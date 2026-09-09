Почему собаки крутятся перед туалетом? И ещё 9 удивительных фактов о них

Кажется, про собак мы знаем всё: они виляют хвостом, любят мячики и смотрят на нас грустными глазами, когда хотят кусочек со стола. Но даже у самого обычного пса есть секреты, о которых большинство хозяев не догадываются. Мы собрали десять фактов, от которых сначала удивляешься, а потом начинаешь по-новому смотреть на своего питомца. Среди них есть анатомические странности, мировые рекорды и даже забавные физические аномалии.

Щенячий взгляд появился не случайно

Тот самый взгляд, перед которым невозможно устоять, не всегда был в арсенале собак. За тысячи лет жизни рядом с человеком у них развились особые мышцы вокруг глаз, которые позволяют поднимать внутренний край бровей вверх и сводить их к переносице. Именно это движение делает морду похожей на лицо расстроенного или просящего человека.

Зачем это понадобилось? Скорее всего, чтобы лучше общаться с нами: собака, которая умеет «делать глаза», получает больше внимания и заботы. Некоторые шутят, что собаки просто научились нами манипулировать. Возможно, так и есть, но попробуйте отказать псу, который смотрит на вас с таким выражением.

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Три странности собачьего тела

Ошейник собаки носят постоянно, а вот ключиц у них, по сути, нет. У человека ключица соединяет плечо с грудной клеткой и работает как жёсткая распорка. У собаки лопатки держатся на теле только за счёт мышц и связок. Крошечные зачатки «ключиц» у них всё же есть, но это хрящевые пластинки меньше сантиметра, которые ни с чем не соединяются. Зато благодаря такому устройству плечи собаки двигаются очень свободно, что удобно для бега.

Вторая странность: у каждой собаки есть пупок. Просто найти его непросто. Как и у большинства млекопитающих, это след от пуповины, которая связывала щенка с матерью. После родов мать обычно перекусывает пуповину, оставшийся кусочек подсыхает и отпадает через несколько дней. Но если у человека остаётся круглая ямочка или выпуклость, то у собаки пупок выглядит как небольшой овальный шрам, который прячется под шерстью на животе.

Третий факт хозяева обсуждают редко, но он вполне научный: у кобелей в половом органе есть настоящая кость. У людей такой нет, а у собак это обычная часть скелета.

Мировые рекорды: 29 лет жизни и шесть мячей во рту

Самой долгоживущей собакой в истории официально признана австралийская пастушья собака по кличке Блюи. Она прожила 29 лет и 5 месяцев. Её взяли щенком в 1910 году, и почти 20 лет она работала: пасла коров и овец на австралийской ферме. Для собаки это примерно как для человека дожить до полутора сотен лет и большую часть жизни трудиться.

Есть рекорды и повеселее. Золотистый ретривер Финли из штата Нью-Йорк умудрился одновременно удержать в пасти шесть теннисных мячей. Достижение официально зафиксировали в феврале 2020 года, и оно попало в Книгу рекордов Гиннесса.

А собака по кличке Саванна стала первой в истории, кто задокументированно обошёл пешком вокруг света. Она путешествовала вместе со своим хозяином, который начал кругосветный поход один, а через несколько месяцев взял из приюта щенка. Дальше они шли вдвоём: семь лет, шесть континентов. Финишировали в мае 2022 года, когда Саванне было семь лет. Её хозяин при этом стал лишь десятым человеком, чей пеший обход планеты задокументирован, а Саванна среди собак оказалась первой.

Собаки ходят в туалет в направлении магнитного поля Земли

Этот факт звучит как шутка, но за ним стоят два года наблюдений за 70 собаками 37 разных пород. Животных отпускали свободно гулять и записывали, как они располагаются, когда справляют большую нужду. Выяснилось, что собаки предпочитают вставать вдоль оси север–юг, то есть примерно так, как показывает стрелка компаса.

Ещё интереснее другое: направления восток–запад собаки избегали вовсе. Получается, что они каким-то образом чувствуют магнитное поле Земли и реагируют на его изменения. Почему это происходит и зачем собакам такая чувствительность, пока никто не знает. Так что если ваш пёс долго крутится на месте перед тем, как присесть, возможно, он просто ищет север.

Собаки тоже сгорают на солнце

Шерсть кажется надёжной защитой от солнца, но это не совсем так. Обгореть может почти любая собака, а особенно рискуют питомцы с короткой или светлой шерстью и бледной кожей. Уязвимые места — нос, уши, живот и участки, где шерсть редкая.

Лучшая защита самая простая: не оставлять собаку надолго под прямым солнцем в жаркие часы и следить, чтобы у неё была тень. Если пёс много времени проводит на улице летом, стоит спросить у ветеринара про специальный солнцезащитный крем для собак. Обычный человеческий использовать не стоит без консультации: собака его наверняка слижет.

Чинук: порода, которой почти не стало

Последний факт про породу, о которой большинство никогда не слышало. Чинук — ездовая собака, выведенная в американском штате Нью-Гэмпшир в начале XX века. В какой-то момент во всём мире оставалось всего 125 чинуков, и порода стояла на грани исчезновения.

Сегодня чинуки всё ещё одна из самых редких пород планеты: в год рождается лишь около 150 щенков. Для сравнения, лабрадоров и немецких овчарок ежегодно появляются десятки и сотни тысяч. Так что если вам когда-нибудь встретится чинук, знайте: это большая удача.

Собаки живут рядом с нами тысячи лет, а мы до сих пор не разобрались в них до конца. Зачем им чувствовать магнитное поле, почему их брови стали такими выразительными и что ещё они умеют, о чём мы не догадываемся?