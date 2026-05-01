Правда ли, что Плутон снова станет планетой?

Если вы помните, как в школе учили девять планет, похоже, эту историю могут переписать. Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что поддерживает возвращение Плутону статуса полноценной планеты, и агентство уже готовит научные публикации по этому вопросу. Заявление прозвучало на фоне обсуждения бюджета, который может почти вдвое сократить научные программы NASA, и снова раскололо астрономическое сообщество. И это уже не первый раз, когда директор NASA настаивает, что Плутон это планета.

Что заявил глава NASA о статусе Плутона

Выступая 28 апреля 2026 года перед подкомитетом Сената по торговле, юстиции, науке и смежным агентствам, Айзекман открыто поддержал идею пересмотра классификации Плутона. Он не стал ограничиваться общими словами: по его словам, NASA уже готовит научные публикации, которые должны стать основой для дискуссии в научном сообществе.

Айзекман подчеркнул, что речь идет о координированной работе, а не о символическом жесте. Он заявил, что агентство хочет пересмотреть эту дискуссию и убедиться, что Клайд Томбо получит заслуженное признание. Томбо — американский астроном, открывший Плутон в 1930 году.

Важно понимать, что окончательное решение о планетарном статусе Плутона принимает не NASA, а Международный астрономический союз (МАС) — организация, которая и «понизила» Плутон двадцать лет назад. Но когда крупнейшее космическое агентство мира начинает готовить публикации в поддержку пересмотра, это создает серьезное давление на научное сообщество.

Почему Плутон перестал считаться планетой в 2006 году

Чтобы понять, почему заявление Айзекмана вызвало такой резонанс, стоит вспомнить, как Плутон потерял свой статус. МАС определил планету по трем критериям: она должна вращаться вокруг Солнца, быть достаточно массивной, чтобы принять сферическую форму, и расчистить свое орбитальное окружение от других объектов.

Плутон не выполнил третье условие, поскольку делит пространство в далеком поясе Койпера со множеством других карликовых планет. Пояс Койпера — это область ледяных тел за орбитой Нептуна, своего рода «космическая окраина» Солнечной системы.

Представьте себе восемь планет как крупных хозяев, которые полностью контролируют свои участки дороги: все камни и обломки на их пути либо поглощены, либо разогнаны. Плутон же, это скорее один из множества путников на многолюдной тропе, а не хозяин своего участка. Его масса составляет лишь 0,07 от суммарной массы других объектов на его орбите, тогда как Земля превосходит все, что находится на ее орбите, в 1,7 миллиона раз.

Но у сторонников Плутона есть контраргумент. Земля тоже делит орбитальное пространство с множеством астероидов, как и Юпитер, отмечают они. Так почему Плутон наказали за то, что прощают другим?

Открытие Эриды и цепная реакция в астрономии

Настоящим «убийцей» планетарного статуса Плутона стало открытие Эриды. Команда астронома Майка Брауна из Калтеха обнаружила в поясе Койпера объект, который оказался массивнее Плутона. Если Плутон — планета, рассуждали ученые, то и Эрида должна ею стать. А за ней, еще десятки похожих тел. Солнечная система рисковала обзавестись не девятью, а десятками планет.

В августе 2006 года МАС проголосовал за «понижение» Плутона. Голосованию предшествовала неделя дебатов, и рассматривались разные предложения, включая вариант, при котором Плутон оставался бы планетой, а Церера и Харон добавлялись к списку.

Решение критиковали за низкую явку: голосовали всего 424 астронома из примерно 10 000 профессиональных астрономов по всему миру. Этот аргумент до сих пор используют те, кто считает «понижение» Плутона нелегитимным.

Почему научное сообщество спорит о статусе Плутона

Заявление Айзекмана вызвало полярные реакции. Алан Стерн, главный научный руководитель миссии Новые Горизонты — зонда, который впервые сфотографировал Плутон вблизи, давно и последовательно выступает за возвращение ему планетарного статуса. Среди аргументов — сложная геология Плутона, тонкая атмосфера и геофизические характеристики, выявленные при пролете зонда в 2015 году.

