Новый POCO F9 Ultra потянет игры в 185 FPS: что известно о свежем флагмане до презентации

POCO официально подтвердила дату, и это уже не слух: серия POCO F9 выходит 1 сентября, а старшая модель линейки, POCO F9 Ultra, снова целится в более премиальный флагманский опыт с явным упором на игры. Компания прямо называет производительность и геймплей двумя главными приоритетами этого поколения, поэтому вопрос, какой смартфон POCO выбрать под игры, становится по-настоящему интересным. В основе игрового опыта лежит связка из платформы Snapdragon 8 Elite Gen 5, VisionBoost D8 и оптимизации WildBoost, и вместе они обещают мощную, стабильную работу и игры вплоть до 185 кадров в секунду.

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Флагманская платформа и игры до 185 кадров

POCO F9 Ultra построена вокруг платформы Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с VisionBoost D8, и именно эта связка задает флагманский фундамент производительности всего поколения. Если вы присматриваетесь к бренду и заодно изучаете актуальные смартфоны POCO и Redmi, то здесь ставка сделана на реальную мощность, а не только на красивые цифры в презентации. Мне такой подход нравится: сначала база, потом уже игровая надстройка поверх нее.

Дальше в дело вступает WildBoost. Оптимизация подбирает стратегии планирования под целевую частоту кадров и под конкретные игровые сценарии, активно борется с просадками, динамически управляет нагревом и балансирует энергопотребление. Логика простая и по делу. Флагманская платформа дает вычислительную мощность, а охлаждение и планировщик помогают удерживать эту мощность под тяжелой нагрузкой, когда телефон реально греется в долгой сессии. Обычно именно из-за перегрева и рушится красивый геймплей с бумаги, так что внимание к этому пункту я считаю абсолютно правильным.

Игры вплоть до 185 кадров в секунду это про максимальный частотный режим в поддерживаемых играх. Проще говоря, флагманская мощность получает прямое выражение в реальном геймплее, а не остается набором характеристик, которые эффектно звучат со сцены и ни на что не влияют в руках. Для меня это ключевой момент всей истории. Сама по себе цифра 185 не стоит ничего, если ее банально не на чем показать.

По официальной информации о совместимости, серия F9 поддерживает нативные 185 кадров в 24 играх, а часть популярных тайтлов идет на 165 кадрах. Это конкретный список, а не абстрактное маркетинговое обещание, и вот это уже приятно видеть заранее. От флагманской платформы и VisionBoost D8 до WildBoost и оптимизации под высокую частоту кадров POCO F9 Ultra собирает цельный игровой пакет, который охватывает сразу и рендеринг, и планирование нагрузки.

Если честно, от Ultra-версии всегда ждешь чего-то большего, чем просто высокий FPS в списке, и POCO вроде бы сама это понимает. Пока же по игровой части вопросов почти не остается. База сильная, оптимизация описана внятно, частота кадров подкреплена конкретными играми. Остальное это уже детали, которые проверяются только на реальном устройстве в руках.

Игры уже сильная сторона, остальное покажут позже

Если собрать все, что раскрыли на данный момент, картина складывается вполне читаемая. Snapdragon 8 Elite Gen 5, VisionBoost D8 и WildBoost формируют фундамент производительности, а игры до 185 кадров дают этому фундаменту прямое выражение в поддерживаемых играх. Тем, кто регулярно ловит скидки на POCO, такой набор точно стоит держать в поле зрения до презентации.

Игры это самая понятная и очевидная сильная сторона POCO F9 Ultra на текущем этапе. При этом сама компания подчеркивает, что смартфон не сводится к одной единственной игровой характеристике, и остальную часть премиального флагманского опыта обещают раскрыть по ходу превью-кампании. То есть перед нами не чисто игровой аппарат, построенный вокруг одних только геймерских цифр. Производительность и игры стоят в центре, но рядом заявлен и сбалансированный набор возможностей, который положено иметь дорогому флагману. Так что судить о полном раскладе пока рано, часть карт еще не открыта.

Мне в этой подаче нравится честность формулировок. POCO не пытается продать один параметр как весь смартфон целиком. Игры вынесены на первый план, потому что это действительно самая готовая и показательная часть, а про камеры, экран и автономность нам аккуратно предлагают подождать. Обычно за такими паузами прячут либо сюрприз, либо компромисс.

Финальные вопросы вполне предсказуемы, это конфигурация и цена. На глобальной презентации POCO 1 сентября в 15:00 МСК главное будет даже не в том, сколько именно попросят за POCO F9 Ultra. Куда интереснее, как POCO применит свою привычную ценовую стратегию к заметно более цельному и укомплектованному Ultra-пакету, чем это было раньше.

И вот тут для меня основная интрига всего анонса. Если итоговый ценник продолжит фирменный подход POCO, то F9 Ultra зайдет не только тем, кто традиционно берет производительные смартфоны ради голого железа. Он окажется интересен и тем, кому хочется получить сразу и топовые игры, и полноценный премиальный опыт в одном корпусе. Ждать осталось совсем недолго, так что 1 сентября точно есть смысл отметить в календаре.

Купить POCO F9 Ultra на AliExpress

Если вы не доверяете AliExpress, не любите ждать долгую доставку или просто не разобрались, как там оформлять заказы, у вас есть удобная альтернатива поближе. Тот же смартфон обычно приезжает в Россию быстрее и без возни с трек-номерами из другой страны. Так что если хочется вариант попроще и с привычной поддержкой, можно спокойно купить POCO F9 Ultra на Ozon. По цене и срокам площадки нередко идут ноздря в ноздрю, так что тут вопрос только личного удобства.

Купить POCO F9 Ultra на Ozon