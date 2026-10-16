Страшные истории на ночь: 5 реальных случаев, связанных с технологиями

Сегодня многие люди с ужасом ждут восстания искусственного интеллекта. Но реальные истории показывают, что опасность часто приходит совсем не оттуда, откуда её ждут. Мы собрали пять случаев, где технологии причинили вред не из-за злого умысла, а по другим причинам.

Аппарат, обжигавший пациентов радиацией

В 1980-х больницы США и Канады работали с аппаратом лучевой терапии Therac-25. Он должен был направлять на опухоль точно рассчитанную дозу излучения. Большую часть управления передали компьютеру, и разработчики так доверяли программе, что убрали часть механических защитных устройств, которые были в старых моделях. 3 июня 1985 года 61-летняя пациентка проходила обычный сеанс после операции на груди. Во время процедуры она почувствовала сильнейший жар и сказала, что её будто обожгло. Сотрудник больницы ответил, что такого быть не может.

Читайте также: Какой бывает радиация и как от нее защититься

На самом деле женщина получила огромную дозу радиации: облучение повредило ткани почти насквозь. Она перестала нормально двигать рукой, а грудь пришлось удалить. С июня 1985 по январь 1987 года известно о шести тяжёлых облучениях. Люди получили серьёзные травмы, несколько пациентов умерли. Причинами стали ошибки в программе, неудачно продуманная защита и слепое доверие компьютеру. Хуже всего, что жалобы пациентов и врачей поначалу отклоняли с одним аргументом: машина на такое не способна.

Беспилотник Uber не распознал пешехода

Вечером 18 марта 2018 года по городу Темпе в Аризоне ехал экспериментальный беспилотный автомобиль Uber на базе Volvo XC90. За рулём сидела оператор безопасности, но вёл машину компьютер. В это время 49-летняя Элейн Херцберг переходила дорогу с велосипедом. Расследование показало, что датчики заметили её примерно за 5,6 секунды до удара. Программа так и не поняла, кто перед ней: она принимала женщину то за автомобиль, то за велосипед, то за неизвестный объект. Каждый раз система заново рассчитывала, куда этот объект может двинуться.

В Volvo есть заводская система автоматического экстренного торможения, но на время испытаний Uber её отключил. Проверки после аварии показали, что эта система могла полностью предотвратить столкновение или хотя бы сильно снизить скорость. Оператор в тот момент смотрела в телефон, а машина начала реагировать за доли секунды до удара. Элейн Херцберг погибла: компьютер несколько секунд видел её на дороге, но не понял, что это человек.

Сталкер управлял машиной бывшей девушки

Жительница Австралии около полугода встречалась с автомехаником. Он помог ей купить Land Rover, поэтому знал данные автомобиля. Когда отношения начали разваливаться, мужчина подключил машину к приложению и стал получать её координаты. Кроме того, он мог удалённо запускать и глушить двигатель, открывать окна и управлять климат-контролем. Одновременно он следил за её телефоном с помощью специальных программ.

Однажды женщина проснулась и увидела, что бывший партнёр молча стоит у изножья кровати. По её словам, он сказал, что ей повезло: это всего лишь он, а не грабитель или кто-то, кто хочет причинить ей вред. Полиция нашла у мужчины записи о женщине и местах, где она бывала, а ещё список оружия с ценами. Он признал себя виновным в преследовании. Взламывать автомобиль ему не понадобилось: против владелицы сработали функции, придуманные для её же удобства.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Незнакомец заговорил через детскую камеру

В декабре 2019 года американка Эшли Лемей установила камеры Ring, чтобы присматривать за детьми, и одну из них повесила в спальне дочерей. Через несколько дней восьмилетняя Алисса зашла в комнату и услышала музыку, а потом из камеры раздался мужской голос. Незнакомец видел девочку в реальном времени, называл себя её другом и подначивал устроить беспорядок. В конце концов Алисса убежала за родителями.

В Ring заявили, что серверы компании не взламывали. По версии Ring, злоумышленники брали логины и пароли из утечек других сервисов и пробовали войти с ними в аккаунты Ring. Позже Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию в том, что она плохо защищала пользователей от таких атак. По данным ведомства, посторонние получили доступ к камерам десятков тысяч клиентов и через встроенную двустороннюю связь в том числе запугивали детей.

Смартфон журналистки превратили в шпиона

Доминиканская журналистка Нурия Пьера много лет расследовала коррупцию. Пользовалась она обычным смартфоном и ничего подозрительного не замечала. Позже специалисты Amnesty International изучили её телефон и нашли следы шпионской программы Pegasus. Выяснилось, что устройство заражали как минимум три раза в 2020–2021 годах. Эти выводы независимо подтвердили специалисты лаборатории Citizen Lab.

Pegasus не ворует пароли от соцсетей и не показывает рекламу. После заражения он может открыть оператору почти всё содержимое телефона: переписку, фотографии и другие данные. Некоторые версии программы проникали в смартфон без всяких действий владельца: не нужно было открывать подозрительную ссылку или что-то устанавливать. По сути, человек мог соблюдать все правила безопасности и всё равно носить в кармане устройство для слежки.

Читайте также: Что могут рассказать отпечатки пальцев о человеке и опасно ли их сдавать

Общая ловушка всех пяти историй

Почти ни в одной из этих историй дело не в одной случайной поломке. В случаях с Therac-25 и Uber люди положились на компьютер больше, чем на жалобы пациентов или собственное внимание. Land Rover и Ring пострадали от функций, которые придумали для удобства владельцев. История с Pegasus показывает, что даже осторожность не даёт полной защиты от хорошо оснащённого противника.

Другие интересные истории вы можете найти в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Из этих случаев можно вынести и практический вывод. История Ring показывает, что опасно использовать один пароль для разных сервисов. Также стоит время от времени проверять, у кого есть доступ к приложениям вашего автомобиля, камер и телефона. Если человек говорит, что техника ему вредит, его стоит выслушать, даже если на экране всё выглядит нормально.