Астероид уничтожил динозавров, но муравьи выжили и захватили Землю. Как так вышло?

Вера Макарова

Представьте Землю после падения гигантского астероида: солнечный свет заслоняют пыль и сажа, становится холоднее, привычные пищевые цепочки рушатся. Нептичьи динозавры исчезли, а млекопитающие пережили катастрофу. Но были и другие счастливчики — маленькие насекомые, на которых мы сегодня почти не обращаем внимания. Оказывается, секрет последующего успеха муравьёв может скрываться в необычных участках их ДНК.

Огромный муравей на переднем плане, динозавры и падающий астероид позади

Огромный муравей на переднем плане, динозавры и падающий астероид позади

Муравьи появились задолго до падения астероида

Муравьи возникли примерно 150 миллионов лет назад, когда динозавры ещё вовсю хозяйничали на планете. Доказательства сохранились в янтаре: учёные находят насекомых возрастом около 100 миллионов лет. Среди них были даже «адские муравьи» с необычными челюстями, совсем не похожие на привычных нам лесных тружеников.

Правда, катастрофу пережили далеко не все. Некоторые древние группы муравьёв, в том числе «адские», исчезли примерно на рубеже мелового периода и палеогена. А линии, от которых произошли многие современные виды, сохранились. Астероид не создал муравьёв — он изменил мир, в котором им предстояло развиваться.

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После катастрофы у муравьёв появились новые возможности

Удар астероида около 66 миллионов лет назад вызвал массовое вымирание. Но когда экосистемы начали восстанавливаться, у выживших животных появились новые возможности: освободились места обитания и изменились пищевые цепочки.

Особую роль сыграли цветковые растения. Они распространялись ещё до катастрофы, а со временем создали множество новых мест для жизни насекомых. Судя по окаменелостям, их развитие помогло муравьям пережить неблагоприятные времена и освоить новые условия.

Муравей среди обгоревшей земли и молодой зелени, появившейся после катастрофы

Муравей среди обгоревшей земли и молодой зелени, появившейся после катастрофы

Муравьи постепенно заселили лесную подстилку, деревья, а позже и открытые пространства. Но почему одни их группы стали невероятно разнообразными, а другие так и остались малочисленными? Недавно учёные нашли возможный ответ.

В ДНК муравьёв обнаружили «прыгающие гены»

Международная команда исследователей сравнила геномы 163 видов муравьёв из 12 подсемейств. Как показало опубликованное в 2026 году исследование, у предков самых разнообразных групп в начале палеогена происходили всплески активности необычных участков ДНК — транспозонов.

Их называют «прыгающими генами», хотя это не совсем обычные гены. Такие фрагменты ДНК способны перемещаться по геному и создавать собственные копии. Долгое время их считали чем-то вроде генетических паразитов: размножаются внутри клетки, а пользы вроде никакой.

Однако перемещения этих участков могут менять работу других генов и создавать новые возможности для эволюции. Группы муравьёв с большим количеством таких элементов оказались наиболее богатыми видами.

Муравей на фоне светящихся спиралей ДНК и схем перемещения генетических элементов

Муравей на фоне светящихся спиралей ДНК и схем перемещения генетических элементов

Причём всплески активности происходили незадолго до того, как эти группы начали активно разделяться на новые виды. Но это пока связь, а не доказательство того, что именно транспозоны вызвали их расцвет.

Главное преимущество муравьёв оказалось связано с запахами

Для муравьёв запахи — почти полноценный язык. По химическим сигналам они узнают своих, прокладывают дорожки к еде, предупреждают об опасности и координируют работу колонии.

Учёные обнаружили, что активность «прыгающих генов» связана с увеличением числа генов обонятельных рецепторов. Это особые белки, благодаря которым насекомые улавливают химические сигналы.

Возможно, такие изменения помогли муравьям лучше различать запахи и точнее взаимодействовать друг с другом. Для насекомых, которые живут большими организованными семьями, это серьёзное преимущество.

При этом муравьи находят дорогу домой не только по запаховым следам. Некоторые виды ориентируются по солнцу и даже умеют подсчитывать собственные шаги. В общем, навигационная система у них довольно сложная.

Сегодня муравьёв на Земле больше, чем можно представить

Крупный муравей на фоне многочисленной колонии, растянувшейся по земле

Крупный муравей на фоне многочисленной колонии, растянувшейся по земле

Сейчас известно более 15 тысяч видов муравьёв. А общую численность этих насекомых учёные оценивают примерно в 20 квадриллионов особей — это число с 16 нулями.

И это не цифра, взятая с потолка. Биологи изучили результаты сотен наблюдений из разных уголков планеты. Подробнее о том, как учёные подсчитали количество муравьёв, мы рассказывали вот тут.

По подсчётам, опубликованным в 2022 году, суммарная масса углерода в телах всех муравьёв превышает этот показатель у диких птиц и млекопитающих вместе взятых.

И всё это огромное количество насекомых ежедневно делает полезную работу: рыхлит почву, переносит семена растений, перерабатывает органические остатки и участвует в поддержании природных экосистем.

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