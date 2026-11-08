Астероид уничтожил динозавров, но муравьи выжили и захватили Землю. Как так вышло?

Представьте Землю после падения гигантского астероида: солнечный свет заслоняют пыль и сажа, становится холоднее, привычные пищевые цепочки рушатся. Нептичьи динозавры исчезли, а млекопитающие пережили катастрофу. Но были и другие счастливчики — маленькие насекомые, на которых мы сегодня почти не обращаем внимания. Оказывается, секрет последующего успеха муравьёв может скрываться в необычных участках их ДНК.

Муравьи появились задолго до падения астероида

Муравьи возникли примерно 150 миллионов лет назад, когда динозавры ещё вовсю хозяйничали на планете. Доказательства сохранились в янтаре: учёные находят насекомых возрастом около 100 миллионов лет. Среди них были даже «адские муравьи» с необычными челюстями, совсем не похожие на привычных нам лесных тружеников.

Правда, катастрофу пережили далеко не все. Некоторые древние группы муравьёв, в том числе «адские», исчезли примерно на рубеже мелового периода и палеогена. А линии, от которых произошли многие современные виды, сохранились. Астероид не создал муравьёв — он изменил мир, в котором им предстояло развиваться.

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После катастрофы у муравьёв появились новые возможности

Удар астероида около 66 миллионов лет назад вызвал массовое вымирание. Но когда экосистемы начали восстанавливаться, у выживших животных появились новые возможности: освободились места обитания и изменились пищевые цепочки.

Особую роль сыграли цветковые растения. Они распространялись ещё до катастрофы, а со временем создали множество новых мест для жизни насекомых. Судя по окаменелостям, их развитие помогло муравьям пережить неблагоприятные времена и освоить новые условия.

Муравьи постепенно заселили лесную подстилку, деревья, а позже и открытые пространства. Но почему одни их группы стали невероятно разнообразными, а другие так и остались малочисленными? Недавно учёные нашли возможный ответ.

В ДНК муравьёв обнаружили «прыгающие гены»

Международная команда исследователей сравнила геномы 163 видов муравьёв из 12 подсемейств. Как показало опубликованное в 2026 году исследование, у предков самых разнообразных групп в начале палеогена происходили всплески активности необычных участков ДНК — транспозонов.

Их называют «прыгающими генами», хотя это не совсем обычные гены. Такие фрагменты ДНК способны перемещаться по геному и создавать собственные копии. Долгое время их считали чем-то вроде генетических паразитов: размножаются внутри клетки, а пользы вроде никакой.

Однако перемещения этих участков могут менять работу других генов и создавать новые возможности для эволюции. Группы муравьёв с большим количеством таких элементов оказались наиболее богатыми видами.

Причём всплески активности происходили незадолго до того, как эти группы начали активно разделяться на новые виды. Но это пока связь, а не доказательство того, что именно транспозоны вызвали их расцвет.

Главное преимущество муравьёв оказалось связано с запахами

Для муравьёв запахи — почти полноценный язык. По химическим сигналам они узнают своих, прокладывают дорожки к еде, предупреждают об опасности и координируют работу колонии.

Учёные обнаружили, что активность «прыгающих генов» связана с увеличением числа генов обонятельных рецепторов. Это особые белки, благодаря которым насекомые улавливают химические сигналы.

Возможно, такие изменения помогли муравьям лучше различать запахи и точнее взаимодействовать друг с другом. Для насекомых, которые живут большими организованными семьями, это серьёзное преимущество.

При этом муравьи находят дорогу домой не только по запаховым следам. Некоторые виды ориентируются по солнцу и даже умеют подсчитывать собственные шаги. В общем, навигационная система у них довольно сложная.

Сегодня муравьёв на Земле больше, чем можно представить

Сейчас известно более 15 тысяч видов муравьёв. А общую численность этих насекомых учёные оценивают примерно в 20 квадриллионов особей — это число с 16 нулями.

И это не цифра, взятая с потолка. Биологи изучили результаты сотен наблюдений из разных уголков планеты. Подробнее о том, как учёные подсчитали количество муравьёв, мы рассказывали вот тут.

По подсчётам, опубликованным в 2022 году, суммарная масса углерода в телах всех муравьёв превышает этот показатель у диких птиц и млекопитающих вместе взятых.

И всё это огромное количество насекомых ежедневно делает полезную работу: рыхлит почву, переносит семена растений, перерабатывает органические остатки и участвует в поддержании природных экосистем.