7 случаев возможной реинкарнации: дети называли имена, города и причины смерти

Университет Вирджинии более полувека собирает свидетельства людей, которые утверждают, что помнят прошлые жизни. В архиве уже больше 2 500 случаев, и примерно 70% из них удалось привязать к конкретным людям из прошлого. Дальше — семь историй. Они ничего не доказывают, но заставляют задуматься: а что мы знаем о памяти и сознании?

Изучение воспоминаний о прошлых жизнях

Сначала немного контекста, потому что без него легко принять всё это за эзотерику или телешоу про экстрасенсов. Согласно сайту Mental Floss, в котором и были описаны перечисленные ниже истории, Отдел перцептивных исследований (DOPS) при медицинском факультете Университета Вирджинии был основан в 1967 году психиатром Яном Стивенсоном. За свою карьеру Стивенсон собрал тысячи страниц материалов о случаях предполагаемой реинкарнации и опубликовал более 290 научных работ.

Его коллега-психиатр Гарольд Лиф однажды заметил, что либо Стивенсон совершает колоссальную ошибку, либо его будут считать «Галилеем XX века». Впрочем, большинство ученых просто проигнорировали эти исследования.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Сегодня работу продолжает детский психиатр Джим Такер. По каждому случаю исследователи фиксируют больше 200 переменных и пытаются опровергнуть показания не менее старательно, чем подтвердить. Дети обычно начинают рассказывать о «прошлой жизни» в возрасте от двух до шести лет, а к школе воспоминания, как правило, угасают.

Важно подчеркнуть что исследователи DOPS не утверждают, что реинкарнация доказана. Они говорят, что феномен детских воспоминаний о «прошлых жизнях» реален как переживание, но что стоит за ним, пока неизвестно. Критики указывают на криптомнезию (скрытые воспоминания), конфабуляцию и влияние родителей.

Джеймс Лайнингер: мальчик, который помнил прошлую жизнь пилота

В возрасте 22 месяцев Джеймс Лайнингер из Техаса впервые попал в авиационный музей, и, по словам родителей, застыл перед ангаром с самолетом времён Второй мировой. Вскоре мальчик начал разбивать игрушечные самолеты о стол со словами «Самолет упал и горит». По ночам он кричал во сне: «Самолет горит, маленький человек не может выбраться».

Если хотите обсудить новость с другими читателями, заходите в наш Telegram-чат!

Со временем ребенок стал утверждать, что его самолет сбили японцы, а корабль, с которого он взлетал, назывался «Натома». Родители выяснили, что авианосец Natoma Bay действительно служил на Тихом океане во время Второй мировой. Мальчик также называл имя «Джек Ларсен» — и человек с таким именем действительно служил на этом корабле.

По данным родителей, Джеймс говорил, что он «третий Джеймс». Единственным пилотом с «Натомы Бэй», погибшим в битве при Иводзиме, оказался Джеймс М. Хьюстон-младший. Случай Лайнингера попал в публикацию Национальных институтов здравоохранения США и остается одним из самых цитируемых примеров в американских исследованиях реинкарнации.

Шанти Деви: история, которую расследовал Махатма Ганди

Этот случай произошел задолго до появления DOPS, в Индии 1930-х годов. Шанти Деви родилась в Дели в декабре 1926 года. В возрасте четырех лет она начала подробно описывать жизнь, которую якобы прожила в городе Матхуре, примерно в 145 километрах от дома.

Девочка рассказывала о муже, владельце магазина тканей, и описывала детали, включая кесарево сечение, которое она перенесла в «прошлой жизни». Ее школьный директор отправил письмо по адресу, который назвала Шанти. Ответ пришел от некоего Кедара Натха, чья жена Лугди Чоубей действительно умерла после кесарева сечения в 1925 году, за год и десять месяцев до рождения Шанти.

Когда Кедар Натх приехал к девочке, представившись братом мужа, Шанти якобы узнала его сразу и обняла. Историей заинтересовался Махатма Ганди, который назначил комиссию из 15 известных людей, парламентариев, юристов и журналистов. Комиссия отвезла Шанти в Матхуру в ноябре 1935 года. Там девочка, по отчету комиссии, узнала родственников Лугди и указала на место, где спрятала деньги. Денег на месте не оказалось, но Кедар Натх позже признался, что забрал их после смерти жены.

Комиссия опубликовала отчет в 1936 году, заключив, что Шанти — реинкарнация Лугди. Впрочем, существует и критический отчет Бала Чанда Нахаты, в котором говорится, что собранных материалов недостаточно для подтверждения реинкарнации. Позже случай исследовал и сам Ян Стивенсон, который зафиксировал не менее 24 совпадений между воспоминаниями Шанти и проверенными фактами.

Дороти Иди: британка, ставшая египтологом по памяти

Дороти Иди родилась в Лондоне в 1904 году. В три года она упала с лестницы и, по свидетельству родителей, после пробуждения стала совершенно другим человеком, с изменившимся акцентом и требованием «отвезти домой». Когда семья посетила египетскую экспозицию в Британском музее, девочка воскликнула: «Это мой дом!»

В подростковом возрасте Дороти начала изучать иероглифы под руководством знаменитого хранителя египетских древностей Британского музея Уоллиса Баджа. Она утверждала, что в прошлой жизни была жрицей Исиды при храме фараона Сети I в Абидосе. По её словам, дух по имени Хор-Ра в течение многих лет диктовал ей историю этой прошлой жизни.

