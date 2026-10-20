В 99 лет женщина полетела снаружи самолета и установила мировой рекорд

В 99 лет мало кто решается на рискованные авантюры. Обычно самые старые жители планеты проводят время у себя дома и периодически дают интервью. А вот британка Хельга Даффи решилась на экстремальное приключение и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она стала самой пожилой женщиной в мире, совершившей то, на что отваживаются немногие.

Прогулка по крылу самолета

По-английски трюк, который совершила долгожительница, называется wing-walking, буквально «хождение по крылу». В наше время по крылу никто не разгуливает: человека крепко пристегивают к опоре на верхней части небольшого самолета. Потом самолет взлетает и делает круги над аэродромом, а пассажир всё это время находится снаружи, в потоке встречного воздуха.

Хельгу тоже пристегнули к верху небольшого самолета. Полет прошел на аэродроме Рендкомб в графстве Глостершир на западе Англии. Организовала его команда трюкачей AeroSuperBatics Wingwalkers. Хельга призналась, что раньше вообще не слышала о таком развлечении. Но когда узнала, что это такое, твердо решила попробовать.

Она объяснила свое решение просто. В 99 лет это, по ее словам, «последний шанс» сделать что-то новое.

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Рекорд перешел от 97-летней Бетти Бромидж к Хельге Даффи

У этой истории есть предыстория. Всего за три месяца до полета Хельги такой же рекорд поставила 97-летняя британка Бетти Бромидж. О ней писали в новостях, и эти репортажи увидела племянница Хельги, Джеки Роуз. Она подумала, что ее тетя тоже может справиться.

Идею поддержали и сотрудники дома престарелых, где живет Хельга. В итоге Хельга побила рекорд Бетти, обойдя ее на два года. Бетти отнеслась к этому спокойно: она поздравила соперницу и пошутила, что ждет своего 100-летия, чтобы забрать рекорд обратно.

Гиннесс фиксирует рекорды по самым разным поводам. Недавно, например, австралиец кричал как взлетающий самолёт. По сравнению с этим полет на крыле в 99 лет выглядит куда серьезнее: здесь нужны и смелость, и физическая выносливость.

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Артрит и больное колено не остановили бывшую медсестру

Почти всю жизнь Хельга проработала медсестрой. Больше всего она волновалась не из-за высоты, а из-за того, сможет ли вообще забраться на самолет. У нее артрит, то есть воспаление суставов, и больное правое колено.

Забраться всё-таки получилось. В специальной одежде Хельга провела в воздухе больше пяти минут. Она рассказала, что пристегнули ее надежно и она чувствовала себя в полной безопасности. Ощущение было таким, какого она никогда раньше не испытывала.

Особенно Хельге запомнилось, как наверху она сделала три глубоких вдоха: воздух там, по ее словам, невероятно чистый. Высоту она назвала примерно в тысячу метров, но это ее собственная оценка, официальных данных о высоте полета нет.

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Сертификат Гиннесса и деньги для санитарной авиации

После посадки Хельгу встретил официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Уилл Мамфорд. Он прямо на аэродроме вручил ей сертификат. Теперь этот сертификат висит в доме престарелых как напоминание другим жильцам, что возраст не приговор.

Полет был не только ради рекорда. Хельга собрала около 2000 долларов для местной благотворительной службы санитарной авиации Air Ambulance. Эта служба на вертолетах доставляет пострадавших в больницы.

Джеки Роуз рассказала, что на аэродроме все аплодировали. Ее особенно восхитило, что тетя решилась на полет, несмотря на боль в колене. По словам Джеки, ей хотелось показать, что и в 99 лет Хельга остается той же женщиной, какой была много лет назад.

Сама Хельга советует пробовать всё и никогда не говорить «я не смогу». Это ее жизненный девиз. Медицинских выводов из этой истории делать не стоит: пример одного человека не значит, что такой полет подойдет любому пожилому человеку. Зато история хорошо показывает, что при хорошей страховке и поддержке близких новые впечатления доступны в любом возрасте.

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Если Бетти Бромидж выполнит обещание, рекорд может снова сменить владелицу. Для этого ей нужно дожить до 100 лет и снова подняться в небо.