POCO F9 Pro и Ultra: чем два флагмана отличаются друг от друга

POCO вот-вот покажет серию F9, и по уже раскрытым данным это заявка на топ. Компания обещает флагманские процессоры, оптимизацию WildBoost, игры на скорости до 185 кадров в секунду, AMOLED-экраны с частотой 185 герц, крупные батареи, беспроводную быструю зарядку, звук от Bose и камеру на 200 Мп. Раз уж новый смартфон потянет игры в 185 кадров, у POCO набирается почти весь список того, что важно любителям мощных телефонов, но интереснее не длина спецификаций, а то, что бренд берётся за самые практичные вопросы: удержит ли мощный чип стабильный геймплей, совпадёт ли реальный опыт с высокой частотой экрана и хватит ли батареи, когда производительность раскрыта до конца.

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Два флагманских процессора и ставка на стабильность

POCO F9 Ultra работает на платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с VisionBoost D8. POCO F9 Pro получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, версию V (SM8850-1-AB), и тот же VisionBoost D8. В поддерживаемых сценариях VisionBoost D8 добавляет чёткости и плавности за счёт AI Super Resolution, Smart Frame Rate и Game HDR. Если вы и так следите, какой смартфон POCO брать сейчас, то по одним характеристикам чипа обе модели уверенно сидят в верхнем сегменте.

Но флагманский процессор задаёт только теоретический потолок. Разницу в ощущениях создаёт то, как долго эту мощность удаётся удерживать. В тяжёлых играх с высокой частотой кадров одновременно нагружаются процессор, графика, нагрев и энергопотребление. Выдать скорость на старте несложно, а вот держать стабильный кадр, отзывчивое управление и адекватный нагрев через двадцать или тридцать минут, это уже совсем другая задача.

Здесь и вступает WildBoost Optimization. Вместо простого разгона частот система подбирает стратегию планирования под целевой FPS и конкретный сценарий, гасит просадки кадров, динамически управляет нагревом и балансирует потребление. Задача не только раскрыть чип, но и сохранить эту скорость на всю долгую сессию.

185 кадров, 185 герц и отклик экрана

Для игр серия выносит вперёд две цифры: до 185 кадров в секунду и AMOLED-экран с частотой 185 герц. По официальной информации о совместимости, нативные 185 FPS доступны в 24 играх, а часть популярных проектов идёт на 165 FPS. На фоне того, что даже среди смартфонов POCO на распродаже такие частоты встречаются нечасто, заявка выглядит серьёзно.

185 FPS означает, сколько кадров игра реально просчитывает каждую секунду. 185 герц показывают, сколько раз за секунду обновляется экран. Чтобы высокая частота стала не строкой в характеристиках, а ощущением, обе стороны должны работать вместе. Чип даёт вычислительную мощность, WildBoost стабилизирует её, сама игра оптимизирована, а экран на 185 герц эти кадры показывает. Стоит одному звену отстать, и весь эффект теряется.

Добавьте к этому частоту опроса сенсора до 480 герц по десяти точкам касания и мгновенную частоту опроса до 4800 герц, которая отвечает за отклик при быстрых тапах, свайпах и мультитаче. Работают эти возможности в соответствующем режиме Game Turbo. В соревновательных играх разница чувствуется на разворотах, прицеливании, активации умений и считывании информации, а в экшенах и открытых мирах плавнее идут движение камеры и смена сцен. Высокий FPS не сделает вас сильнее за одну ночь, но не даст телефону стать узким местом.

Большие батареи и зарядка на 100 и 50 ватт

Больше производительности и выше частота экрана всегда означают больше аппетита к энергии. И тут многие мощные флагманы попадают в ловушку: характеристики внушительные, но на деле пользователь снижает графику, частоту и яркость или носит с собой павербанк. Мощность есть, а пользоваться ей в полную силу не выходит.

В серии F9 POCO явно хочет, чтобы батарея не стала слабым звеном. У POCO F9 Ultra это кремний-углеродный аккумулятор на 8050 мА·ч с 16 процентами кремния и плотностью 809 Вт·ч/л. Для долгих игр, навигации, съёмки видео и развлечений это не только больше времени, но и запас под высокую производительность и экран на 185 герц. POCO F9 Pro получил батарею на 6330 мА·ч: в корпусе с 6,59-дюймовым экраном она балансирует между автономностью и повседневным удобством, а не просто гонится за самой крупной цифрой.

