат UlyX месяц прочёсывал часть района сброса гидролокатором и камерами и нанёс на карту 3355 бочек с точными координатами.

С мая по июнь 2026 года около 30 учёных вернулись в этот район на исследовательском судне Pourquoi Pas? с обитаемым батискафом Nautile. Аппарат совершил 20 погружений на глубину больше 4700 метров. Вблизи бочек команда брала пробы воды, донных осадков, микроорганизмов и морских животных.

Некоторые бочки ещё можно узнать, другие разъедены коррозией настолько, что наружу выступают цемент и битум. У нескольких контейнеров содержимое уже оказалось на дне рядом с ними.

Это не значит, что протекают все 200 тысяч бочек. Учёные подробно осмотрели лишь небольшую часть того, что нашли на карте, а на карту попала лишь малая доля всего сброшенного.

Кобальт-60 и ниобий-94 выдают источник утечки

В пробах нашлись радионуклиды, то есть радиоактивные разновидности химических элементов, характерные для сброшенных отходов. Кобальт-60 и ниобий-94 удалось связать именно с бочками. Цезия-137 и америция-241 оказалось больше, чем обычно остаётся в океане после атмосферных ядерных испытаний и прошлых аварий.

При этом общая активность оказалась низкой: с пробами можно работать без серьёзных дополнительных мер радиационной защиты. Nautile и его оборудование вернулись на поверхность без следов загрязнения.

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Найти радионуклиды рядом с бочкой ещё не значит, что загрязнение разошлось по океану. У точечного источника концентрация обычно быстро падает с расстоянием: растворённые вещества в огромном объёме воды сильно разбавляются. Важнее понять, что происходит с ними дальше, когда они попадают в осадки, воду и живые организмы.

Губки и крабы поселились на ржавом металле

На бочках растут актинии и губки, рядом прячутся крабы, вокруг плавают рыбы и ползают голотурии, они же морские огурцы. Немецкий Институт Тюнена объясняет это просто: на абиссальной равнине почти одно мягкое дно, покрытое осадками, а бочки дают редкую твёрдую поверхность. Для губки, которой нужно к чему-то прикрепиться, ржавый бок контейнера мало чем отличается от камня.

Обилие жизни вокруг бочек не доказывает, что радиация на неё не влияет. Оно показывает лишь, что бочки стали частью рельефа дна. К тому же под «низкоактивными отходами» скрываются очень разные вещества, и последствия зависят от того, какие радионуклиды вытекают, в каком количестве и накапливаются ли они в организмах.

Именно поэтому животные, которые живут прямо на бочках, так интересны исследователям. Если радиоактивные вещества переходят в живые организмы, раньше всего это должно проявиться у губок и актиний, прикреплённых к металлу.

Остаётся ли радиоактивность возле бочек

Пробы взяли в пяти точках с бочками и на соседних каменистых участках, куда отходы не сбрасывали. Такое сравнение поможет отделить загрязнение от бочек от фоновой радиоактивности, которая есть в океане и без них. Лабораторные анализы покажут, какие именно радионуклиды есть в осадках, микроорганизмах и крупных животных у контейнеров.

Есть подсказка из других подводных ядерных объектов. У затонувшей советской атомной подводной лодки «Комсомолец» рядом с местом утечки фиксировали очень высокие концентрации, а уже на небольшом расстоянии они резко падали. Возможно, в Атлантике картина похожая, но это пока только гипотеза: отходы и условия на дне там другие, и прямого ответа такое сравнение не даёт.

Главный результат экспедиции пока не в выводах, а в данных. Впервые за десятилетия у учёных есть подробные карты, прямые наблюдения, замеры радиации и биологические пробы с мест, о которых знали в основном по архивам. Остаются ли радионуклиды у отдельных бочек или переходят в местную живность, станет ясно после анализа проб, и от этого зависит, как оценивать последствия полувекового сброса отходов в океан.