15 привычек, которые кажутся нормальными, но раздражают окружающих

Ругань, громкие разговоры в кино и ковыряние в носу в людном месте невоспитанностью считают все. Но есть привычки, в которых мы не видим ничего плохого, а окружающим они мешают каждый день. Обычно дело не в плохом воспитании, а в том, что человек смотрит на ситуацию только со своей стороны. Ниже мы привели пятнадцать примеров и советы, как поступить вежливее.

Громкая связь в общественных местах

Когда человек в автобусе разговаривает по видеосвязи через динамик, все вокруг вынуждены слушать чужую беседу. То же относится к коротким видео, голосовым сообщениям и музыке без наушников. Специалисты по этикету советуют не включать внешние динамики в общественных местах, особенно в транспорте, ресторанах и магазинах. Исключения разумны: например, звук может быть нужен человеку с нарушением зрения. Вежливый вариант простой: надеть наушники, поднести телефон к уху или отойти туда, где разговор никого не побеспокоит.

Приход в гости раньше времени

Кажется, что прийти пораньше значит проявить пунктуальность. Но в гостях ранний визит иногда хуже небольшого опоздания: хозяева в это время готовят, переодеваются, убираются или просто отдыхают. Так что на домашнюю вечеринку раньше назначенного времени приходить не стоит. С деловыми встречами всё наоборот: там прийти чуть заранее обычно уместно. Если вы приехали рано, погуляйте рядом или напишите хозяевам и спросите, можно ли уже зайти.

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Взгляд в телефон во время разговора

Даже если вы на пару секунд проверили уведомление и продолжили слушать, собеседник может решить, что телефон вам интереснее. У психологов для этой привычки есть отдельное слово: фаббинг (от английского phubbing), то есть привычка отвлекаться на смартфон при живом общении. В исследовании 2021 года из журнала Computers in Human Behavior нашли связь между таким поведением в паре и более низкой удовлетворённостью отношениями.

Одно из объяснений такое: человек чувствует себя менее важным. При этом работа не доказывает, что все проблемы вызывает именно смартфон. Лучше убрать телефон, а если ответить нужно срочно, достаточно извиниться и предупредить об этом.

Замечания о чужой внешности

Фразы «Ты поправился» или «Выглядишь уставшим» звучат как забота, но воспринимаются как критика: человек и сам наверняка знает, что плохо спал или набрал вес. Даже похвала вроде «Ты похудела, теперь гораздо красивее» намекает, что раньше было хуже, а вес иногда меняется из-за болезни или стресса. Специалисты по этикету советуют без необходимости не оценивать чужую внешность, особенно вес, возраст и особенности тела. Если хочется сделать комплимент, отметьте то, что человек выбрал сам: одежду, украшение или причёску. Но и здесь учитывайте, насколько близко вы знакомы.

Вопросы о свадьбе и детях

Вопросы «Когда свадьба?» и «А детей когда?» на семейных праздниках многим кажутся безобидными. Но пара может годами безуспешно лечиться от бесплодия, кто-то недавно расстался, а кто-то просто не хочет обсуждать личную жизнь. То же касается зарплаты, кредитов и цен покупок: в близком кругу о деньгах говорят спокойно, а от малознакомого человека такие вопросы звучат как вторжение.

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Советы, о которых не просили

Друг жалуется на усталость, а вы тут же советуете ему сменить работу. Но возможно, он хотел просто выговориться. Психологи отмечают, что в непрошеном совете человек может услышать недоверие: будто сам он не способен разобраться. Психотерапевт Шэрон Мартин в материале для Psych Central пишет, что такие советы раздражают и могут выглядеть как попытка контролировать другого, даже если советчик искренне хочет помочь. Проще сначала спросить, нужен ли совет или человеку важно, чтобы его просто выслушали.

Перебивать и договаривать за собеседника

Когда вы заканчиваете чужую историю или подсказываете слово, о котором не просили, со стороны это выглядит как нетерпение: будто человек говорит слишком медленно, а ваша версия важнее. Особенно тяжело это даётся тому, кто волнуется, подбирает слова или рассказывает что-то личное. Обычно люди, которые часто перебивают коллег, нередко сами не замечают, как неприятно это выглядит. Дайте человеку договорить, а дополнение оставьте до паузы. Подсказывать слово стоит, только если без подсказки действительно не обойтись.

Вход в транспорт раньше выходящих

Кто спешит занять место и протискивается в двери, пока пассажиры ещё выходят, мешает всем, в том числе и себе. Дело не только в вежливости: когда люди сначала выходят, внутри становится свободнее и зайти проще, а встречное движение создаёт давку. Некоторые транспортные компании прямо просят пассажиров вставать сбоку от дверей и сначала выпускать выходящих. Это правило действует и в лифтах.

