Безумные способы защититься от чумы, в которые люди всерьёз верили

Чума веками была одной из самых страшных болезней, и люди пытались защищаться от неё всеми доступными способами — от вполне безобидных до откровенно опасных. Во время лондонской эпидемии 1665 года в ход шли вино, травы, табак и более странные способы профилактики и жуткие лекарства от чумы. Почти все рецепты строились на одной идее: болезнь приходит через испорченный воздух, поэтому её надо перебить, впитать или выгнать из тела. Настоящую причину, бактерию, которую переносили блохи, никто не знал, и потому средства защиты получались изобретательными, но бесполезными.

Табак как лекарство номер один

Медицинское руководство 1722 года уверяло, что ни одно средство врачи не рекомендуют против чумы и других заразных болезней так единодушно, как курение табака. Логика простая: дым имеет резкий запах, а значит, отгоняет заразу, которая, как считалось, висит в воздухе.

В итоге совет вышел боком: чуме дым нисколько не мешал, зато табак вредил и без всякой эпидемии. Но в то время это был едва ли не самый респектабельный способ «профилактики», одобренный врачами.

Вино для храбрости и пример Сократа

Жидкости, по мнению врачей XVII века, впитывали заразу из воздуха и становились лёгким путём для болезни внутрь тела. Поэтому их предлагали «укреплять»: в трактате 1691 года говорилось, что вино и уверенность в себе служат хорошей защитой от чумы. Уверенность действительно помогала не сойти с ума от страха, а вот вино защищало разве что от трезвого взгляда на происходящее.

При этом один из самых старых советов по выживанию в эпидемию предостерегал от перебора. Древнеримский автор напоминал, что Сократ пережил афинскую эпидемию 420-х годов до нашей эры, потому что вёл умеренную жизнь и не предавался излишествам. Совет «не пить лишнего» оказался, пожалуй, самым разумным в этом списке, хотя от чумы он тоже не спасал.

Уксус, специи и собственные газы в банке

Раз опасность шла из воздуха, сильный запах считался щитом. Люди нюхали уксус, носили с собой пряности и вдыхали резкие ароматы, полагая, что они отталкивают заразу. Дальше всех пошли те, кто решил использовать собственные кишечные газы: их предлагали хранить в банках и вдыхать при необходимости.

Звучит как анекдот, но идея была вполне серьёзной и укладывалась в тогдашнюю медицину: «плохой» воздух нужно вытеснить другим, более сильным запахом. Чем резче, тем лучше, а что может быть резче?

Стакан мочи по утрам по совету венецианских властей

Забудьте про яблоко в день. В XVI веке власти Венеции официально рекомендовали жителям каждое утро выпивать собственную мочу, чтобы избавить город от чумы. Это не народное суеверие, а совет, исходивший от чиновников.

Почему именно моча, источник не объясняет, но в те времена ей приписывали очищающие свойства. Чуме, разумеется, было всё равно, и Венеция страдала от эпидемий ещё не раз.

Домашние леденцы из уксуса и корешков

Был и рецепт для тех, кто любил всё делать своими руками. В конце XVII века советовали взять корни виргинской змеевки, цитварного корня, контрайервы и ещё пары экзотических растений, вскипятить «чумной уксус», добавить в него травы и сделать из смеси леденцы.

По сути, это те же современные «травяные добавки для иммунитета», только из XVII века: набор редких растений, громкие названия и полное отсутствие доказательств. Единственная трудность заключалась в том, что достать ингредиенты во время эпидемии было непросто.

Секс тоже попал под запрет, но с оговоркой

В трактате 1481 года о защите от чумы итальянский мыслитель советовал воздерживаться от плотской близости и страстных мыслей. Правда, с оговоркой: только в той мере, в какой такое воздержание не становится слишком тяжёлым бременем.

Эта осторожная формулировка неплохо показывает дух эпохи: медицина требовала умеренности во всём, но автор явно понимал, что читатели могут и не послушаться. Так что совет заранее оставлял лазейку.

Кофе, который приняли за лекарство

В 1721 году, уже в эпоху разума, один кембриджский профессор заметил интересную закономерность. В некоторых частях Турции, где чума почти не прекращалась, она редко оказывалась смертельной для богатых семей, свободно пивших кофе. Бедняки, лишённые такого удовольствия, по его словам, редко спасались.

Вывод напрашивался сам собой: кофе защищает от чумы. На деле профессор забыл простое правило, что совпадение не равно причине. Богатые жили в более просторных и чистых домах, лучше питались и реже сталкивались с блохами и крысами, а кофе был лишь приметой достатка, а не лекарством.

Отслеживание контактов и первый Совет здоровья

Последний способ в списке звучит почти современно, если не считать одну оговорку. В 1720 году, когда чума опустошала Марсель, лондонский врач предложил меры, основанные на рассуждении, а не на запахах: выявлять начало заражения и прослеживать контакты заболевших. Он жаловался, что старые методы не позволяли ни обнаружить вспышку вовремя, ни остановить её.

Но одно из его предложений сегодня выглядит дико. Причины смерти в приходах тогда устанавливали пожилые женщины, так называемые «искательницы», и врач требовал заменить их «понимающими и усердными мужчинами». То есть саму идею проверки причин смерти он считал правильной, а вот доверять её женщинам не хотел.

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В издании 1722 года тот же автор предложил создать Совет здоровья из учёных, политиков и местных лидеров, чтобы будущими эпидемиями управляли организованно. Его эпоху эти идеи не спасли, но именно такие предложения помогли обществу принять меры, из которых выросло современное здравоохранение: учёт заболевших, отслеживание контактов, наблюдение за вспышками, координация властей и врачей.

Из всех способов по-настоящему полезными оказались только два: не злоупотреблять алкоголем и выстраивать систему наблюдения за болезнью. Всё остальное, от табака до банок с газами, показывает, как далеко может зайти человек, если объяснение болезни у него неверное, а страх настоящий.