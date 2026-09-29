10 товаров с AliExpress, которые покупают тысячи людей, а вы про них не слышали

На AliExpress есть целый пласт товаров, которые никто не обсуждает и не снимает на них распаковку, а у них тысячи и десятки тысяч заказов. Это не гаджеты и не новинки, а копеечные мелочи вроде тряпочки для очков, мешка для стирки или крошечного зажима для провода, и в обычной жизни вы их почти не видите: у знакомых дома они не лежат, в магазине у кассы их тоже нет. При этом кто-то берёт их пачками и потом заказывает снова. Мне стало интересно, почему так, поэтому я собрал десять таких вещей, от сотни рублей до двух с небольшим тысяч, и для каждой разобрался, за что её покупают и стоит ли вам повторять за этими десятками тысяч человек.

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Салфетки из микрофибры, чтобы наконец перестать тереть очки футболкой

Начну с самой скучной вещи в подборке, которую при этом заказали уже больше четырёх тысяч раз. Набор салфеток XizeHOM — это восемь тряпочек из микрофибры по 20 на 20 сантиметров, каждая в своём пакетике, и нужны они ровно для одного: протирать очки, экран телефона, ноутбука или объектив, не оставляя разводов. Причём насухо, без всяких спреев, потому что микрофибра сама снимает жир и отпечатки пальцев.

Казалось бы, ну тряпочка и тряпочка, но у нас большинство до сих пор протирает очки краем футболки или бумажной салфеткой, а потом удивляется, почему по стёклам размазано. Здесь же ткань плотная, продавец заявляет, что на треть толще обычных, а края обрезаны зигзагом и оплавлены, так что они не осыпаются нитками. Стирать их можно хоть в машинке, хоть руками, но только без порошка и без сушилки, иначе микрофибра перестанет работать. А серую салфетку из набора фотографы могут использовать ещё и для настройки баланса белого (хотя, на мой взгляд, это уже скорее приятный бонус, чем причина покупать).

В комплект продавец кладёт ещё четыре спиртовые салфетки, а сами тряпочки из набора быстро расходятся по семье: восемь штук — это как раз по одной в очечник, в сумку, на рабочий стол и в машину, и ещё останется раздать. За такие деньги это, пожалуй, самый очевидный пункт подборки, повторять за четырьмя тысячами покупателей тут точно стоит.

Цена: 450 ₽

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Сто открывалок-брелоков с гравировкой, которые берут на свадьбы

Вот тут я сначала не понял, зачем кому-то сразу сто открывалок, а потом всё встало на место. Алюминиевые открывалки-брелоки продаются набором сразу по сотне штук, у каждой есть кольцо для ключей, а продавец бесплатно наносит лазерную гравировку, если заказывать от пятидесяти. То есть это не столько инструмент, сколько сувенир: на открывалке пишут имена молодожёнов и дату свадьбы и раздают гостям на память, и таких заказов набралось уже около трёх тысяч.

Цветов девять, от чёрного и серебристого до розового и оранжевого, так что можно подобрать под оформление праздника или смешать все сразу. Если своего логотипа нет, продавец даст выбрать готовую иконку и шрифт из списка, а сам макет согласовывается с ним до оплаты, и присылает он эскиз на проверку. Это важный момент, потому что переделывать сто штук потом никто не будет.

При этом имейте в виду, что в такой большой партии пара-тройка штук может прийти с браком, так что гостей лучше считать с запасом. Ну а в остальном это вполне себе рабочий вариант для свадьбы, корпоратива или спортивного клуба: открывалка на ключах живёт годами, в отличие от магнитика, который выбрасывают через неделю, и о празднике напоминает каждый раз, когда кто-то открывает бутылку.

Цена: 2 250 ₽ с купоном

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Сетчатые мешки для стирки, после которых носки больше не пропадают

Двадцать тысяч заказов у мешка из сетки — это, на мой взгляд, самый показательный пункт подборки. Сетчатые мешки для стирки — это вещь, которая в Китае, по сути, есть в каждом доме, а у нас до сих пор считается чем-то необязательным. Складываете внутрь бюстгальтеры, колготки или носки, застёгиваете молнию и кидаете мешок прямо в барабан, а дальше машинка стирает как обычно.

Смысл в том, что деликатные вещи внутри не растягиваются, не цепляются косточками за барабан и не наматываются на соседние джинсы, а носки не теряются где-то в резинке люка (куда они вообще деваются, я так и не понял, но с мешком эта проблема исчезает). Размеров четыре, от маленького 25 на 30 сантиметров до большого 50 на 60, продаются поштучно или набором из четырёх, и после стирки мешок складывается плоско и почти не занимает места.

Продавец отдельно упирает на мелкую ячейку сетки и двойной бегунок молнии, и это не пустые слова, потому что именно в этих местах дешёвые мешки обычно и сдаются. Эти же спокойно переживают стирку на 1400 оборотах и не теряют форму, а молнии у них прочные. Так что если у вас дома кто-то носит бюстгальтеры с косточками, это одна из самых полезных покупок в подборке.

Цена: 500 ₽

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Массажёр-осьминог, от которого по голове бегут мурашки

Эту штуку вы наверняка видели хотя бы раз, но вряд ли знаете, что её заказали уже пять тысяч раз. Массажёр для головы в форме осьминога — это ручка с витым узором и деревянным шариком на конце, от которой вниз расходятся гибкие проволочные щупальца с мягкими шариками на кончиках. Держите его за ручку, опускаете на макушку и водите вверх-вниз, а щупальца сами облегают голову.

Никаких батареек и моторчиков тут нет, всё работает руками, а эффект простой: по коже головы сразу бегут мурашки, и это действительно расслабляет. Продавец, правда, пишет ещё про улучшение кровообращения и акупунктурные точки, но я бы на это особенно не рассчитывал, это скорее приятный массаж, чем лечение. Зато у него есть честное прозвище «экстрактор души», и, по-моему, оно описывает ощущения точнее любых медицинских слов.

Цвет ручки приходит случайный, так что выбирать не получится. Но за такие деньги это не та покупка, над которой стоит думать: обычно его берут ради смеха, дают попробовать гостям, а потом оказывается, что вернуть его обратно никто не хочет.

Цена: 150 ₽

Купить массажёр

Силиконовые крышки-растяжки вместо пищевой плёнки

Идея здесь хорошая, а вот исполнение, скажем так, на любителя. Силиконовые крышки-растяжки продаются набором из шести штук разного диаметра, от 6,5 до 24 сантиметров, и натягиваются на миску с салатом, кастрюлю, кружку, банку с соком или даже на половинку арбуза. Вместо того чтобы каждый раз отматывать плёнку, вы натягиваете крышку, убираете всё в холодильник, а потом просто моете её и используете снова. Заказали их уже около трёх с половиной тысяч раз.

В холодильник их ставить можно, в микроволновку тоже, а на квадратные ланчбоксы они натягиваются не хуже, чем на круглые миски. Правда, есть нюанс: приходят они слипшимися в стопку, и разделять их надо аккуратно, предварительно замочив в тёплой воде на пару минут, потому что если тянуть насухо, тонкий материал может порваться.

И вот про материал стоит сказать честно. Крышки тонкие, на кружке держатся плотно, а на кастрюле уже слабее, в наборе может попасться пара штук с мелкими дырочками, а при сильном растяжении силикон белеет, что намекает на наполнители. Так что за такие деньги это вполне себе годная мелочь для холодильника, но я бы не ждал от неё качества дорогих силиконовых крышек и разогревал бы еду всё-таки под обычной.

Цена: 200 ₽

Купить крышки

Прозрачные крючки на клею для тех, кому нельзя сверлить стены

Если вы снимаете квартиру, то наверняка знаете, как хозяева относятся к новым дыркам в стене. Прозрачные самоклеящиеся крючки решают этот вопрос: снимаете защитную плёнку, прижимаете площадку 5 на 5 сантиметров к стене или плитке и вешаете ключи, полотенце, лопатку, пакет для мусора или наушники. Основа прозрачная, так что на стене её почти не видно, и таких крючков разошлось уже около семи тысяч наборов.

Продаются они по пять, десять или двадцать штук, сделаны из полипропилена и, по заявлению продавца, снимаются без следов клея, если перед этим прогреть их феном. Держатся они хорошо, в том числе на кухонной плитке рядом с мойкой, где всё время мокро.

Правда, у дешёвых наборов есть знакомая беда: часть крючков может прийти кривовато приклеенной к площадке или вовсе отломанной, так что лучше сразу брать набор побольше, с запасом. А вешать на них я бы советовал то, что действительно лёгкое, вроде ключей и полотенец, а не сковородку, и тогда вопросов к ним не будет.

Цена: 300 ₽

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Аккумуляторный обдув вместо баллончиков со сжатым воздухом

Это самый дорогой пункт подборки и, на мой взгляд, один из самых разумных. Воздуходувка icanzuo размером примерно с фен выдувает пыль из клавиатуры, системного блока, вентиляторов ноутбука и прочих узких щелей, а работает от встроенного аккумулятора, так что никаких баллончиков со сжатым воздухом больше не нужно. Заказов у неё уже около шестнадцати тысяч, и я понимаю почему: баллончик в магазине стоит сотни рублей и заканчивается очень быстро, а эта штука просто заряжается по USB от ноутбука, пауэрбанка или прикуривателя.

