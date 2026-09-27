10 вещей, которые в Китае стоят в каждом доме, а у нас про них не знают

Когда смотришь, как живёт обычная китайская семья, бросается в глаза даже не техника или кухня, а всякие мелочи. Фрукты там моют специальным прибором, влажность проверяют по датчику, у входа стоит ряд одинаковых пенных тапок, а у двери висит ракетка от комаров. Для китайца всё это так же привычно, как для нас чайник на плите, а у нас про половину этих вещей мало кто слышал, хотя продаются они на AliExpress и стоят копейки. Я собрал десять таких бытовых штук и про каждую расскажу, откуда у китайцев эта привычка и стоит ли заводить её у себя.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ О ТЕХНОЛОГИЯХ

Ультразвуковая мойка для овощей, потому что пестицидов там боятся всерьёз

Страх пестицидов в Китае вполне бытовой, поэтому фрукты и овощи там часто моют не просто под краном, а прибором. Ультразвуковая мойка JIQI представляет собой шайбу размером 56 на 145 мм, которая помещается в ладонь. Наливаете в таз или миску 3–5 литров воды, кладёте туда яблоки, бросаете шайбу и жмёте кнопку на сенсорной панели. Дальше десять минут она пузырится и трясёт воду. Отдельная чаша не нужна, можно хоть в раковине мыть, а блок управления можно подвесить и мыть продукты прямо в пакете.

Режимов два: электролиз и ультразвук. Работает это на удивление хорошо, и обе очистки действительно справляются с грязью. А вот к цифрам продавца я бы отнёсся спокойнее: «более 99,9% бактерий» и «больше 90% пестицидов» звучат слишком красиво для прибора на 8 Вт, и проверить это на кухне никак не получится. Зато шайба защищена по IPX7, открытых контактов у неё нет, так что в воде ей ничего не угрожает. Кто-то пробовал отмывать ей полировальную пасту с 3D-печатных деталей, и там результат так себе, лучше, чем у других, но не идеально.

Ну и нужна ли она вам? Если вы и так моете фрукты с щёткой, вряд ли. А если хочется закинуть ягоды в таз и заняться своими делами, то за две с половиной тысячи это вполне себе рабочая штука, только в чудо-обещания про стерилизацию сильно не верьте.

Цена: 2 300 ₽

Купить мойку

Мини-рисоварка на одного, которая варит рис прямо в машине

Рис в Китае едят примерно так же, как у нас хлеб, поэтому маленькая рисоварка на одного стоит и в общаге, и в съёмной комнате. Рисоварка RMIER AR-1601 интересна тем, что питается от бортовой сети на 12–24 В, а штекер в прикуриватель лежит в комплекте. Засыпаете крупу, наливаете воду, втыкаете в прикуриватель и примерно через полчаса едите горячее прямо на стоянке. Для дальнобойщика или того, кто живёт в кемпере, это очень понятный сценарий.

Самое приятное, что панель у неё с русскими надписями: рис, каша, суп, лапша, подогрев. Есть цифровой дисплей с таймером и отложенный старт, так что можно всё загрузить заранее и включить к нужному времени. Чаша с антипригарным покрытием, а в коробке ещё мерный стаканчик, лопатка и паровая корзинка из нержавейки, то есть на пару тоже что-нибудь сделать получится. Рассчитана она на одного-двух человек, и это честная цифра, на семью её не хватит.

Дома, на мой взгляд, она не нужна, там обычная рисоварка удобнее. А вот в машину, на дачу без плиты или в долгую поездку за две тысячи это разумная покупка, потому что горячий обед в дороге обычно стоит заметно дороже.

Цена: 2 150 ₽ с купоном

Купить рисоварку

Термопот Mijia, потому что горячую воду там пьют просто так

Привычка пить горячую воду просто так, без чая и без повода, у китайцев почти национальная, поэтому на столе у них часто стоит большой кувшин-термос с кипятком на весь день. Термопот MIJIA как раз из этой серии: объём 1,5 или 2 литра на выбор, горячее он держит выше 65 градусов сутки, холодное ниже 12 градусов тоже сутки. Налили кипяток утром и до вечера пьёте чай, не включая чайник.

Важный момент, чтобы потом не было обидно: сам он воду не кипятит, это именно термос, а не электрочайник. Зато сделан он удобно. Колба внутри из нержавейки 316L, горловина широкая, так что мыть можно прямо под краном. Наливать можно одной рукой, нажав на ручку-рычаг, носик не брызгает и не капает, а если кувшин перевернуть, он не протечёт. Крышка открывается двумя пальцами, но случайно не откроется (что при детях в доме, согласитесь, приятно).

Я бы поставил такой на рабочий стол, потому что бегать к чайнику по пять раз за день надоедает, а тут кипяток всегда под рукой. За две с половиной тысячи это не импульсная покупка, но вещь на годы.

