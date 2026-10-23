Почему я больше не выбрасываю кофейную гущу: 6 способов использовать её дома

Раньше я выбрасывала кофейную гущу сразу после приготовления кофе, пока не узнала, что она может пригодиться для уборки. Ею можно отмыть жирную сковородку, убрать запах из холодильника и подправить царапины на деревянной мебели. По универсальности она уступает соде и лимону, но в нескольких делах заметно помогает.

Сковородки и кастрюли отмываются от нагара и жира

У гущи два полезных свойства сразу. Крупные частицы работают как мягкий абразив, то есть слегка шлифуют поверхность и снимают пригоревшую еду. Кроме того, кофе помогает растворять масляный налёт. Гущу относят к той же группе мягких абразивов, что и пищевую соду, поэтому её советуют даже для антипригарного покрытия и чугуна.

Налейте в сковороду тёплой воды с моющим средством, чтобы она заполнила от трети до половины посуды, и добавьте одну столовую ложку гущи. Аккуратно потрите поверхность мягкой губкой, без жёсткой стороны. Потом хорошо промойте и вытрите посуду, как обычно.

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Решётки духовки и гриля нужно замочить на 45 минут

Те же свойства помогают с самыми неприятными предметами на кухне: решётками от духовки и гриля. Смешайте одну-две столовые ложки гущи с тёплой водой прямо в раковине или в большом пластиковом пакете и опустите туда решётки.

Через 45 минут замачивания налёт снимается губкой или смывается под краном. Тереть по полчаса не придётся.

Сухая гуща забирает запахи в холодильнике

Неприятный запах иногда появляется даже в идеально чистом холодильнике. Сначала найдите и уберите его источник, а затем поставьте на полку небольшую миску или чашку с сухой кофейной гущей.

Обычно это объясняют так: азот в гуще вступает в реакцию с углеродом, поэтому запах нейтрализуется и впитывается. Объяснение даётся вместе с бытовыми советами, научных данных к нему не приводится. Но сам приём простой, и его легко проверить у себя на кухне.

Чеснок и лук перестают пахнуть на руках

После нарезки чеснока или лука запах долго держится на руках. Разотрите между ладонями небольшую ложку гущи, и запах уйдёт.

Есть и бонус: гуща работает как мягкий скраб и слегка отшелушивает кожу.

Паста из гущи маскирует царапины на дереве

Если деревянный стол или паркет поцарапали, гуща поможет освежить покрытие. Смешайте её с небольшим количеством воды или растительного масла, чтобы получилась густая паста, и нанесите на царапины.

Мягко вотрите пасту и оставьте её на 10–15 минут. Затем уберите остатки и отполируйте дерево сухой тканью. Если царапина всё ещё видна, повторите.

Гуща не даёт золе разлетаться при чистке камина

Выгребать золу из камина неприятно: даже если двигать совок очень медленно, пепел и пыль всё равно поднимаются облаком. Перед уборкой посыпьте золу гущей.

Гуща утяжелит мелкие частицы, поэтому золу будет проще собрать и выбросить, а пыли в комнате станет меньше.

Какая гуща подходит и как её хранить

Подойдёт и свежий молотый кофе, но свежий жалко. Я предпочитаю сначала сделать напиток, а уже использованную гущу пустить на уборку. Степень помола важна: чем крупнее частицы, тем лучше они чистят. Подойдут крупный или средний помол. От мелкого и очень мелкого толку мало, они слишком лёгкие и похожи на пудру.

Влажную гущу, которую не используете сразу, переложите в герметичный контейнер из пластика или стекла и поставьте в холодильник, иначе она может заплесневеть. Подпишите контейнер, чтобы его не перепутали с кофе для варки.

Есть и другой вариант — засушить, хотя он дольше. Есть разные способы. Я, например, сначала подсушивала дрип-пакет с кофе на блюдце, а затем высыпала гущу в открытую баночку, чтобы досыхала. Издание Better Homes and gardens предлагает застелить противень несколькими слоями газеты, разложить на ней влажную гущу и сверху положить ещё широкие полоски бумаги. Каждый день перемешивайте гущу и при необходимости добавляйте новые полоски, пока она не станет сухой на ощупь.