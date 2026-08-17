7 странностей Солнечной системы, в которые трудно поверить

Издалека Солнечная система выглядит довольно упорядоченной: восемь планет спокойно обращаются вокруг Солнца, каждая по своей орбите. Но среди планет Солнечной системы хватает настоящих странностей. Одна планета вращается почти на боку, другая горячее ближайшей к Солнцу планеты, а один из спутников постоянно меняют извержения вулканов. И это далеко не всё.

Почему Уран катится вокруг Солнца на боку

У большинства планет ось вращения лишь немного отклонена от вертикали. Но у Урана всё иначе: его ось наклонена на 97,77 градуса, то есть почти лежит в плоскости орбиты. Поэтому со стороны кажется, будто планета не вращается как волчок, а катится вокруг Солнца на боку.

Из-за этого и сезоны на Уране совсем не похожи на земные. Почти четверть уранианского года Солнце светит прямо над одним из полюсов, а противоположная часть планеты погружается в долгую тёмную зиму. Учёные полагают, что причиной могло стать мощное столкновение на раннем этапе истории планеты, хотя точные детали до сих пор остаются неясными.

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Венера раскалена сильнее близкого к Солнцу Меркурия

Логика подсказывает: чем ближе к Солнцу, тем жарче. Значит, самой горячей должна быть ближайшая к звезде планета — Меркурий. Но рекордсменом оказалась Венера: её средняя температура около 464 °C — этого достаточно, чтобы плавить свинец.

Причина — чудовищно плотная атмосфера Венеры, состоящая в основном из углекислого газа. Она задерживает тепло за счёт мощнейшего парникового эффекта и держит поверхность раскалённой, хотя солнечного света Венера получает меньше, чем Меркурий. Вдобавок давление у её поверхности примерно в 93 раза выше земного. Об этих и других особенностях Венеры мы рассказывали отдельно.

Меркурий действительно уменьшается в размерах

Меркурий остывает уже миллиарды лет, и его недра сжимаются по мере потери тепла. Это сжатие стягивает кору планеты и выдавливает на поверхность огромные уступы и хребты — их называют лопастевидными эскарпами.

Зонд NASA MESSENGER нанёс на карту тысячи таких структур и помог оценить масштабы сжатия планеты. Причём данные показывают, что Меркурий продолжает сжиматься даже сейчас. Из года в год планета, конечно, не съёживается на глазах, но геология ясно показывает, что по мере остывания недр она стала меньше.

Спутник Юпитера Ио почти не перестаёт извергаться

Ио лишь немного крупнее нашей Луны, но при этом это самый вулканически активный мир Солнечной системы. Его поверхность усеяна сотнями вулканов, а отдельные выбросы поднимаются на десятки и даже сотни километров.

Виновата гравитация Юпитера. Ио постоянно сжимают и растягивают притяжение самого гиганта и соседних спутников — Европы и Ганимеда. Эта приливная «разминка» разогревает недра спутника изнутри, поддерживает часть его внутренностей расплавленной и питает невероятную вулканическую активность Ио.

Гигантский шестиугольник кружит на полюсе Сатурна

На северном полюсе Сатурна работает одна из самых странных погодных систем, какие вообще наблюдали, — течение в форме шестиугольника поперечником около 30 000 километров. Впервые его заметил «Вояджер», а подробно изучил зонд «Кассини»; ветры внутри этого узора движутся со скоростью примерно 322 км/ч.

Важно понимать: это не твёрдая конструкция и не стена гигантского шторма. Это устойчивое атмосферное течение, которое складывается в шестигранник вокруг полюса, а в его центре крутится вихрь. Именно «Кассини» позволил подробно рассмотреть этот шестиугольный поток. В NASA отмечают, что ничего похожего больше нигде в Солнечной системе не известно.

Реки и озёра Титана из метана вместо воды

Спутник Сатурна Титан удивительно похож на Землю: там есть облака, дожди, реки, русла и озёра. Странность в том, что течёт по этим руслам вовсе не вода.

На поверхности Титана так холодно, что метан и этан существуют в жидком виде. Метан образует целый круговорот, поразительно похожий на земной водяной цикл: испаряется, собирается в облака, выпадает дождём и стекает в озёра и моря. Радар «Кассини» обнаружил на севере метановые озёра Титана глубиной более 100 метров. Титан — единственный, кроме Земли, известный мир со стабильными жидкими водоёмами на поверхности.

Ветры Нептуна разгоняются свыше 2000 км/ч

Нептун получает лишь крохотную долю того солнечного света, что достаётся Земле, но именно у него зафиксированы самые быстрые ветры из известных на планетах Солнечной системы. Облака из замёрзшего метана могут проноситься над планетой со скоростью более 2000 км/ч — это примерно в девять раз быстрее самых мощных земных ураганов.

Нептун порождал и колоссальные бури. Когда «Вояджер-2» пролетал мимо в 1989 году, он увидел Большое тёмное пятно — шторм размером примерно с Землю. Позже это пятно исчезло, показав, как резко способна меняться атмосфера планеты.

И всё это происходит не у какой-нибудь далёкой звезды, а буквально по соседству с нами. Чем лучше аппараты изучают планеты и спутники Солнечной системы, тем больше у них находится странностей — так что этот список наверняка ещё не закончен.