Цена: 2 550 ₽

Купить термопот

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Датчик влажности Mijia, на который там смотрят как на прогноз погоды

Влажность в квартире в Китае отслеживают так же привычно, как у нас погоду за окном, и такой прибор стоит там примерно в каждой второй квартире. Термогигрометр MIJIA совсем крошечный, меньше ладони, и показывает на экране температуру и влажность крупными цифрами, а рядом рисует смайлик, по которому сразу понятно, комфортно в комнате или нет. Внутри стоит датчик Sensirion, одной батарейки CR2032 хватает примерно на год, а цифры нормально читаются под любым углом.

При этом он не только показывает цифры. Через приложение Mi его можно связать с увлажнителем, и тот сам включится, когда воздух пересохнет, а при жаре так же можно запустить кондиционер. Подключается он быстро и сразу подтягивает обновление. На изменения реагирует шустро, влажность меняется почти мгновенно, стоит только взять его в руки. Правда, два одинаковых датчика в одной комнате могут показывать чуть разные цифры, так что точность «до десятой» я бы воспринимал условно.

И учтите, что батарейки в коробке нет, её придётся купить отдельно, а инструкция на китайском. Но за четыреста пятьдесят рублей это самая понятная вещь в подборке. Повесил на стену в детской на наклейку из комплекта, и зимой, когда батареи сушат воздух, видишь, что пора включать увлажнитель.

Цена: 450 ₽

Купить датчик

Пенные тапки EVA, которые выдают каждому гостю у двери

В уличной обуви по дому в Китае не ходят, поэтому у входа обычно стоит стопка одинаковых мягких тапок для хозяев и гостей. Тапочки из ЭВА как раз такие: слайды из толстой мягкой пены с широкой закрытой перемычкой через носок и открытой пяткой. Подошва высокая, снизу рифление ёлочкой, и заявлены они как нескользящие. Воды не боятся, так что можно из душа сразу в них, а летом и на пляж.

Ощущение у них правда такое, будто стоишь на подушке: очень мягкие и очень лёгкие. Цветов пять, от чёрного и белого до розового, жёлтого и оливкового, а размер выдавлен прямо на подошве. Главное, что стоит знать: сетка у них маломерит, поэтому берите на один-два размера больше. С 37-м размером нормально садится пара 38–39, а тем, кто носит 41–42, подходит свой размер. И ещё (это уже бонусом): если у вас дома кошка, прячьте их, потому что кошки эти тапки почему-то обожают грызть.

За четыреста пятьдесят рублей я бы взял сразу несколько пар разных цветов, чтобы гости не путались. Привычка, кстати, хорошая, потому что пол после такой замены обуви нужно мыть заметно реже.

Цена: 450 ₽

Купить тапочки

Электрическая ракетка от комаров, которая висит у двери в каждой южной квартире

Южнее Пекина такая штука висит у двери почти в каждой квартире, а у нас про неё знают единицы, хотя комары у нас ничуть не хуже. Электрическая мухобойка-ракетка устроена просто: сетка под током, жмёте кнопку на ручке, загорается красный индикатор, машете в сторону комара, и он сгорает с характерным щелчком. Длина ракетки 46 сантиметров, диаметр сетки 18, питается она от двух пальчиковых батареек.

Никакого запаха спиралей и фумигаторов, а чтобы вы сами случайно не схватились за токоведущую сетку, снаружи стоят два защитных слоя. Работает она ровно так, как обещано: летающих насекомых уничтожает, а заодно можно отрабатывать теннисный замах (подача, удар слева, всё как положено). Правда, мелких плодовых мушек она не ловит, они проскакивают. И размер у неё скромнее, чем у похожих ракеток из обычных магазинов, так что прицеливаться придётся чуть точнее.

Батарейки в комплект не кладут, их нужно купить заранее. Но за пятьсот рублей это, на мой взгляд, лучший способ вечером на даче разобраться с комаром, который не даёт уснуть, и ещё немного развлечься.

Цена: 500 ₽

Купить ракетку

Ланч-бокс с подогревом, чтобы не стоять в очереди к микроволновке

Обед из дома в Китае часто греют прямо в коробке, так что очередь к офисной микроволновке там не нужна. Электрический ланч-бокс подключается проводом к розетке или к прикуривателю, внутри у него чаша из нержавейки 304 на литр, а весит он 580 граммов. Заявлено, что за 15–35 минут еда прогревается до постоянных 70 градусов, крышка закрывается на две защёлки, а в комплекте есть вилка, ложка и палочки.

На деле он греет сильнее, чем пишет продавец: через полчаса коробка уже обжигает, а в ней даже получается пожарить яйца минут за двадцать, то есть это скорее маленькая плитка, чем подогреватель. Прогревается еда ровно, сверху донизу, без холодных середин, и не пересыхает, как в микроволновке. Минус тот же, что у любой такой коробки: включать её надо заранее, потому что за пять минут до обеда она ничего не нагреет.