Обе модели поддерживают 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку HyperCharge. Крупные батареи отвечают на вопрос, сколько телефон живёт, проводные 100 ватт показывают, как быстро он восстанавливается, а беспроводные 50 ватт добавляют удобство: положил и заряжается. Есть и реверсивная зарядка до 27 ватт по проводу и до 22,5 ватт без провода, чтобы при случае подкормить наушники или часы. Флагманский чип задаёт потолок, но именно батарея решает, сможете ли вы им реально пользоваться.

Не только игры: звук Bose и камера на 200 Мп

Флагманские чипы, высокий FPS и крупные батареи уже дают серии все признаки классического игрового флагмана. Но POCO целится дальше, чем интересы одних геймеров.

И POCO F9 Ultra, и POCO F9 Pro получили звук Sound by Bose, и аудио стало одной из ключевых тем поколения. POCO F9 Ultra собирает пару симметричных динамиков 1115D и отдельный сабвуфер 1620 в 2.1-канальную систему, которая усиливает бас, сцену и погружение в играх, фильмах и музыке.

По камерам обе модели опираются на основной модуль на 200 Мп с оптической стабилизацией. POCO F9 Ultra добавляет 50-мегапиксельный перископический телевик с 5-кратным приближением и OIS, поддержкой 10-кратного зума без потерь и записью видео в 4K при 60 кадрах, что пригодится в путешествиях, на концертах, для архитектурных деталей и портретов издалека.

Купить POCO F9 Ultra на AliExpress

Если с AliExpress связываться не хочется, POCO F9 Ultra реально заказать и на Ozon. Доставка обычно идёт с российских складов, так что ждать посылку из-за границы не придётся. Оплата проходит привычными картами, а возврат работает по правилам маркетплейса. По цене стоит сравнить оба варианта перед заказом.

Заказать POCO F9 Ultra на Ozon

POCO F9 Pro получил 50-мегапиксельный плавающий телевик с 2,5-кратным приближением, заточенный под повседневные портреты и съёмку на средней дистанции.

Bose и 200 Мп не отодвигают производительность с позиции главного героя. Они говорят о другом: POCO больше не хочет, чтобы ради мощности пришлось мириться с очевидными компромиссами в звуке, фото и повседневных развлечениях. Именно это отличает полноценный премиальный флагман от обычного мощного телефона.

Чем POCO F9 Ultra отличается от POCO F9 Pro

По уже объявленным характеристикам POCO F9 Ultra и POCO F9 Pro это не просто большая и маленькая версии, а два разных подхода к флагману.

POCO F9 Ultra сочетает более старшую платформу, батарею на 8050 мА·ч, 6,9-дюймовый экран на 185 герц, 50-мегапиксельный перископ с 5-кратным зумом и отдельный сабвуфер. Он тянет производительность, автономность, развлечения и телевик дальше, с понятной целью: свести к минимуму компромиссы, которых ждёшь от основного телефона.

POCO F9 Pro оставляет ключевое: экран на 185 герц, основную камеру на 200 Мп с OIS, 50-мегапиксельный телевик, звук Sound by Bose, проводные 100 ватт и беспроводные 50 ватт. Его 6,59-дюймовый экран и батарея на 6330 мА·ч дают более сбалансированное сочетание размера и повседневного удобства. А версия Aurora Green приносит первый у POCO светящийся в темноте дизайн со свечением по всей задней панели, добавляя Pro характер.

Купить POCO F9 Pro на AliExpress

Не любите AliExpress? POCO F9 Pro тоже есть на Ozon. Здесь удобно, если хочется быстрой доставки и оплаты российской картой без лишних шагов. Маркетплейс даёт свою гарантию и понятный возврат, если что-то не подойдёт. Перед покупкой загляните на обе площадки и выберите, где выгоднее.

Заказать POCO F9 Pro на Ozon

Ultra поднимает планку серии, а Pro сохраняет флагманскую основу. Это не замена друг другу: вместе они отвечают на разные ожидания от мощного смартфона.

Презентация 1 сентября: что осталось узнать

Если собрать всё вместе, серия POCO F9 выглядит как нечто большее, чем дежурное обновление ради мощности. Флагманские чипы и WildBoost закрывают и пиковую, и длительную производительность. 185 FPS, 185 герц и продвинутое управление касанием переводят эту мощность в живой игровой опыт. Батареи на 8050 и 6330 мА·ч вместе со 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой дают уверенность держать смартфон в работе дольше.

Сверху ложатся звук Sound by Bose, основные камеры на 200 Мп и два варианта телевика, которые закрывают аудио, развлечения и съёмку. Производительность остаётся самым сильным козырем серии, но она уже не единственный.

Осталось узнать финальные конфигурации, цены и то, как POCO расставит F9 Ultra и F9 Pro на рынке. Глобальная презентация пройдёт 1 сентября в 23:00 по московскому времени, и тогда картина сложится целиком.