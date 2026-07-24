Люди научились эхолокации за 10 недель: вот как изменился их мозг

Способность ориентироваться по звуку, которую мы привыкли считать талантом летучих мышей и дельфинов, оказалась и одной из необычных способностей человека. Причём для этого не нужны годы упорных тренировок — хватает всего 10 недель. За это время мозг даже успевает физически перестроиться.

Что такое эхолокация и зачем она человеку

Принцип простой. Человек издаёт звук — обычно короткий щелчок языком — и слушает, как он возвращается, отразившись от предметов вокруг. По характеру эха мозг понимает, что рядом стена, дверной проём, столб или человек. Примерно так же летучие мыши ориентируются и охотятся в полной темноте, а дельфины — в тёмной воде.

Многие незрячие люди уже пользуются этим в быту. Кто-то щёлкает языком, кто-то стучит тростью и слушает отражённый звук. Долгое время казалось, что так умеют только избранные. Но выяснилось, что научиться может почти любой.

Как проходил эксперимент с 10 неделями тренировок

Учёные из Даремского университета в Великобритании собрали 26 участников — и слепых, и зрячих. Все они в течение 10 недель тренировались издавать щелчки языком и распознавать эхо.

Навык освоили и слепые, и зрячие. Значит, для эхолокации не обязательно быть незрячим — с задачей справляются и люди с нормальным зрением, если готовы немного попрактиковаться. Исследование опубликовали в журнале PLOS One ещё в 2021 году — тогда мы подробно рассказывали, как люди учились эхолокации.

Как эхолокация меняет структуру мозга

Позже учёные решили проверить, что происходит с мозгом во время такого обучения. Они сделали снимки участников до и после тренировок и сравнили их. Особенно исследователей интересовали две зоны: зрительная кора, которая отвечает за обработку картинки, и слуховая кора, которая обрабатывает звук.

Оказалось, что зрительная кора начала реагировать на звуковое эхо — причём и у слепых, и у зрячих людей. То есть участок мозга, «заточенный» под зрение, стал улавливать сигналы совсем другого типа. Учёные подчёркивают, что впервые увидели такие изменения именно в первичных, базовых зонах мозга, а не в более «высоких» отделах, как предполагали раньше.

Похожее уже наблюдали у женщины, которая научилась видеть ушами: звуковые сигналы у неё тоже активировали зрительные области мозга.

Раньше считалось, что подобная гибкость мозга возможна в основном у тех, кто долго был лишён одного из чувств — например, потерял зрение. Но эксперимент показал: перестройка не требует многолетней слепоты. Способность зрительной коры откликаться на звук — это, похоже, нормальное свойство взрослого мозга.

Чем мозг человека отличается от мозга дельфина

Многое об эхолокации может рассказать мозг животных, которые владеют ею в совершенстве. В отдельной работе 2025 года учёные из США и Великобритании изучили мозг трёх дельфинов и одного усатого кита. Дельфины умеют эхолоцировать, а вот кит — нет, хотя тоже сильно полагается на слух в тёмной воде.

При этом размер мозга и даже количество нейронов сами по себе мало что объясняют: у одного из видов дельфинов нейронов больше, чем у человека.

В целом строение мозга животных оказалось похожим, но одно отличие всё же нашлось. У дельфинов обнаружилась заметно более сильная связь с мозжечком — участком, который раньше считали центром равновесия и движений. Сегодня учёные полагают, что мозжечок ещё и быстро обрабатывает сигналы и работает как своеобразный центр предсказаний.

Интересно, что у дельфинов эхолокация связана скорее с зонами, отвечающими за осязание, а не за зрение. Получается, мозг приспосабливает к эхолокации не самые очевидные области: у человека звук «подключается» к зрительной коре, а у дельфина — совсем к другим участкам.

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Что освоение эхолокации значит для обычного человека

Эхолокация — не магия и не врождённый дар. Это навык, который при желании можно освоить, и 10 недель тренировок реально меняют мозг. Это ещё одно подтверждение того, что мозг способен перестраиваться в ответ на обучение.

Для незрячих эхолокация — шанс увереннее ориентироваться в пространстве. Для остальных — наглядный пример того, насколько гибким остаётся мозг даже во взрослом возрасте.

Учёным ещё предстоит разобраться, как именно звук перестраивает нервную систему. Но уже понятно: способность взрослого мозга адаптироваться мы явно недооценивали.