И внимательно выбирайте вариант вилки, потому что вместо 220 вольт иногда присылают версию на 110, а она в наших розетках бесполезна. В воду её целиком не окунайте, только протирайте чашу. За тысячу рублей для офиса или водителя это очень практичная вещь.

Цена: 1 250 ₽

Купить ланч-бокс

Термос-заварник с отсеком для чая: идея отличная, исполнение подвело

Без термоса с чаем китаец на работу не выходит, для них это то же, что для нас кружка кофе по дороге. Термос TCJJ на 500 мл сделан по той же схеме: сверху прозрачный отсек, куда засыпают чайный лист, внутри ситечко из нержавейки. Переворачиваете термос, вода заливает листья и заваривается, ставите обратно и пьёте чай без листьев во рту. Фильтр снимается, и тогда это просто бутылка для воды, а для переноски есть ремешок.

Но тут придётся быть честным: этот конкретный термос получился слабым. При переворачивании, то есть ровно в тот момент, ради которого его покупают, он протекает, иногда сразу, иногда через пару минут, а в дороге может подтекать и при ходьбе. Тепло он тоже держит плохо: обещанные шесть часов на деле превращаются в пару часов, после которых кипяток становится тёплым. Отсек для заварки из пластика, а не из стекла, реальный объём около 400 мл, а пластиковое кольцо на ремешке может отвалиться сразу после распаковки.

Поэтому я его показываю скорее как пример привычки, которую стоит перенять, чем как покупку. Сама идея заварника в термосе классная, но за семьсот пятьдесят рублей вы получаете термос, который не выдерживает собственной главной функции, так что я бы поискал модель поприличнее.

Цена: 800 ₽

Купить термос

Сушилка для обуви вместо батареи и газеты

В Китае из-за дождей и влажности обувь сушат почти каждый вечер, поэтому там есть отдельный прибор, а у нас по-прежнему батарея и скомканная газета. Сушилка для обуви Sothing Zero-One выглядит как две плоские пластины, которые вставляются прямо в кроссовки или ботинки и включаются в розетку. Греют они по всей поверхности через множество отверстий, нагрев PTC с постоянной температурой, мощность всего 20 Вт, а корпус из огнестойкого пластика.

Греют они добротно, провода нормального сечения, пайка внутри аккуратная. Правда, нагрев неравномерный: одна сторона разогревается градусов до 70, другая примерно до 40. А для обуви 46-го размера пластины маловаты, выглядят в ботинке как детские. Главная претензия в другом: на фото переключатель с таймером висит на проводе, а приходить может вариант, где он сделан прямо на вилке. Провод короткий, около 80 сантиметров, с китайской вилкой, и переходник кладут не всегда, так что его стоит купить заранее.

Если вы не боитесь, что модель может немного отличаться от картинки, то за тысячу рублей это вполне себе разумная вещь на осень и зиму. Вставил на ночь в мокрые кроссовки, а утром они сухие и без запаха сырости, и никаких газет.

Цена: 1 250 ₽

Купить сушилку

Импульсный массажёр для шеи, который в китайском офисе носят как воротник

В китайском офисе такую скобу на шее можно увидеть у каждого второго, а у нас она пока экзотика. Массажёр для шеи CAMMUO надевается на шею как воротник, прижимает к ней четыре головки с подогревом до 42 градусов и бьёт слабыми импульсами по мышцам по технологии TENS. Режимов шесть, от разминания до постукивания, уровней интенсивности девять, сеанс длится 15 минут, после чего массажёр сам выключается. Управление тремя кнопками сбоку, с голосовыми подсказками, аккумулятор заряжается по USB за пару часов.

Но давайте сразу проясним: массажем в привычном смысле это назвать сложно, ощущения скорее как на физиопроцедуре в поликлинике, где кладут электроды и потихоньку щекочут током. Кожу слегка покалывает, а головки нагреваются так, что становятся прямо горячими. Кому-то это приятно, а кому-то совсем нет, вплоть до того, что половина семьи надевать его отказывается. Поэтому начинать лучше с самого слабого уровня.

И при заказе смотрите на вариант: есть модель с четырьмя головками и подогревом, а есть с двумя, и описание выше относится к первой. За восемьсот рублей это недорогой способ понять, подходят ли вам микротоки, а если подходят, будет чем снять зажим после рабочего дня. Похожие бытовые находки я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX, а в комментариях напишите, какую из этих китайских привычек вы бы завели у себя.

Цена: 800 ₽

Купить массажёр

❗️ЧИТАЙ HI-NEWS.RU В МАКС — ВСЕ НОВОСТИ О ТЕХНОЛОГИЯХ ТЕПЕРЬ И ТАМ

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN