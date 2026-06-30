Австралиец поставил рекорд Гиннесса: кричал как взлетающий самолёт

58-летний австралиец Джозеф Макгрейл-Бейтап крикнул на 122,4 децибела — Книга рекордов Гиннесса признала его самым громким человеком в мире. Это громче бензопилы и примерно на уровне взлетающего реактивного самолёта — уже в диапазоне опасно громких звуков. Чистильщик кондиционеров и почётный городской глашатай сделал свою попытку в радиостудии в Канберре. Профессиональный акустический инженер зафиксировал крик в 122,4 децибела, и этого хватило, чтобы обойти прежний рекорд. Любопытно, что человек, чья работа связана с тишиной техники, прославился именно громкостью. Самое интересное здесь то, насколько крошечная на первый взгляд цифра на самом деле означает огромную разницу в энергии звука.

Крик в 122,4 децибела громче бензопилы

Чтобы понять масштаб, полезно сравнить с привычными звуками. Обычный разговор — это около 60 децибел, а оживлённый трафик на улице доходит до 80–90. Крик австралийца оказался громче бензопилы и близок к рёву сирены скорой помощи на близком расстоянии, попадая примерно в ту же звуковую зону, что и взлетающий самолёт.

Прежний рекорд принадлежал Аннализе Фланаган, школьной учительнице из Северной Ирландии, которая в 1994 году крикнула слово «quiet» («тихо») на 121,7 децибела. Новый результат превзошёл его всего на 0,7 децибела — разница кажется ничтожной, но это обманчивое впечатление.

Дело в том, что децибелы растут не линейно, а логарифмически — небольшое число на шкале означает заметный скачок в реальной энергии звука. По расчётам, крик Макгрейл-Бейтапа нёс примерно на 17 процентов больше звуковой энергии, чем рекорд 1994 года. Так что «всего» 0,7 децибела — это совсем не мелочь.

Почему рекордсмен по громкости выбрал слово «now»

Звук кажется громче многих машин, но получить его удалось не с первого раза. Австралиец перебрал несколько слов, прежде чем остановиться на коротком и взрывном «now» («сейчас»). Это слово легко вытолкнуть одним резким выдохом — короткий, чёткий слог, который удобно «выстрелить» на максимуме.

На рекордную попытку ушло семь подходов, и по словам самого рекордсмена, к такому невозможно как следует подготовиться. Он рассказал, что силы нужно беречь именно к решающему дню, а после семи криков его голос «сел» на пару дней, стал хриплым и осипшим.

Здесь стоит объяснить, как вообще рождается голос. Звук начинается, когда воздух из лёгких проходит через гортань и заставляет вибрировать голосовые складки, а рот, язык и горло уже превращают эту вибрацию в речь. Если давить слишком сильно, та же ткань, что позволяет говорить, петь и смеяться, может воспалиться, устать и раздражаться — поэтому хрипота после такого крика совершенно закономерна. Кстати, из-за костной проводимости свой голос мы слышим иначе, чем слышат его окружающие.

Почему 122 децибела опасны для человека

На отметке 122,4 децибела звук перестаёт быть просто раздражающим и становится потенциально вредным. Но важная оговорка: значение имеет не только громкость, но и длительность. Один короткий выкрик — совсем не то же самое, что часы рядом с шумным заводским оборудованием.

Именно поэтому сравнение со взлётом самолёта помогает почувствовать масштаб, но не делает крик настолько же опасным, как постоянный промышленный шум. Службы по безопасности труда обычно предупреждают, что длительное воздействие звука выше 85 децибел со временем способно повредить слух. Неудивительно, что после концертов и других громких событий у многих звенит в ушах. Так что это хороший повод напомнить про беруши на летних музыкальных фестивалях.

Кстати, человек не единственное живое существо, способное издавать такие звуки: самые громкие животные на планете тоже иногда выдают больше 120 децибел.

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Громкость как наследие профессии городского глашатая

Путь Джозефа к рекорду оказался связан с необычной должностью. В 2017 году он стал официальным городским глашатаем Канберры — это почётная, частично оплачиваемая роль, учреждённая местными властями. Под именем Лорд Джозеф он делает объявления на общественных мероприятиях, школьных ярмарках и автомобильных шоу.

Эта профессия старше микрофонов, громкоговорителей и уведомлений на телефоне. Глашатаям нужны были громкость, чёткость и театральная подача: они должны были привлечь внимание в шумном людном месте и донести объявление до тех, кто стоит далеко. Сегодня роль почти церемониальная, но в его случае она стала настоящей тренировкой публичной громкости.

В 2024 году он победил в конкурсе Гильдии австралийских городских глашатаев с криком «Oyez, Oyez, Oyez» на 98 децибел. При этом сам рекордсмен порадовался, что Книга рекордов Гиннесса оставила Аннализе Фланаган её место в книге рекордов: она остаётся самой громкой женщиной в мире, а он — самым громким мужчиной.

Почему австралийский рекордсмен громкости готов уступить титул

Это уже не первый рекорд австралийца. В 2019 году он поставил рекорд Гиннесса, выпустив 10 стрел за 60,03 секунды — правда, спустя девять месяцев его обошёл семилетний мальчик, причём более чем на 11 секунд.

К своим достижениям он относится без фанатизма и не рвётся защищать титул. По его словам, если кто-то его побьёт, это будет здорово, ведь рекорды и существуют для того, чтобы их побивали (хотя некоторые оказались практически невозможными для повторения). Такая позиция хорошо отражает сам дух подобных рекордов — наполовину спортивных, наполовину просто человеческих и весёлых.