На другой стороне — Майк Браун, профессор планетарной астрономии Калтеха, которого называют «убийцей Плутона». Он заявил, что пока администраторы NASA предаются ностальгии по временам, когда Плутон был планетой, настоящие ученые продолжат классифицировать объекты Солнечной системы так, чтобы это помогало нам понимать мир, в котором мы живем.

Многие астрономы не в восторге от того, что глава влиятельного ведомства пересматривает научное решение с помощью политического слогана. Фраза Айзекмана «Make Pluto A Planet Again» действительно перекликается с известным политическим лозунгом.

Впрочем, раскол в научном сообществе по этому вопросу существовал задолго до слов Айзекмана. Многие планетологи продолжают считать Плутон и другие карликовые планеты полноценными планетами. Спор идет не столько о Плутоне, сколько о самом определении: что такое планета и кто имеет право это определять.

Давайте разберемся: что такое карликовая планета?

Сокращение бюджета NASA и вопрос приоритетов

Заявление о Плутоне прозвучало в неоднозначном контексте. Бюджетный запрос на 2027 год предлагает сократить общее финансирование NASA на 23%, а научные программы — на 47%. По данным Планетарного общества, бюджет научного директората NASA предлагается уменьшить с 7,25 до 3,9 миллиарда долларов, а это крупнейшее сокращение науки в истории агентства. Если предложение будет реализовано, могут быть закрыты до 53 научных миссий, почти половина всего научного флота NASA.

Именно на этом фоне выделение ресурсов на пересмотр классификации Плутона выглядит, по мнению некоторых наблюдателей, странным приоритетом. Под угрозой оказывается и сама миссия New Horizons: она может попасть под сокращение, если предложенный бюджет будет одобрен.

Впрочем, Конгресс неоднократно отклонял глубокие сокращения научного бюджета NASA, и в этот раз сопротивление уже началось. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей предложил сохранить общий бюджет NASA на уровне 24,4 миллиарда долларов, фактически отвергнув запрос Белого дома.

Когда запустят телескоп Нэнси Грейс Роман

Помимо Плутона, Айзекман сообщил сенаторам, что космический телескоп Нэнси Грейс Роман может быть запущен раньше запланированного, в августе вместо сентября 2026 года. Этот телескоп предназначен для изучения темной энергии и поиска экзопланет, в том числе потенциально обитаемых миров.

Досрочный запуск — хорошая новость для NASA, которое давно критикуют за задержки и перерасход бюджета крупных проектов. Однако у некоторых это вызывает вопросы: не были ли пропущены важные этапы тестирования ради ускорения графика?

Слушания также стали площадкой для обсуждения успешной миссии Артемида 2 и планов по созданию постоянной лунной базы. Айзекман подтвердил намерение запустить миссию Space Reactor-1 Freedom к Марсу в 2028 году, это первое испытание ядерного реактора деления для питания межпланетного аппарата.

Все это формирует амбициозную картину: NASA одновременно пытается продвигать лунную программу, готовить марсианскую миссию, запускать новый телескоп и при этом пересматривать статус Плутона. Вопрос в том, хватит ли на все это ресурсов при сокращенном бюджете.

История с Плутоном — больше, чем спор о терминах. Она показывает, как научные классификации переплетаются с культурой, политикой и общественным вниманием. Для целого поколения Плутон был девятой планетой, и его «понижение» стало одним из самых обсуждаемых решений в истории астрономии. Вернет ли инициатива Айзекмана Плутону прежний статус, будет решать не NASA, а международное научное сообщество. Но сам факт того, что крупнейшее космическое агентство мира готовит аргументы в защиту маленькой ледяной планеты на краю Солнечной системы, гарантирует, что дискуссия в ближайшие месяцы станет только острее.

Материал был написан на основе Обзора бюджетного запроса на 2027 финансовый год для NASA.