В итоге Дороти вышла замуж за египтянина, переехала в Каир и стала первой женщиной, работавшей в Египетском департаменте древностей. Когда она наконец попала в Абидос, главный инспектор решил устроить ей проверку: в полной темноте храма она должна была найти определенные настенные росписи. Местоположение этих фресок на тот момент не было опубликовано, и она справилась без ошибок.

Под именем Омм Сети она прожила в Абидосе до самой смерти в 1981 году, сделав значительный вклад в египтологию. Астроном Карл Саган назвал ее живым, умным, преданным делу человеком, внесшим реальный вклад в египтологию, но подчеркнул, что независимых подтверждений ее заявлений о прошлой жизни, помимо ее собственных рассказов, не существует.

Райан Хаммонд: ребенок, который называл себя человеком из Голливуда

В 2015 году внимание телеканала NBC привлек мальчик по имени Райан Хаммонд, который в пять лет сказал маме: «Мама, мне кажется, я раньше был кем-то другим». По словам матери, ребенок просил отвезти его к «другой семье», кричал «Мотор!», как на съемочной площадке, и описывал белый дом с бассейном.

Однажды, листая книгу с кадрами из голливудских фильмов, Райан указал на фотографию и сказал: «Это я». На фото был Марти Мартин — голливудский талант-агент, начинавший статистом и закончивший карьеру в роскоши в Нью-Йорке. Детский психиатр Джим Такер расследовал этот случай и заключил, что заявления мальчика не укладываются в обычное объяснение того, как мы воспринимаем мир. После встречи с дочерью Мартина интерес Райана к Голливуду угас — что, по словам Такера, часто происходит, когда дети встречают людей из «прошлой жизни».

Близнецы Поллок: сестры, которые будто вспомнили жизнь погибших детей

Отдельную категорию составляют случаи с близнецами. В 1957 году в Англии погибли 11-летняя Джоанна и 6-летняя Жаклин Поллок, их сбила машина по дороге в церковь. Их отец, убежденный сторонник реинкарнации, верил, что следующие дети станут перерождением погибших дочерей. Родившиеся близнецы Дженнифер и Гиллиан, по утверждению родителей, узнавали игрушки сестер, которых никогда не видели, и описывали места в городе, куда их не возили. У одной из близнецов было родимое пятно в том же месте, что и у погибшей Жаклин.

К пяти годам воспоминания близнецов начали угасать. Исследователь Ян Стивенсон включил этот случай в свою базу данных.

Уттара Худдар: женщина, внезапно заговорившая на языке прошлой личности

Не все истории связаны с детьми. Уттара Худдар из индийского штата Махараштра получила степень магистра английской литературы и докторскую по биологии, когда в 32 года внезапно заговорила на бенгали, языке, которого не знала. Она начала называть себя Шарадой Чаттопадхьяй — замужней женщиной, жившей более века назад.

Уттара могла подробно описывать бенгальские традиции и обычаи, верно воспроизводила генеалогическое дерево Шарады и утверждала, что помнит свою смерть от укуса кобры. Мать Уттары позже рассказала, что во время беременности ей снились сны о змеях, кусающих её за палец ноги. Несколько недель женщина переключалась между двумя «личностями», после чего вернулась к обычной жизни.

Мальчик из общины друзов: самый мрачный случай предполагаемой реинкарнации

Еще одна история, пожалуй, самая мрачная из всех, связана с безымянным мальчиком из общины друзов на Голанских высотах. У друзов есть жесткое правило: душа может переродиться только внутри общины. Трехлетний мальчик с красным родимым пятном на голове пришел к деревенским старейшинам и сказал, что его убили топором. Назвал имя убийцы и показал место, где, по его словам, закопано тело. Там нашли череп с характерным повреждением, а обвиненный мужчина, как рассказывают очевидцы, в итоге сознался.

Существует ли реинкарнация?

Будем честны: ни одну из этих историй нельзя считать научным доказательством реинкарнации, в строгом смысле слова. У каждого случая есть слабые места. Критики справедливо замечают, что дети могли невзначай услышать что-то от взрослых и впитать как свое. Родители, особенно верующие в реинкарнацию, могли неосознанно подсказывать детям нужные детали. Да и сами свидетельства часто записывались не по горячим следам.

Но есть и другая сторона. Исследования DOPS показали, что дети с воспоминаниями о прошлых жизнях обычно имеют IQ выше среднего и не страдают психическими расстройствами. Промежуток между смертью «предыдущей личности» и рождением ребенка составляет около 16 месяцев. Примерно 20% таких детей имеют родимые пятна или врожденные дефекты, соответствующие описанным травмам.

Современная наука пока просто не располагает инструментами, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть эти данные. Биолог Майкл Левин из Университета Тафтса как-то удачно сравнил, что если ловить рыбу сетью с определенным размером ячеек, все, что мельче, в нее никогда не попадется.

Если вы дочитали до конца, подпишитесь на наш канал в MAX. Так вы не пропустите ничего интересного!

Верите вы в реинкарнацию или нет, эти истории все равно ставят неудобные вопросы о памяти и сознании. И пока у науки нет на них ответа, остается то, к чему призывал и сам Ян Стивенсон: продолжать искать.