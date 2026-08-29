Кем работали женщины в Древнем Египте: 7 неожиданных профессий

Когда мы представляем себе древний мир, женщине там обычно отводят одну роль — хранительница очага, и точка. Но Древний Египет удивляет: женщины там имели больше прав, чем во многих куда более поздних обществах. Они владели землёй, судились, разводились и работали. Вот семь профессий, которые это доказывают — хотя археологи находят следы и неожиданных женских ремёсел.

Что египтянка могла делать без разрешения мужа

Прежде чем говорить о работе, стоит понять контекст. В Древнем Египте женщина обладала юридическим статусом, близким к мужскому. Она могла владеть имуществом и продавать его, подавать в суд и быть ответчицей, заседать в суде присяжных, лишать детей наследства и подписывать документы.

Особенно интересно право на развод: женщина могла инициировать развод сама и при этом сохранить своё имущество. Для сравнения — в соседней Древней Греции большинство этих возможностей были доступны женщине только при поддержке мужчин из её семьи. А многим европейкам подобных прав пришлось ждать ещё тысячи лет.

Важный нюанс: возможности женщины определяло не столько происхождение, сколько класс. Большинство населения было неграмотным и работало в полях, а вот знатные египтянки имели доступ к образованию и грамоте и даже политической власти.

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Хозяйка дома — работа без выходных

Самая частая роль для женщины — забота о доме. И это была не безделица. На женщине лежало буквально всё: разбудить семью, поддерживать чистоту, готовить еду, ухаживать за садом, ткать, шить, укладывать детей спать.

Чистоту в Древнем Египте ценили невероятно высоко, так что поддержание порядка было делом изматывающим и дотошным. Многие женщины ещё и подрабатывали прямо дома — делали сандалии, плели корзины или мастерили украшения на продажу.

В богатых семьях всё было иначе. Там о женщине заботились слуги, ей делали роскошные причёски и наряжали в тонкий лён и украшения, пока прислуга занималась детьми. Такой контраст между бедными и элитой в быту был колоссальным.

Плакальщицы, которые провожали душу

Вот профессия, которой сегодня уже нет. Египтяне относились к смерти крайне серьёзно и верили, что для перерождения души нужны строго определённые действия. Похороны знати были пышными и продуманными до мелочей.

На них нанимали профессиональных плакальщиц, которые сопровождали семью покойного во время похоронной процессии. Иногда пара таких плакальщиц надевала короны, обозначавшие их как воплощения богинь Исиды и Нефтиды.

Смысл был не в театральности. По мифу именно эти богини оплакивали бога Осириса, собирали его тело по частям и вернули к жизни, восстановив равновесие в мире. Нанимая плакальщиц, египтяне как бы повторяли этот сюжет — женщины должны были оберегать тело и помогать душе на пути в следующую жизнь.

Пивоварни в женских руках

Пиво в Древнем Египте — это не развлечение, а почти основа жизни. Его считали питательным, пили постоянно и иногда даже выдавали в качестве оплаты труда. Существовал и миф, что пиво людям подарил сам бог Осирис.

Поскольку готовка обычно ложилась на женщин, именно они часто варили пиво. Но самое любопытное — некоторые из них владели пивоварнями и тавернами и управляли ими сами. То есть женщина-предприниматель в этой сфере была вполне реальной фигурой.

Управляющие чужими поместьями

Многие египтянки вели собственное хозяйство: следили за ежедневными расходами, за уходом и сбором урожая на своих землях. Для части женщин это стало настоящей карьерой.

Они устраивались управляющими в богатые и знатные дома, где организовывали слуг, планировали приёмы и ужины и следили, чтобы всё шло безупречно. Что важно — до этой должности могли дорасти и служанки из низших классов, постепенно продвигаясь по карьере.

Женщины-врачи за 3000 лет до нашей эры

А вот факт, который удивляет сильнее всего. Свидетельства о женщинах-врачах в Египте относятся к 3000 году до нашей эры. Тогда безымянная женщина-доктор, как считается, руководила медицинской школой при храме богини Нейт в Нижнем Египте.

Скорее всего, большинство врачей всё же были мужчинами. Но в истории Египта немало упоминаний о женщинах-докторах, которые принимали и мужчин, и женщин. Лечили тогда своеобразно — смесью магии, обрядов и собственно медицины, и так поступали все врачи той эпохи.

Помимо врачей, женщины нередко работали сиделками и повитухами. Роль повитухи была особенно важной — рождение ребёнка в древности было делом рискованным, и опытная помощница ценилась на вес золота.

Певицы, чей голос успокаивал богов

Музыка и танцы — ещё одна женская сфера. Египтянки часто были музыкантшами, танцовщицами и артистками. Одних нанимали развлекать гостей на дворцовых приёмах, других связывали с храмами, где они выступали на религиозных церемониях и похоронах.

Особая роль — священные певицы, храмовые песнопевицы. Они помогали жрицам, а их голоса во время праздников и ритуалов, как верили, успокаивали и умилостивляли богов. И на этом карьера не заканчивалась: некоторые певицы со временем сами становились жрицами.

Жрицы и «Супруга бога» — власть, сравнимая с царской

Вершина возможной карьеры. Женщины из знатных семей могли стать жрицами, которые управляли храмами и порой считались голосами богов. Они служили самым разным божествам — от Хатхор и Исиды до Амона, главного бога Фив.

Самой могущественной жрицей эпохи Нового царства была супруга бога Амона — она считалась представительницей Амона на земле. Эту должность иногда занимали царицы, и вместе с ней приходило управление культом и храмами Амона, а порой и серьёзное влияние на государство.

Работали жрицы по любопытному графику: служили в храме один месяц из четырёх, а в остальное время возвращались к другим занятиям. Днём они следили за храмовыми помещениями, проводили церемонии и обязаны были держать себя и всё вокруг в идеальной чистоте и порядке.

Кстати, о самой знаменитой женщине-правительнице Египта — фараоне Хатшепсут, которая носила мужские регалии фараона и считается одной из величайших правителей страны, мы рассказывали отдельно. А первой женщиной-царём, как полагают, была Нейтикерт, правившая ещё в XXII веке до нашей эры.

Получается, что представление о древней женщине как о существе бесправном и запертом дома — сильно упрощённое. В Египте всё зависело от эпохи, класса и удачи, и при удачном раскладе женщина могла быть врачом, предпринимательницей или почти правительницей страны.