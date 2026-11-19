У стареющих звёзд бывают серьёзные перемены: сначала они раздуваются до огромных размеров и превращаются в красных гигантов, а позже могут немного сжаться. Такая судьба ждёт и наше Солнце. Для ближайших планет это обычно заканчивается плохо. Но астрономы из Китая изучили три уже известные планеты и обнаружили странность: их звёзды пережили опасную стадию, а сами планеты остались на орбитах, которые считались смертельными.

Красный гигант способен поглотить целую планету

Когда у звезды вроде Солнца заканчивается водород в ядре, она постепенно раздувается, превращаясь в красного гиганта. Её внешние слои могут расшириться настолько, что захватят орбиты ближайших планет.

Причём планета может погибнуть, даже не дождавшись прямого столкновения со звездой. Гравитационное взаимодействие способно постепенно тормозить её движение по орбите и затягивать всё ближе к раскалённому светилу.

Но после максимального расширения звезда может снова уменьшиться. В её ядре начинается превращение гелия в более тяжёлые элементы. И если планета пережила предыдущий этап, она продолжит вращаться вокруг уже уменьшившегося гиганта.

Вот только три исследованных мира, по расчётам, находились слишком близко к своим звёздам, чтобы спокойно пережить такую перестройку.

Одна из планет облетает свою звезду всего за 30 дней

Самая удивительная из троицы — 24 Boo b, расположенная примерно в 300 световых годах от Земли, в созвездии Волопаса. Это газовый гигант, который находится гораздо ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу.

Год на 24 Boo b длится всего 30 земных дней. Расстояние до звезды составляет около 27 миллионов километров — в пять с лишним раз меньше расстояния от Земли до Солнца.

Два других объекта называются HD 12648 b и TYC 4282-605-1 b. Они совершают оборот вокруг своих звёзд примерно за 133 и 102 дня соответственно. Их орбиты тоже проходят в опасной близости от стареющих светил.

Кстати, последний объект настолько массивен — не менее 14 масс Юпитера, — что может относиться к коричневым карликам. Так называют небесные тела, занимающие промежуточное положение между планетами и звёздами.

Звёздные колебания раскрыли неожиданное прошлое

Сами планеты астрономы обнаружили ещё несколько лет назад. Настоящая загадка появилась, когда учёные внимательнее изучили их звёзды с помощью данных космического телескопа TESS.

Оказывается, звёзды постоянно слегка колеблются, а их яркость едва заметно меняется. По этим колебаниям можно определить, что происходит глубоко внутри светила и какую стадию жизни оно проходит.

Все три звезды уже пережили максимальное расширение и начали сжиматься. Точнее, они достигли стадии, на которой в их ядрах горит гелий.

Астрономы сравнили предполагаемые прежние размеры звёзд с орбитами планет. Оказалось, что звёзды должны были расшириться дальше нынешних орбит своих спутников.

Для двух систем учёные почти уверены, что звёзды должны были поглотить планеты. С третьей пока не всё так однозначно: расчёты дают разные результаты.

Раньше был известен всего один похожий случай — планета 8 Большой Медведицы b, также называемая Халла. Теперь к ней добавились ещё три необычные системы. Похоже, это не единичная космическая странность.

Планеты могли избежать гибели несколькими способами

У астрономов есть несколько объяснений, но ни одно пока не доказано.

Возможно, звезда раньше взаимодействовала с другой звездой или даже слилась с ней. Это могло изменить её развитие и не дать внешним слоям расшириться настолько сильно, как предсказывают обычные расчёты.

Другая версия: планета находилась дальше от звезды, пережила её расширение, а затем переместилась ближе. Например, из-за взаимодействия с газом и пылью, оставшимися после поглощения другого небесного тела.

Есть и более необычная возможность: некоторые планеты могли образоваться уже после опасного этапа. Идея второго поколения планет рассматривается и для планет рядом с белыми карликами — остатками звёзд, завершивших свою активную жизнь.

Наконец, нельзя полностью исключать, что массивная планета ненадолго попала во внешние слои гиганта, но успела уцелеть, пока звезда сжималась.

Поэтому говорить, что все три планеты действительно побывали внутри своих звёзд и выбрались обратно, пока рано. Возможно, они вообще никогда не оказывались внутри них.

Земле такая удача вряд ли поможет

Примерно через 5 миллиардов лет Солнце тоже начнёт превращаться в красного гиганта. Согласно данным NASA, оно поглотит Меркурий и Венеру, а возможно, и Землю.

Есть вероятность, что из-за потери Солнцем массы земная орбита немного увеличится и наша планета избежит полного поглощения. Но даже такой исход не спасёт жизнь.

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Земля станет непригодной для привычной жизни гораздо раньше. Солнце постепенно становится ярче, и примерно через миллиард лет его нагрев может привести к катастрофическим изменениям климата и потере океанов.

А три необычные планеты показывают, что у звёздных систем могут быть гораздо более сложные истории, чем предполагают нынешние расчёты. Теперь астрономам предстоит выяснить, какой именно механизм позволяет таким мирам существовать на почти невозможных орбитах.