Мотор раскручивается до 40 000 оборотов в минуту, и поток воздуха получается сильный, около 28 метров в секунду, так что пыль из радиатора вылетает облаком. В комплекте две насадки, щётка и круглое сопло, а включается она удержанием кнопки на рукоятке в течение трёх секунд, чтобы случайно не сработала в сумке. Статического электричества она не создаёт, поэтому дуть на плату можно спокойно.

Аккумулятор тут на 8000 мА*ч, работает она около 19 минут на низкой скорости, а заряжается долго, часов пять с половиной, так что на чистку компьютера хватает с запасом, но про зарядку заранее лучше не забывать. Коробка может приехать помятой, поэтому насадки стоит проверить сразу. А в целом, если вы хотя бы раз в пару месяцев чистите компьютер, она отобьётся быстрее, чем кажется.

Цена: 1 300 ₽

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Складные мини-ножницы, которые живут на связке ключей

Этих ножниц вы у людей почти не видите, потому что они прячутся на связке ключей или в кармане сумки, а заказали их уже около шести тысяч раз. Складные ножницы YIYUEQIANLI в сложенном виде превращаются в маленький брусок длиной 47 миллиметров, лезвия при этом уходят внутрь, так что в кармане они ничего не порежут. Раскладываются они одним движением пальцев, а сбоку стоит круглая кнопка-фиксатор, которая держит всю конструкцию.

И вот тут начинается их главная польза: срезать бирку с новой футболки, подрезать торчащую нитку или вскрыть упаковку, которую зубами не взять. Бумагу и нитки они режут хорошо, а вот что-то плотнее я бы ими резать не стал, всё-таки размер у них совсем игрушечный. Закрываются они немного туго, но это скорее к лучшему, потому что сами в кармане не раскроются.

На корпусе есть цепочка из шариков, чтобы повесить их на ключи или сумку (хотя, на мой взгляд, она тут не очень нужна, и без неё ножницы спокойно лежат в кошельке). Цветов несколько, все пастельные, от мятного до сиреневого, продаются по одной штуке, и за такие деньги их проще взять сразу пару: одни на ключи, другие в дорожную сумку.

Цена: 150 ₽

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Кабельные зажимы, чтобы зарядка перестала падать за стол

Тридцать пять тысяч заказов у пластикового кубика размером с ноготь — это рекорд подборки, и, если честно, я даже не удивлён. Кабельные зажимы на клею клеятся по краю стола, на стену или в машину, а в них заправляется провод от зарядки, лампы или наушников. После этого кабель больше не соскальзывает за стол каждый раз, когда вы отключаете телефон, и не валяется по полу, а на всё это уходит буквально минута.

Они совсем маленькие, около 14 миллиметров в основании, держатся на двустороннем скотче и клеятся на дерево, металл, стекло, пластик и даже обои. Перед этим поверхность лучше протереть спиртом и прижать зажим секунды на три, тогда держится он действительно хорошо. Цветов три, чёрный, белый и прозрачный, причём прозрачные сделаны из пластика потвёрже, а цветные гибче.

Правда, рассчитаны они на тонкие кабели, примерно от 2 до 6 миллиметров, так что под толстый антенный провод их лучше не брать: он просто деформирует зажим и со временем оторвёт его от основания. А вот для обычных зарядок это ровно то, что нужно, и продаются они наборами по 10, 20 или 50 штук, так что хватит на весь дом.

Цена: 350 ₽

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Нано-лента, которую можно отклеить, помыть и приклеить снова

Про эту ленту обычно знают только те, кто её уже купил, а таких набралось около тридцати двух тысяч. Прозрачная нано-лента — это двусторонний скотч из PET, который режется ножницами на куски любой длины, липнет к гладким поверхностям и держит на стене крючки, рамки, органайзеры или держатель для телефона в машине. А главное её отличие от обычного двустороннего скотча в том, что снимается она без следов и её можно использовать повторно.

Если лента запачкалась или перестала липнуть, её достаточно помыть водой и дать высохнуть, после чего она снова клеит. Держит она на стекле, плитке, дереве, пластике, металле и мраморе, запаха у неё нет, а в комплекте один или два рулона. Причём она заметно гибче, чем фирменные ленты от 3M, так что на неровные предметы ложится проще.

При этом ограничения у неё серьёзные, и продавец сам про них пишет: на крашеные, шершавые, влажные стены и обои её клеить не стоит, держать там она не будет. Рулон иногда приходит намотанным неровно, и клей немного вылезает по краям, но на работу это особо не влияет. Так что за такие деньги это стоит держать дома хотя бы ради того, чтобы повесить пульт на бок тумбочки, а похожие полезные мелочи я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. Ну и напишите в комментариях, про какую из этих десяти вещей вы узнали только сейчас.

Цена: 100 ₽

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