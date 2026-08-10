5 лучших фильмов о призраках, которые стоит посмотреть

Хороший фильм о призраках пугает не самим появлением мертвеца, а ощущением, что привычный мир вдруг перестал подчиняться знакомым правилам. Пустой дом начинает жить своей жизнью, близкие люди ведут себя странно, а то, чего не должно существовать, оказывается совсем рядом. Именно поэтому лучшие истории о потустороннем работают по-разному: одни давят атмосферой, другие превращают семейный уют в кошмар, а третьи неожиданно заставляют сопереживать призракам. Неудивительно, что одни люди любят фильмы ужасов, а другие стараются держаться от них подальше. В этой подборке — пять картин, которые заметно повлияли на жанр и до сих пор не теряют своей силы.

«Сияние» (1980) — эталон психологического ужаса

Первое место занимает картина Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга. «Сияние» превращает горный отель в ловушку для семьи, где писатель Джек Торренс (Джек Николсон) постепенно сходит с ума, оставшись зимним смотрителем в пустующем «Оверлуке».

Сила фильма — в ощущении огромной пустоты, когда даже в безлюдном коридоре мерещится чужое присутствие. Кубрик одним из первых активно использовал стедикам — систему стабилизации камеры, чтобы буквально протащить зрителя по бесконечным коридорам отеля. Знаменитую сцену, где мальчик Дэнни катается на трёхколёсном велосипеде, снимали камерой в паре сантиметров от пола — оператор ехал за ним в специальной коляске.

На фоне всего этого кошмара есть и одна тёплая деталь: юный актёр Дэнни Ллойд не знал, что снимается в хорроре. Кубрик сказал ему, что это драма, чтобы уберечь ребёнка от жутких сцен. Мальчик узнал правду только спустя годы.

«Полтергейст» (1982) — как обычный дом становится ловушкой

На втором месте — фильм, показавший, что страшно может быть и в уютном пригородном доме. Причём дома с привидениями пугают и притягивают людей не только в кино. «Полтергейст» превратил телевизионные помехи в детский кошмар: духи приходят к семье Фрилинг прямо через экран телевизора.

Фильм начинается почти по-доброму — призраки кажутся забавными и безобидными. Но ближе к финалу они показывают истинное лицо, а знаменитая фраза маленькой Кэрол-Энн «Они здесь…» стала одной из самых узнаваемых в жанре. Режиссёром был Тоб Хупер, но влияние продюсера Стивена Спилберга заметно во многих сценах.

Самый жуткий факт связан не с сюжетом, а со съёмками. В сцене с бассейном использовали настоящие человеческие скелеты: они оказались дешевле бутафорских. Актрисе Джобет Уильямс сообщили об этом уже после окончания съёмок.

А ещё «Полтергейст» и «Инопланетянин» выросли из одного заброшенного проекта Спилберга и вышли в прокат с разницей всего в неделю летом 1982 года. То лето даже прозвали «летом Спилберга».

«Привидение» (1990) — призрак, который заставляет плакать

На третьем месте — фильм, показавший, что мистика может быть невероятно нежной. «Привидение» соединило романтику, триллер и потусторонний сюжет: банкира Сэма убивают, но он остаётся на земле духом и пытается достучаться до любимой Молли, чтобы защитить её.

Конечно, наука иначе описывает, что происходит с мозгом во время смерти, но здесь этот вопрос превращается не в хоррор, а в историю любви.

Почти каждую сцену перетягивает на себя Вупи Голдберг в роли эксцентричного медиума — переводчицы между миром живых и мёртвых. За эту роль она получила «Оскар», причём именно Патрик Суэйзи настоял на её кандидатуре, когда продюсеры сомневались.

На съёмках была и одна техническая хитрость: холодными ночами в Нью-Йорке Суэйзи приходилось жевать лёд, чтобы изо рта не шёл пар. Ведь его герой — призрак, а у мёртвых дыхания быть не должно. При скромном бюджете около 22 миллионов долларов фильм собрал более полумиллиарда и стал самым кассовым в 1990 году.

«Заклятие» (2013) — ужас, основанный на реальных делах

Четвёртое место занимает «Заклятие» — фильм, который заметно оживил жанр историй о призраках. Картина Джеймса Вана построена на реальных расследованиях супругов-демонологов Эда и Лоррейн Уорренов. По сюжету семья переезжает в старый уединённый фермерский дом и понимает, что живёт там не одна.

У многих паранормальных явлений есть научные объяснения, но фильм сознательно оставляет их за кадром. Ван взял атмосферу старомодных хорроров и добавил крепкую драматургию — сочетание сработало. Актёры Вера Фармига и Патрик Уилсон, играющие Уорренов, перед съёмками встречались с настоящей Лоррейн Уоррен, а часть реквизита для дома взяли из подлинных вещей Эда.

Любопытная история связана с возрастным рейтингом. Фильм получил «взрослый» рейтинг R просто за то, что он слишком напряжённый и страшный — при том, что насилия, наготы и брани в нём почти нет. Скромный бюджет в 20 миллионов долларов принёс более 319 миллионов сборов и запустил целую вселенную фильмов.

«Шестое чувство» (1999) — главный поворотный финал в кино

Замыкает пятёрку прорывная работа М. Найта Шьямалана. «Шестое чувство» подарило кино фразу «Я вижу мёртвых людей» и надолго стало эталоном неожиданной концовки. Мальчик Коул (Хэйли Джоэл Осмент) видит умерших и вместе с детским психологом Малкольмом Кроу (Брюс Уиллис) пытается понять свой дар.

У науки есть свои объяснения, почему люди видят призраков, но Шьямалан превращает этот сюжет не в расследование, а в историю о доверии.

Знаменитым твистом всё не ограничивается: фильм держится на темах утраты и одиночества и на игре актёров. Кстати, картину по возможности снимали по порядку сцен, чтобы актёры проживали историю естественно.

А вот с музыкой вышла ирония: альбом с саундтреком фактически выдал концовку — трек «Малкольм мёртв» стал прямым спойлером о судьбе героя Уиллиса. Продюсерская история тоже занятная: исполнительный директор Disney Дэвид Фогель купил сценарий без согласования с начальством и был уволен, а фильм затем собрал 672 миллиона долларов и стал вторым самым кассовым фильмом 1999 года.

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Эти фильмы пугают не только скримерами. В каждом есть что-то очень человеческое: страх одиночества, потеря близких, ощущение, что дом перестал быть безопасным. Именно поэтому их пересматривают спустя десятилетия.

Если собираетесь устроить вечер с призраками, начните с «Сияния» ради атмосферы, а завершите «Привидением» — чтобы под конец не только испугаться, но и растрогаться. Ну а «Шестое чувство» лучше смотреть тому, кто ещё не знает финал: второго такого впечатления уже не будет.

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