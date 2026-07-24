Люди научились эхолокации за 10 недель: вот как изменился их мозг

Вера Макарова

Способность ориентироваться по звуку, которую мы привыкли считать талантом летучих мышей и дельфинов, оказалась и одной из необычных способностей человека. Причём для этого не нужны годы упорных тренировок — хватает всего 10 недель. За это время мозг даже успевает физически перестроиться.

Люди способны научиться эхолокации всего за 10 недель. Фото.

Люди способны научиться эхолокации всего за 10 недель

Что такое эхолокация и зачем она человеку

Принцип простой. Человек издаёт звук — обычно короткий щелчок языком — и слушает, как он возвращается, отразившись от предметов вокруг. По характеру эха мозг понимает, что рядом стена, дверной проём, столб или человек. Примерно так же летучие мыши ориентируются и охотятся в полной темноте, а дельфины — в тёмной воде.

Многие незрячие люди уже пользуются этим в быту. Кто-то щёлкает языком, кто-то стучит тростью и слушает отражённый звук. Долгое время казалось, что так умеют только избранные. Но выяснилось, что научиться может почти любой.

Как слепые, так и зрячие люди могут научиться эхолокации с помощью звуковых щелчков. Фото.

Как слепые, так и зрячие люди могут научиться эхолокации с помощью звуковых щелчков.

Как проходил эксперимент с 10 неделями тренировок

Учёные из Даремского университета в Великобритании собрали 26 участников — и слепых, и зрячих. Все они в течение 10 недель тренировались издавать щелчки языком и распознавать эхо.

Навык освоили и слепые, и зрячие. Значит, для эхолокации не обязательно быть незрячим — с задачей справляются и люди с нормальным зрением, если готовы немного попрактиковаться. Исследование опубликовали в журнале PLOS One ещё в 2021 году — тогда мы подробно рассказывали, как люди учились эхолокации.

Как эхолокация меняет структуру мозга

Позже учёные решили проверить, что происходит с мозгом во время такого обучения. Они сделали снимки участников до и после тренировок и сравнили их. Особенно исследователей интересовали две зоны: зрительная кора, которая отвечает за обработку картинки, и слуховая кора, которая обрабатывает звук.

Оказалось, что зрительная кора начала реагировать на звуковое эхо — причём и у слепых, и у зрячих людей. То есть участок мозга, «заточенный» под зрение, стал улавливать сигналы совсем другого типа. Учёные подчёркивают, что впервые увидели такие изменения именно в первичных, базовых зонах мозга, а не в более «высоких» отделах, как предполагали раньше.

Учёные сравнивали снимки зрительной и слуховой коры мозга

Учёные сравнивали снимки зрительной и слуховой коры мозга

Похожее уже наблюдали у женщины, которая научилась видеть ушами: звуковые сигналы у неё тоже активировали зрительные области мозга.

Раньше считалось, что подобная гибкость мозга возможна в основном у тех, кто долго был лишён одного из чувств — например, потерял зрение. Но эксперимент показал: перестройка не требует многолетней слепоты. Способность зрительной коры откликаться на звук — это, похоже, нормальное свойство взрослого мозга.

Исследователи хотели выяснить, как тренировка эхолокации влияет на мозг, и обнаружили, что изменения были схожими как у слепых, так и у зрячих участников. Фото.

Исследователи хотели выяснить, как тренировка эхолокации влияет на мозг, и обнаружили, что изменения были схожими как у слепых, так и у зрячих участников.

Чем мозг человека отличается от мозга дельфина

Многое об эхолокации может рассказать мозг животных, которые владеют ею в совершенстве. В отдельной работе 2025 года учёные из США и Великобритании изучили мозг трёх дельфинов и одного усатого кита. Дельфины умеют эхолоцировать, а вот кит — нет, хотя тоже сильно полагается на слух в тёмной воде.

При этом размер мозга и даже количество нейронов сами по себе мало что объясняют: у одного из видов дельфинов нейронов больше, чем у человека.

В целом строение мозга животных оказалось похожим, но одно отличие всё же нашлось. У дельфинов обнаружилась заметно более сильная связь с мозжечком — участком, который раньше считали центром равновесия и движений. Сегодня учёные полагают, что мозжечок ещё и быстро обрабатывает сигналы и работает как своеобразный центр предсказаний.

Интересно, что у дельфинов эхолокация связана скорее с зонами, отвечающими за осязание, а не за зрение. Получается, мозг приспосабливает к эхолокации не самые очевидные области: у человека звук «подключается» к зрительной коре, а у дельфина — совсем к другим участкам.

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Что освоение эхолокации значит для обычного человека

Эхолокация — не магия и не врождённый дар. Это навык, который при желании можно освоить, и 10 недель тренировок реально меняют мозг. Это ещё одно подтверждение того, что мозг способен перестраиваться в ответ на обучение.

Для незрячих эхолокация — шанс увереннее ориентироваться в пространстве. Для остальных — наглядный пример того, насколько гибким остаётся мозг даже во взрослом возрасте.

Учёным ещё предстоит разобраться, как именно звук перестраивает нервную систему. Но уже понятно: способность взрослого мозга адаптироваться мы явно недооценивали.

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