Кем работали женщины в Древнем Египте: 7 неожиданных профессий

Вера Макарова

Когда мы представляем себе древний мир, женщине там обычно отводят одну роль — хранительница очага, и точка. Но Древний Египет удивляет: женщины там имели больше прав, чем во многих куда более поздних обществах. Они владели землёй, судились, разводились и работали. Вот семь профессий, которые это доказывают — хотя археологи находят следы и неожиданных женских ремёсел.

7 профессий для женщин в Древнем Египте: от врачей до жриц — история, которую скрывали

7 профессий для женщин в Древнем Египте: от врачей до жриц — история, которую скрывали

Что египтянка могла делать без разрешения мужа

Прежде чем говорить о работе, стоит понять контекст. В Древнем Египте женщина обладала юридическим статусом, близким к мужскому. Она могла владеть имуществом и продавать его, подавать в суд и быть ответчицей, заседать в суде присяжных, лишать детей наследства и подписывать документы.

Особенно интересно право на развод: женщина могла инициировать развод сама и при этом сохранить своё имущество. Для сравнения — в соседней Древней Греции большинство этих возможностей были доступны женщине только при поддержке мужчин из её семьи. А многим европейкам подобных прав пришлось ждать ещё тысячи лет.

Важный нюанс: возможности женщины определяло не столько происхождение, сколько класс. Большинство населения было неграмотным и работало в полях, а вот знатные египтянки имели доступ к образованию и грамоте и даже политической власти.

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Хозяйка дома — работа без выходных

Самая частая роль для женщины — забота о доме. И это была не безделица. На женщине лежало буквально всё: разбудить семью, поддерживать чистоту, готовить еду, ухаживать за садом, ткать, шить, укладывать детей спать.

Чистоту в Древнем Египте ценили невероятно высоко, так что поддержание порядка было делом изматывающим и дотошным. Многие женщины ещё и подрабатывали прямо дома — делали сандалии, плели корзины или мастерили украшения на продажу.

В богатых семьях всё было иначе. Там о женщине заботились слуги, ей делали роскошные причёски и наряжали в тонкий лён и украшения, пока прислуга занималась детьми. Такой контраст между бедными и элитой в быту был колоссальным.

Плакальщицы, которые провожали душу

Изображение плакальщиц, гробница Рамосы. Фото.

Изображение плакальщиц, гробница Рамосы.

Вот профессия, которой сегодня уже нет. Египтяне относились к смерти крайне серьёзно и верили, что для перерождения души нужны строго определённые действия. Похороны знати были пышными и продуманными до мелочей.

На них нанимали профессиональных плакальщиц, которые сопровождали семью покойного во время похоронной процессии. Иногда пара таких плакальщиц надевала короны, обозначавшие их как воплощения богинь Исиды и Нефтиды.

Смысл был не в театральности. По мифу именно эти богини оплакивали бога Осириса, собирали его тело по частям и вернули к жизни, восстановив равновесие в мире. Нанимая плакальщиц, египтяне как бы повторяли этот сюжет — женщины должны были оберегать тело и помогать душе на пути в следующую жизнь.

Пивоварни в женских руках

Пиво в Древнем Египте — это не развлечение, а почти основа жизни. Его считали питательным, пили постоянно и иногда даже выдавали в качестве оплаты труда. Существовал и миф, что пиво людям подарил сам бог Осирис.

Поскольку готовка обычно ложилась на женщин, именно они часто варили пиво. Но самое любопытное — некоторые из них владели пивоварнями и тавернами и управляли ими сами. То есть женщина-предприниматель в этой сфере была вполне реальной фигурой.

Статуя, изображающая женщину, которая фильтрует ячмень для приготовления пива. Фото.

Статуя, изображающая женщину, которая фильтрует ячмень для приготовления пива.

Управляющие чужими поместьями

Многие египтянки вели собственное хозяйство: следили за ежедневными расходами, за уходом и сбором урожая на своих землях. Для части женщин это стало настоящей карьерой.

Они устраивались управляющими в богатые и знатные дома, где организовывали слуг, планировали приёмы и ужины и следили, чтобы всё шло безупречно. Что важно — до этой должности могли дорасти и служанки из низших классов, постепенно продвигаясь по карьере.

Женщины-врачи за 3000 лет до нашей эры

А вот факт, который удивляет сильнее всего. Свидетельства о женщинах-врачах в Египте относятся к 3000 году до нашей эры. Тогда безымянная женщина-доктор, как считается, руководила медицинской школой при храме богини Нейт в Нижнем Египте.

Скорее всего, большинство врачей всё же были мужчинами. Но в истории Египта немало упоминаний о женщинах-докторах, которые принимали и мужчин, и женщин. Лечили тогда своеобразно — смесью магии, обрядов и собственно медицины, и так поступали все врачи той эпохи.

Женщины часто были повитухами и сиделками

Женщины часто были повитухами и сиделками

Помимо врачей, женщины нередко работали сиделками и повитухами. Роль повитухи была особенно важной — рождение ребёнка в древности было делом рискованным, и опытная помощница ценилась на вес золота.

Певицы, чей голос успокаивал богов

Музыка и танцы — ещё одна женская сфера. Египтянки часто были музыкантшами, танцовщицами и артистками. Одних нанимали развлекать гостей на дворцовых приёмах, других связывали с храмами, где они выступали на религиозных церемониях и похоронах.

Особая роль — священные певицы, храмовые песнопевицы. Они помогали жрицам, а их голоса во время праздников и ритуалов, как верили, успокаивали и умилостивляли богов. И на этом карьера не заканчивалась: некоторые певицы со временем сами становились жрицами.

Две музыкантки с лютней и арфой из гробницы Рехмайра. Около 1550–1292 гг. до н.э. Фото.

Две музыкантки с лютней и арфой из гробницы Рехмайра. Около 1550–1292 гг. до н.э.

Жрицы и «Супруга бога» — власть, сравнимая с царской

Вершина возможной карьеры. Женщины из знатных семей могли стать жрицами, которые управляли храмами и порой считались голосами богов. Они служили самым разным божествам — от Хатхор и Исиды до Амона, главного бога Фив.

Самой могущественной жрицей эпохи Нового царства была супруга бога Амона — она считалась представительницей Амона на земле. Эту должность иногда занимали царицы, и вместе с ней приходило управление культом и храмами Амона, а порой и серьёзное влияние на государство.

Работали жрицы по любопытному графику: служили в храме один месяц из четырёх, а в остальное время возвращались к другим занятиям. Днём они следили за храмовыми помещениями, проводили церемонии и обязаны были держать себя и всё вокруг в идеальной чистоте и порядке.

Кстати, о самой знаменитой женщине-правительнице Египта — фараоне Хатшепсут, которая носила мужские регалии фараона и считается одной из величайших правителей страны, мы рассказывали отдельно. А первой женщиной-царём, как полагают, была Нейтикерт, правившая ещё в XXII веке до нашей эры.

Получается, что представление о древней женщине как о существе бесправном и запертом дома — сильно упрощённое. В Египте всё зависело от эпохи, класса и удачи, и при удачном раскладе женщина могла быть врачом, предпринимательницей или почти правительницей страны.

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