Рюкзак за спиной в давке

Владельцу большого рюкзака в вагоне удобно, а соседям приходится уворачиваться от его вещей. На каждом повороте рюкзак задевает людей, иногда по рукам и даже по лицу. В переполненном транспорте рюкзак лучше снять и держать перед собой или поставить у ног: так он занимает меньше места, и за ним проще следить.

Остановка в дверях и проходах

Человек выходит из магазина и сразу останавливается проверить телефон, а идущим сзади приходится тормозить, обходить его или сталкиваться с ним. Опаснее всего резко замирать сразу после эскалатора: люди позади продолжают ехать, и им может не хватить места. Компания, которая остановилась поговорить посреди узкого тротуара, тоже ничего плохого не делает, но пройти мимо трудно. Прежде чем остановиться, оглянитесь и отойдите в сторону. Без необходимости не задерживайтесь в дверях, на лестницах и у эскалатора.

«Мне только спросить» без очереди

Кажется, что ради одного вопроса стоять в длинной очереди не нужно. Но короткие вопросы есть и у других, и если каждый решит, что ему нужно всего несколько секунд, очередь перестанет работать. Это поведение даже изучали: в работе Cutting in Line: Social Norms in Queues 2011 года разбирали, как люди пытаются пройти вперёд, ссылаясь на срочность, и в примерах есть отговорка про короткий вопрос. Исключения бывают: экстренная ситуация, отдельное окно справочной или согласие тех, кто ждёт. Если справочной нет, дождитесь очереди или вежливо спросите у людей, не против ли они.

Чужие фото без разрешения

Вы выложили снимки с вечеринки, но кто-то из друзей мог не хотеть показывать, где и с кем он был и как выглядел в тот день. Особенно неприятно, когда публикуют неудачный кадр, отмечают на нём людей или добавляют геометку. Специалисты по этикету советуют спрашивать разрешение, прежде чем публиковать чужие фото и видео, и особенно внимательно относиться к снимкам детей. На отказ стоит реагировать спокойно. Этикет при этом не равен закону: юридические правила съёмки зависят от страны и обстоятельств, а вежливость означает уважение к желанию человека.

Незваный спутник на празднике

Вас позвали на день рождения, и вы решили прийти с девушкой или другом, уверенные, что хозяева будут рады. Но они рассчитывали на определённое число гостей, готовили еду и продумывали рассадку, а возможно, и вовсе не хотели в этот вечер знакомиться с новыми людьми. Иногда такой поступок прямо называют нарушением гостевого этикета, хотя хозяевам советуют не ставить неожиданного гостя в неловкое положение. Заранее спросите, можно ли прийти вдвоём, даже если ваш спутник обычно бывает на всех встречах.

Гигиена за обеденным столом

Зеркальце и помада, расчёска или зубочистка за столом многим кажутся обычным делом. Но в более официальной обстановке это считается невежливым: стол нужен для еды и общения, и соседям не обязательно смотреть, как кто-то приводит себя в порядок. Все это рекомендуется делать в уборной, и туда же лучше выйти, если нужно как следует высморкаться. При этом поправить выбившуюся прядь вполне нормально: всё зависит от обстановки и от того, мешает ли это окружающим.

Телефонный разговор на кассе

Кассир спрашивает, как вы будете платить и нужен ли пакет, а вы продолжаете разговаривать по телефону. Со стороны это похоже на неуважение к сотруднику, к тому же очередь задерживается, потому что вопросы приходится повторять. Говорить по телефону, пока вы выбираете покупки, можно, а продолжать разговор, когда вас обслуживают, невежливо. На время оплаты прервите звонок или попросите собеседника подождать, ответьте кассиру и поблагодарите его.

Почему мы не замечаем свою невежливость

Человек с громкой связью не думает, что мешает всему автобусу. Он думает о том, что ему неудобно держать телефон у уха. Обычно за этим стоят простые вещи: привычка, при которой мы перестаём замечать повторяющееся действие; собственное удобство, которое ощущается острее, чем неудобство незнакомцев; окружение, где все поступают так же; разные семейные представления о том, что прилично обсуждать.

Это не повод осуждать других: человек может плохо слышать, быть ограниченным в движениях, тревожиться или просто не знать местных обычаев. Обычно все сводится к трем принципам: уважению, вниманию к другим и честности, а конкретные правила со временем меняются вместе с обществом. Вежливость работает в обе стороны: публично отчитывать человека или устраивать скандал из-за мелкого нарушения порой куда некультурнее, чем само нарушение.

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Многие из этих привычек мы перенимаем в семье, причём часто незаметно для себя. Об этом наш материал «Какие привычки родителей мы считали странными, а теперь повторяем сами»: в нём мы разобрались, как детские наблюдения со временем становятся частью нашего поведения.